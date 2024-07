何猷君成亞洲最年輕納斯達克上市公司創始人　中國電競第一股誕生

已故賭王何鴻燊與四太梁安琪的兒子何猷君,其持有14.2%的電競公司星競威武集團(NIP Group),於今年6月已在美國申請IPO,何猷君是NIP Group聯合創辦人及最大股東。NIP Group由瑞典的Ninjas In Pyjamas和中國的ESV5隊伍組成,兩支隊伍在《英雄聯盟》和《王者榮耀》等熱門遊戲中進行職業競技。文件顯示,這兩個組織於2023年合併。

何猷君﹑奚夢瑤在2019年結婚。(微博圖片)

何猷君MarioHo

昨日 (7月26日) 星競威武集團在納斯達克證券交易所掛牌上市,股票代碼為“NIPG”,公開發行價為9美元/ADS,中國電競第一股正式誕生。星競威武集團董事長兼聯席CEO何猷君以及他老婆奚夢瑤亦有出席敲鐘儀式。納斯達克集團副主席兼亞太區主席Bob McCooey強調,何猷君創造了紀錄,成為亞洲最年輕的納斯達克上市公司創始人。

何猷君創造了記錄。(微博圖片)

今日,奚夢瑤亦有於IG分享了這個好消息,貼出當日敲鐘儀式的照片,留言寫道:「Congratulations to my hubby and his partners! Becoming the youngest ever Asian to ring the bell has always been his dream. I’m so happy to get to witness it turn into reality today! So proud of you @momomarioho ( 恭喜我的丈夫和他的夥伴們!成為有史以來最年輕的亞洲敲響鐘聲一直是他的夢想。我很高興今天能見證它變成現實!為你感到驕傲 )」恭喜老公何猷君。

何猷君成為了亞洲最年輕納斯達克上市公司創始人。(IG圖片)

何猷君成為了亞洲最年輕納斯達克上市公司創始人。(IG圖片)

何猷君成為了亞洲最年輕納斯達克上市公司創始人。(IG圖片)