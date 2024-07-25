反黑英雄第24集劇情｜張振朗被迫講十億密碼　原來收埋咗係呢度？

《反黑英雄》第23集回顧：

丘梓謙等人因謀殺罪被警方追捕，丘梓謙拼命逃亡，同時他亦收到顏仟汶的電話，表示曾文心快不行了，丘梓謙只求趕往醫院看望曾文心。結果他在病房門口被張頴康抓到並拘捕，曾文心亦正式斷氣，顏仟汶將一切過錯怪罪自己身上，更向巡警自首，張振朗看着感痛心。張頴康終等到傅嘉莉來電，傅嘉莉交代一切，指上司黃建東自虛疑貨幣爆煲就失蹤，而她卻因害怕面對法律刑責而不敢回港。李家鼎來港找到姚子羚，姚子羚承認謝可逸是她殺的，李家鼎聲言要殺姚子羚，姚子羚為求活命，答應交出十億，李家鼎給予她三日去籌錢。張振朗得悉姚子羚陷險境，堅持要幫忙。姚子羚得到張振朗幫助在李家鼎的線眼下離開畫廊，處理完事務後打算離開遇到殺手。張振朗及時出現為姚子羚解決了殺手問題，其後，姚子羚向張振朗提出一起離開。張振朗便姚子羚坦白自己的身份，並指不能跟她走，姚子羚便獨自離開。然而，李家鼎根本沒打算放過姚子羚，與袁偉豪買起她的性命，因為姚子羚在去處理事務途中被袁偉豪遇到，因此被李家鼎知道彼便殺了她。

結果丘梓謙在病房門口被張頴康抓到並拘捕。(影片截圖)

顏仟汶將一切過錯怪罪自己身上。(影片截圖)

李家鼎來港找到姚子羚，姚子羚承認謝可逸是她殺的。(影片截圖)

張振朗及時出現為姚子羚解決了殺手問題。(影片截圖)

張振朗便姚子羚坦白自己的身份，並指不能跟她走。(影片截圖)

姚子羚被袁偉豪殺了。(影片截圖)

姚子羚被袁偉豪殺了。(影片截圖)

姚子羚被袁偉豪殺了。(影片截圖)

《反黑英雄》第24集劇情：

出手對付姚子羚的神秘人原來就是受過李家鼎恩惠的袁偉豪，袁偉豪當日上吊不成，原來是黎澤恩救了他，李家鼎更幫他找回太太蔣家旻，故此他一直在暗地裡為李家鼎販毒賺錢。

袁偉豪當日上吊不成，原來是黎澤恩救了他。(影片截圖)

李家鼎幫袁偉豪找回太太蔣家旻。(影片截圖)

故此袁偉豪一直在暗地裡為李家鼎販毒賺錢。(影片截圖)

張振朗因姚子羚之事而被捕，張振朗憤恨，不是因為被誤會，而是氣惱自己沒有答應與姚子羚一同離開。朱晨麗指法證人員找到證據，因為在姚子羚屍體現場有一組已經死亡人士的DNA，眾人終得悉背後是袁偉豪作祟。

張振朗因姚子羚之事而被捕。(影片截圖)

張振朗氣惱自己沒有答應與姚子羚一同離開

朱晨麗指法證人員在姚子羚屍體現場有一組已經死亡人士的DNA。(影片截圖)

眾人終得悉背後是袁偉豪作祟。(影片截圖)

陳山聰、林景程與張振朗突然同時收到袁偉豪現身咖啡店的線報，陳山聰和林景程發現是葉泓聲就是出賣袁偉豪線報的人。於是決定使計引出袁偉豪，將其拘捕。陳山聰與朱晨麗等人聯合行動，但可惜仍是被袁偉豪逃脫更殺害了葉泓聲。

陳山聰、林景程與張振朗突然同時收到袁偉豪現身咖啡店的線報。(影片截圖)

陳山聰和林景程發現是葉泓聲就是出賣袁偉豪線報的人。(影片截圖)

陳山聰與朱晨麗等人聯合行動。(影片截圖)

可惜仍是被袁偉豪逃脫更殺害了葉泓聲。(影片截圖)

另邊廂，李家鼎拿著蔣家旻來要脅袁偉豪，因姚子羚死後無人得知銀行帳戶的密碼，不能把黃子恆留給她的十億取出，袁偉豪表示知道誰能打開電腦。

李家鼎拿著蔣家旻來要脅袁偉豪。(影片截圖)

因姚子羚死後無人得知銀行帳戶的密碼，不能把黃子恆留給她的十億取出。(影片截圖)

袁偉豪偷偷找黑市賣家想逃離香港，而另一邊廂張振朗不惜與鍾志光反目，獨個找到黑市賣家，買了一把槍。張振朗要脅黑市賣家說出袁偉豪的藏身地，但原來袁偉豪就在他背後，更直接帶他回到李家鼎處，要他說出密碼。最後張振朗終於知道密碼藏在何處……

張振朗不惜與鍾志光反目。(影片截圖)

張振朗被袁偉豪直接帶他回到李家鼎處。(影片截圖)

李家鼎迫張振朗說出密碼。(影片截圖)

最後張振朗終於知道密碼藏在何處。(影片截圖)

原來個密碼收埋咗係佢身上。(影片截圖)

《反黑英雄》故事大綱：

TVB新劇《反黑英雄》由陳山聰、張振朗、袁偉豪、姚子羚、朱晨麗、張頴康、傅嘉莉、黃子恆及楊明等人主演，劇情由2019年發生的一單槍擊案展開，講述西九龍警區機動部隊（PTU）警長樹哥（鄭啟泰飾）帶領下屬阿軒（陳山聰飾）、阿賢（張振朗飾）和阿燦（林景程飾）巡邏期間遇上珠寶劫案，冷血悍匪搶去林景程槍，當場擊斃鄭啟泰！四人命運就此被改寫...五年後，林景程被調至雜項調查隊，失去往日的鬥心，張振朗退出警隊，加入黑幫，只剩陳山聰仍堅持當一名稱職的員警。卻不料當陳山聰協助反黑組督察彭穎琪（朱晨麗飾）抓捕毒梟時，竟再遇五年前珠寶劫案的悍匪之一陳祖耀（袁偉豪飾）！面對各方惡勢力崛起，西九反黑組和機動部隊又如何與惡勢力對抗，維護社會安寧及正義呢？

