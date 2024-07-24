全場粉絲面前遭蒙面男射殺　美27歲女歌手開見面會成「最後一面」

藝名為Tan DaGod的美國加州饒舌女歌手格林（Alliauna Green），日前在網路上宣告舉行粉絲見面會地點，結果她出現在現場與粉絲互動時，突然有一名蒙面男子闖入活動中當場將她射殺，嚇壞在場觀眾。



27歲女子格林獲得奧克蘭市（Oakland）當地美容店Glamour Beauty Supply邀約，在個人Instagram上向2萬多名粉絲宣傳，她13日下午將出席美容店開幕活動、舉辦粉絲見面會，沒想到後來在粉絲面前被射殺。

Tan DaGod（IG@tan.dagod）

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網路上流傳粉絲見面會當天的混亂場面，影片中可看到，格林笑著在活動上與粉絲互動時，一名蒙面男子突然闖入現場，接著便傳出多聲槍響，現場一片混亂。



美容店附近店家表示，當槍聲傳出時，他還以為聽到的是音樂特效，直到看到歌手中槍倒下，才知道是發生槍擊事件。另一名目擊者則稱，蒙面男子似乎是針對格林而來，因為沒有其他人中槍。

格林中彈後被緊急送院，然而搶救後仍被宣告身亡，傷心的親友與粉絲後來齊聚在美容店前，在事發地點留下鮮花向死者致意。目擊者表示，開槍男子穿著帽T，犯案後是徒步逃離現場。警方正在尋找槍手下落。

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