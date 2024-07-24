反黑英雄第23集劇情｜張振朗坦白身份　姚子羚最後被呢個人殺死？

《反黑英雄》第22集回顧：

張振朗成功尋回曾文心，但曾文心已經陷入了昏迷，生命危在旦夕。張振朗表示在泰國的器官工廠尋回曾文心，而她身上多了兩條傷痕，經檢查後，身體內的兩顆腎都被割走了。張振朗與姚子羚聊天，但姚子羚已經得知張振朗身份，所以直接讓他「放大假」，張振朗向鍾志光表示姚子羚開始懷疑他了。丘梓謙想循黑市途徑救治曾文心，但需於短時間內籌集一大筆款項。姚子羚找到丘梓謙，並願意出高價要他解決一個人；從未殺過人的丘梓謙，看着照片中熟悉的臉，不禁猶疑，但為了曾文心，丘梓謙決定豁出去……張振朗得知林偉餐廳爆炸，於是質問姚子羚某兩件事情可與她有關，二人爭吵，姚子羚不禁反問張振朗憑甚麼身份來質問她。張振朗與姚子羚鬧翻，二人的關係亦降至冰點……林偉餐廳爆炸，他當場死亡，倪嘉雯在醫院傷心痛哭，張馳豪前來安慰，張馳豪向她表示醫院門口有記者，讓她用衣服擋一擋。但倪嘉雯覺得他仍然介意林偉是黑社會身份，最後不歡而散。

張振朗成功尋回曾文心，但曾文心已經陷入了昏迷。(影片截圖)

張振朗向鍾志光表示姚子羚開始懷疑他。(影片截圖)

姚子羚找到丘梓謙，並願意出高價要他解決一個人。(影片截圖)

張振朗與姚子羚鬧翻，二人的關係亦降至冰點。(影片截圖)

倪嘉雯在醫院傷心痛哭，張馳豪前來安慰。(影片截圖)

《反黑英雄》第23集劇情：

丘梓謙等人因謀殺罪被警方追捕，丘梓謙拼命逃亡，同時他亦收到顏仟汶的電話，表示曾文心快不行了，丘梓謙只求趕往醫院看望曾文心。結果他在病房門口被張頴康抓到並拘捕，曾文心亦正式斷氣，顏仟汶將一切過錯怪罪自己身上，更向巡警自首，張振朗看着感痛心。

丘梓謙只求趕往醫院看望曾文心。(影片截圖)

結果丘梓謙在病房門口被張頴康抓到並拘捕。(影片截圖)

曾文心亦正式斷氣。(影片截圖)

顏仟汶將一切過錯怪罪自己身上。(影片截圖)

顏仟汶向巡警自首。(影片截圖)

張振朗看着感痛心。(影片截圖)

張頴康終等到傅嘉莉來電，傅嘉莉交代一切，指上司黃建東自虛疑貨幣爆煲就失蹤，而她卻因害怕面對法律刑責而不敢回港。

張頴康終等到傅嘉莉來電。(影片截圖)

傅嘉莉指上司黃建東自虛疑貨幣爆煲就失蹤。(影片截圖)

李家鼎來港找到姚子羚，姚子羚承認謝可逸是她殺的，李家鼎聲言要殺姚子羚，姚子羚為求活命，答應交出十億，李家鼎給予她三日去籌錢。

李家鼎來港找到姚子羚，姚子羚承認謝可逸是她殺的。(影片截圖)

姚子羚為求活命，答應交出十億。(影片截圖)

張振朗得悉姚子羚陷險境，堅持要幫忙。姚子羚得到張振朗幫助在李家鼎的線眼下離開畫廊，處理完事務後打算離開遇到殺手。張振朗及時出現為姚子羚解決了殺手問題，其後，姚子羚向張振朗提出一起離開。張振朗便姚子羚坦白自己的身份，並指不能跟她走，姚子羚便獨自離開。

張振朗得悉姚子羚陷險境，堅持要幫忙。(影片截圖)

張振朗及時出現為姚子羚解決了殺手問題。(影片截圖)

姚子羚向張振朗提出一起離開。(影片截圖)

張振朗便姚子羚坦白自己的身份，並指不能跟她走。(影片截圖)

然而，李家鼎根本沒打算放過姚子羚，與袁偉豪買起她的性命，因為姚子羚在去處理事務途中被袁偉豪遇到，因此被李家鼎知道彼便殺了她。

李家鼎根本沒打算放過姚子羚，與袁偉豪買起她的性命。(影片截圖)

姚子羚被袁偉豪殺了。(影片截圖)

姚子羚被袁偉豪殺了。(影片截圖)

姚子羚被袁偉豪殺了。(影片截圖)

《反黑英雄》故事大綱：

TVB新劇《反黑英雄》由陳山聰、張振朗、袁偉豪、姚子羚、朱晨麗、張頴康、傅嘉莉、黃子恆及楊明等人主演，劇情由2019年發生的一單槍擊案展開，講述西九龍警區機動部隊（PTU）警長樹哥（鄭啟泰飾）帶領下屬阿軒（陳山聰飾）、阿賢（張振朗飾）和阿燦（林景程飾）巡邏期間遇上珠寶劫案，冷血悍匪搶去林景程槍，當場擊斃鄭啟泰！四人命運就此被改寫...五年後，林景程被調至雜項調查隊，失去往日的鬥心，張振朗退出警隊，加入黑幫，只剩陳山聰仍堅持當一名稱職的員警。卻不料當陳山聰協助反黑組督察彭穎琪（朱晨麗飾）抓捕毒梟時，竟再遇五年前珠寶劫案的悍匪之一陳祖耀（袁偉豪飾）！面對各方惡勢力崛起，西九反黑組和機動部隊又如何與惡勢力對抗，維護社會安寧及正義呢？

