反黑英雄大結局｜李家鼎死前拒透露蔣家旻下落　陰森奸笑留懸念

《反黑英雄》第24集回顧：

出手對付姚子羚的神秘人原來就是受過李家鼎恩惠的袁偉豪，袁偉豪當日上吊不成，原來是黎澤恩救了他，李家鼎更幫他找回太太蔣家旻，故此他一直在暗地裡為李家鼎販毒賺錢。張振朗因姚子羚之事而被捕，張振朗憤恨，不是因為被誤會，而是氣惱自己沒有答應與姚子羚一同離開。朱晨麗指法證人員找到證據，因為在姚子羚屍體現場有一組已經死亡人士的DNA，眾人終得悉背後是袁偉豪作祟。陳山聰、林景程與張振朗突然同時收到袁偉豪現身咖啡店的線報，陳山聰和林景程發現是葉泓聲就是出賣袁偉豪線報的人。於是決定使計引出袁偉豪，將其拘捕。陳山聰與朱晨麗等人聯合行動，但可惜仍是被袁偉豪逃脫更殺害了葉泓聲。另邊廂，李家鼎拿著蔣家旻來要脅袁偉豪，因姚子羚死後無人得知銀行帳戶的密碼，不能把黃子恆留給她的十億取出，袁偉豪表示知道誰能打開電腦。袁偉豪偷偷找黑市賣家想逃離香港，而另一邊廂張振朗不惜與鍾志光反目，獨個找到黑市賣家，買了一把槍。張振朗要脅黑市賣家說出袁偉豪的藏身地，但原來袁偉豪就在他背後，更直接帶他回到李家鼎處，要他說出密碼。最後張振朗終於知道密碼藏在何處……

《反黑英雄》第25集劇情：

張振朗受盡李家鼎一方毒打，仍不肯說出收藏十億資金的電腦密碼。陳山聰與朱晨麗帶隊趕至，雙方駁火。

袁偉豪帶着李家鼎衝出重圍，但他一直都不肯開車，要李家鼎先說出蔣家旻的下落，結果在最後一刻李家鼎才說出蔣家旻的位置。袁偉豪開車離開時被陳山聰攔下，李家鼎被鐵枝插穿身體，死前一刻都不肯告訴袁偉豪，蔣家旻的確實位置。

袁偉豪雖然有被鐵枝插傷，但仍然可以活動，於是與陳山聰展開一番搏鬥，最後仍負傷的張振朗亦加入戰團，搏打激烈，在生死一刻張振朗舉槍……袁偉豪重傷難治，最後捱到見到蔣家旻一面才斷氣。

案件告一段落，機動部隊的一年任期迎來尾聲，眾人堅守崗位，每一天的任務都是有血有汗。朱晨麗因鍾志光的誤會而失去受訓機會，氣憤要找陳山聰問個究竟。

牽涉十億的密碼只有張振朗知悉，陳山聰與林景程一直聯絡不上他，燦哥終在南丫島找到張振朗……張振朗復職，與陳山聰及林景程一起到鄭啟泰墓前拜祭，之後便到監獄探望丘梓謙。

《反黑英雄》故事大綱：

TVB新劇《反黑英雄》由陳山聰、張振朗、袁偉豪、姚子羚、朱晨麗、張頴康、傅嘉莉、黃子恆及楊明等人主演，劇情由2019年發生的一單槍擊案展開，講述西九龍警區機動部隊（PTU）警長樹哥（鄭啟泰飾）帶領下屬阿軒（陳山聰飾）、阿賢（張振朗飾）和阿燦（林景程飾）巡邏期間遇上珠寶劫案，冷血悍匪搶去林景程槍，當場擊斃鄭啟泰！四人命運就此被改寫...五年後，林景程被調至雜項調查隊，失去往日的鬥心，張振朗退出警隊，加入黑幫，只剩陳山聰仍堅持當一名稱職的員警。卻不料當陳山聰協助反黑組督察彭穎琪（朱晨麗飾）抓捕毒梟時，竟再遇五年前珠寶劫案的悍匪之一陳祖耀（袁偉豪飾）！面對各方惡勢力崛起，西九反黑組和機動部隊又如何與惡勢力對抗，維護社會安寧及正義呢？

