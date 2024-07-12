唐治平喪母獲邀打泰拳卻爽約「一度失聯」原來冒雨出門「找媽媽」
撰文：聯合新聞網
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唐治平母上個月陳屍在住家頂樓，事隔1個多月過，他仍堅決不認母屍，日前檢方透過齒模比對確認身分，他僅稱「震撼」，堅持「媽媽只是離家」理由不變。近期他接受愛爾麗醫療集團總裁常如山聘為泰拳教練，原定昨（11）日下午2點半與泰拳選手青柳克明切磋交流，但到了下午3點半，唐治平仍不見人影確定爽約。
46歲唐治平自爆出母逝後，因堅持不認屍，數度成為新聞焦點，他也多次被拍在街頭閒晃，狀況令人憂心，而他因擅長泰拳，台灣愛爾麗醫療集團總裁常如山認為與其給予金錢援助，不如給一份穩定工作，以10萬元（台幣）、30堂課聘唐治平為泰拳教練，並送一部BMW名車給他作為代步工具。
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不過，唐治平因原租處到期，近期他忙著找房子搬家，約好青柳克明兩點半在愛爾麗內湖總部健身中心切磋，卻直到下午3點多唐治平依舊沒出現，集團人員打電話給他，也處於失聯狀態。事後唐治平才接電話解釋，表示以為這場約只是簡單吃晚餐，不知要對打，加上有朋友告知在基隆看到疑似媽媽的身影：
所以我就趕快開車到基隆，我現在就在基隆啊，雨下好大。
被放鴿子的青柳克明受訪時則稱：「我知道唐有練泰拳，而且有做交流很開心，我已經熱好身，準備好好切磋，也不知道他是不是睡過頭，在這邊等他一下。」青柳克明也表示，希望唐治平快點好起來，趕快步上正軌：
希望他找回原本自信快樂，來運動抒壓一下，只要他願意來，我還可以等待，但不要等太久現在有一點餓。
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