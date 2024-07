馬國明湯洛雯峇里島出席婚禮順便度假　情侶裝錫錫放閃Sweet到漏

視帝馬國明(馬明)與老婆湯洛雯(靚湯)去年12月在泰國蘇梅島舉行婚禮,正式展開新婚生活!榮升人妻的靚湯婚後未有接劇,不時外遊同相約好友聚會,但馬明就依然工作忙碌,不過日前兩人就獲邀到峇里島出席好友婚禮,順道可以享受一下二人世界,靚湯在IG曬出一系列靚相,並寫道:「Beautiful wedding!! Congratz to vincent and chloe❣️and thanks to you guys i finally got to go trip with the busy mr ma😂(美好的婚禮!恭喜Vincent和Chloe,謝謝你們,我終於可以和忙碌的馬生一起旅行了。)」

榮升人妻的靚湯婚後未有接劇,不時外遊同相約好友聚會。

相中所見,馬明同靚湯都以粉藍色打扮上陣,非常合襯,兩人一時頭貼頭合照,一時又互相錫面,Sweet到漏!而馬明亦有曬出同老婆的合照,並寫道:「Bali with 老婆……🥰🥰🥰」網民紛紛留言大讚他們郎才女貌襯到絕!雖然馬明婚後一直忙於拍劇、出席活動等,但對老婆就寵愛有加,早前靚湯生日,他就花了不少心思送上驚喜,靚湯都感動表示:「他不是一個會給別人驚喜,更不算是一個浪漫的人,但是他就是那一種,只要你跟他說過他便不會忘記,嘗試努力做好的另一半。謝謝你為我改變,這已經是最好的生日禮物。」

