林靖恩公園吸煙喝酒又被露宿者調戲　李坤城兒：從沒檢討過自己

資深音樂人李坤城2023年因罹癌過世，小他40歲的遺孀林靖恩卻屢屢做出脫序行為，不僅砸壞酒店電視，還偷拿民眾的外賣餐點遭台灣警方逮捕，近日又與街友在公園抽菸、喝酒，引發討論。李坤城的兒子李卓軒也發文，疑似對林靖恩說重話：「從沒檢討過自己」。



林靖恩近日被民眾目擊在公園和年長的男子一起吸煙、喝酒，過程中甚至有一名打赤膊的阿伯手抓褲檔，對她說：「幫我吸一吸。」一旁的白髮男子直言：「你就是肖想她而已啦！」各種言語調戲，還用手比劃界線說：「晚上不可以爬上來。」林靖恩只轉頭說「吼」就繼續喝酒。

林靖恩偷拿民眾的外賣餐點遭台灣警方逮捕。（影片截圖）

林靖恩偷拿民眾的外賣餐點遭台灣警方逮捕。（影片截圖）

林靖恩近日被民眾目擊在公園和年長的男子一起吸煙、喝酒，過程中甚至有一名打赤膊的阿伯手抓褲檔。（影片截圖）

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李坤城的兒子李卓軒22日在臉書分享一段故事，講述了兩個來自同村莊的人，分別與一位老人的對話。甲說村里都是壞人，會打他、欺負他，老人回應：「你最好不要離開這個村，因為下個村也不會更好」從同一個村裡出來的乙也對老人說，村裡都是好人，也都會幫助他，老人說：「你可以離開這個村，因為你去哪裡，你都只會更好」。

李卓軒寫下：

不要老是怪環境不好，這裡不好，那裡不對，都是別人不好。從沒檢討過自己。

疑似在對近日屢屢做出脫序行為的林靖恩喊話。

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