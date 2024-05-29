陳鍵鋒轉行後神隱被指發福　相隔兩年罕貼自拍照周慧敏都留言

現年43歲的陳鍵鋒，當年曾是TVB力捧小生，劇接劇曝光率相當高，主演過《律政新人王》系列、《學警雄心》系列、《少年四大名捕》等，青靚白淨，形象正面。不過在大約2010年左右，他便開始北上內地發展，演出機會頗多，亦曾參與電影和網絡電影。

陳鍵鋒在千禧年代，是無綫力捧的靚仔小生。（VCG）

形象乖仔，青靚白淨。（VCG）

陳鍵鋒與馬國明主演過《律政新人王》系列。（VCG）

另外還有《少年四大名捕》，當年馬國明、陳鍵鋒、吳卓羲、林峯都是「奧運六星」及力捧小生。（VCG）

他扮女人亦都好靚女。（VCG）

不過，6年前開始陳鍵鋒可說是淡出娛樂圈，其中一個原因有指是發現了腦血管遺傳病。他近年考獲獨木舟、聾人手語、幼兒護理、潛水牌等幾十個技能等級證書，除攻讀神學課程，他亦轉行做潛水教練。然而，21年一位中年男士在西貢學潛水期間溺斃，有指其潛水教練就是陳鍵鋒，而他未有回應，同時搬離寓所，經理人當時對事件僅指「無可奉告」。

陳鍵鋒轉行做潛水教練，卻被指捲入學員溺斃的事件。（IG@sammul.chankinfung）

自此之後陳鍵鋒更趨低調，甚至可以用「避世」形容，從社交網所見，他偶然都會與林柏希、王賢誌等好友見面，但絕少貼出自己的照片，即使有，都經常被指發福。他對上一次貼自拍已數到22年7月，相隔近兩年，陳鍵鋒激罕曬近照，染了一頭金髮的他，戴上黑超對鏡自拍；由於身穿較鬆身的外套，所以就看不出是否發福。

19年，陳鍵鋒拍網劇《新包青天之冰塊》，被指面圓圓又肉厚。（劇照）

與黃偉文合照時，亦刻意用手「自製」V面。（IG圖片）

神隱的陳鍵鋒，與王賢誌等聚會。（微博@王賢誌）

陳鍵鋒上次貼自拍照，已是2022年。（IG@sammul.chankinfung）

早前有網民在加拿大機場偶遇陳鍵鋒，他染了一頭金髮。（小紅書）

而陳鍵鋒的最新白拍中，他雖然同樣是金髮，但就梳了其他髮型。（IG@sammul.chankinfung）

早前曾在加拿大機場被捕獲的他，透露自己身處澳洲，有圈中人見到其自拍後都留言，如周慧敏就說：「終露半個面😁」蕭唯展又問：「收唔收兵呀」粉絲就留言指他仍然好靚仔。