拒認母屍疑有內情　唐治平提三個怪位質疑：先跟媒體說而沒通知我

台灣藝人唐治平的母親今年6月3日遭發現陳屍住家社區頂樓，迄今遺體冰存殯儀館50天，唐當時堅持女屍不是媽媽，不願領回遺體，直到台灣檢察官經「齒模比對」確認死者身分，交由淡水警方通知家屬，且公告招領期限至24日為止。昨日（23日）唐治平下午1時許抵達士林地檢署作證，提出三點詭異，其中質疑為何齒模要驗1個多月？最後他還說「我什麼時候變成巨星？大家對我很熱情」。



23日適逢台灣萬安演習，唐治平在當天下午1時30許抵達地檢署，他稱檢方通知他來沒有事由，他要確認出庭作證事由，且提出提出三點詭異：

一，為何檢警先跟媒體說，而沒有通知我。

二，為何台灣驗齒模要驗1個多月？

三，母親因政治偏見沒有在台大醫院就診，如何能調閱齒模紀錄，對此很訝異。



唐治平：「為何檢警先跟媒體說，而沒有通知我。」（聯合報授權使用／記者蕭雅娟攝）

唐治平：「為何檢警先跟媒體說，而沒有通知我。」（聯合報授權使用／記者蕭雅娟攝）

【圖輯】點圖放大看更多唐治平照片👇👇👇

+ 6

唐治平強調，他要嚴正聲明，上次在士林地檢署外對媒體公開接觸，當時他稱遺體不是我媽媽，檢警稱如果確認不是家屬，要簽同意書，他們會處理掉，那之後檢警沒有跟我進一步接觸，媒體寫的不驗ＤＮＡ都是不實的。



唐治平說，我什麼時候變成巨星？大家對我很熱情。對於保險金金額不便透露，保險業務大哥日前聯繫他，他若領了保險金，扣除先前向保險公司的借款，還是有一定金額。

唐治平說，我什麼時候變成巨星？大家對我很熱情。（IG圖片）

全案起源於，上月3日唐母陳屍租屋處社區頂樓，唐治平無法接受母親死亡，狀態不穩定，遺體身上有唐家的鑰匙與磁扣，唐治平看監視器畫面，確認電梯裡的是母親，但稱頂樓陳屍者非母親。唐日前在地檢署外指出，遺體頭髮長度與母親一樣，但母親沒又綠色衣服，警方撥開遺體頭髮，他當場嚇了一跳。



檢警懷疑死者為唐母，透過唐母生前至牙科的就診紀錄，調取做假牙必拍的Ｘ光片，經齒模比對，確認死者為唐母，全案交由淡水警方通知家屬，且依規定公告、收埋，公告招領期限至本月24日為止。

延伸閱讀：

徐乃麟赴法院提告 突自白：演藝圈42年最對不起唐從聖

林美秀罹血友病「連續出血1個月」 驚曝：已交代後事

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】