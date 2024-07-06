馬國明湯洛雯峇里島出席婚禮順便度假　情侶裝錫錫放閃Sweet到漏

視帝馬國明（馬明）與老婆湯洛雯（靚湯）去年12月在泰國蘇梅島舉行婚禮，正式展開新婚生活！榮升人妻的靚湯婚後未有接劇，不時外遊同相約好友聚會，但馬明就依然工作忙碌，不過日前兩人就獲邀到峇里島出席好友婚禮，順道可以享受一下二人世界，靚湯在IG曬出一系列靚相，並寫道：「Beautiful wedding!! Congratz to vincent and chloe❣️and thanks to you guys i finally got to go trip with the busy mr ma😂（美好的婚禮！恭喜Vincent和Chloe，謝謝你們，我終於可以和忙碌的馬生一起旅行了。）」

好Sweet！（影片截圖）

榮升人妻的靚湯婚後未有接劇，不時外遊同相約好友聚會。（IG@roxannetong）

做Gym。（IG@roxannetong）

馬明早前出席上海電視節。（IG@kennethmkm）

獲邀到峇里島出席好友婚禮。（影片截圖）

出席好友婚禮。（影片截圖）

順便度假。（IG@roxannetong）

老公視角。（IG@roxannetong）

終於一起去旅行！（影片截圖）

終於一起去旅行！（影片截圖）

相中所見，馬明同靚湯都以粉藍色打扮上陣，非常合襯，兩人一時頭貼頭合照，一時又互相錫面，Sweet到漏！而馬明亦有曬出同老婆的合照，並寫道：「Bali with 老婆……🥰🥰🥰」網民紛紛留言大讚他們郎才女貌襯到絕！雖然馬明婚後一直忙於拍劇、出席活動等，但對老婆就寵愛有加，早前靚湯生日，他就花了不少心思送上驚喜，靚湯都感動表示：「他不是一個會給別人驚喜，更不算是一個浪漫的人，但是他就是那一種，只要你跟他說過他便不會忘記，嘗試努力做好的另一半。謝謝你為我改變，這已經是最好的生日禮物。」

頭貼頭合照。（IG@kennethmkm）

放閃！（影片截圖）

放閃！（影片截圖）

襯到絕！（IG@kennethmkm）

慶祝生日。（IG@roxannetong）

好熱鬧。（IG@roxannetong）

好Sweet！（影片截圖）

驚喜！（影片截圖）