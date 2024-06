現年47歲的索爆人妻兼靚媽林熙蕾 (Kelly) 曾是一代性感女神,擁有天使樣子以及驕人身材的她,自2011年與商人楊晨結婚後便淡出娛樂圈,專心相夫教女。雖然她已淡出幕前演出,但她不時也會更新社交網跟大家分享她的近況。林熙蕾最近憑無綫熱播中的內地劇《繁花》翻紅,她在劇中飾演的林太一角,其中一幕落車露美腿戲相當養眼,獲網民大讚她是人間極品。昨日她分享了日前出席活動時的靚相,再次曬出極品身材。

林熙蕾留言表示:「ake the time today to love yourself. you deserve it! (今天花點時間愛自己。你應得的!)」相中林熙蕾身穿低超開胸性感晚裝,澎湃上圍呼之欲出,令人噴血,盡騷誘人曲線體態美,大曬完美身材,完全不似是已生過兩個小朋友的身材。她的圈中好友舒淇都點讚,曾馨瑩就笑言:「我也噴鼻血。」而林熙蕾老公楊晨更大方親自驗證:「林太事業線巨大。」網民都紛紛留言讚她:「性感迷人」、「好震撼」、「狀態絕佳」。

