張家朗女友是26歲法籍劍手兼美女醫科生　行動撐港隊讚男方是傳奇

張家朗在巴黎奧運花劍個人賽再奪金，歷史性為香港取得兩面奧運金牌，加上本身高大俊朗，當然成為城中筍盤。他過往曾與香港單車隊前代表馬詠茹（Vivian）拍拖約3年，馬詠茹曾於2019年與李慧詩攜手在亞運取得團體競速賽銀牌，所以她與張家朗曾是體壇的一對金童玉女。

張家朗曾與前港隊單車代表馬詠茹拍拖，女方退役後任職體育主持。（IG圖片）

不過東京奧運後，張家朗曾表示目前單身，而近日他與江旻憓齊齊奪金，網民急著為二人配對，但其實張家朗早已名草有主。去年張家朗與劍友吳諾弘等被傳媒影到一班人去居酒屋用餐，當時張家朗身旁坐著一名外籍金髮美女，張家朗亦怕悶親女方，不時與她說話，又在朋友面前搭著女方背部，關係親密。

有指張家朗與女友的關係已是朋友圈公開的秘密，合照所見他輕摟女友腰部。（網上圖片）

而原來張家朗的女友，正是一位法國劍手！近日張家朗奪金後，當然很多人輪流恭喜他，他率先轉發的，正是女友Solène Butruille的限時動態，女方連出三Post恭賀男友，其中一個貼文更讚他是「The Legend Ka Long（傳奇家朗）」。原來今次奧運女方都有同行，本身是法籍運動員的她，轉發了一張奧運工作證，上面寫著她的崗位是「Personal Coach/ Support Personnel（個人教練/支援人員）」

張家朗奪金後，女友Solène Butruille連出三Post恭賀男友，其中一個貼文更讚他是「The Legend Ka Long（傳奇家朗）」。（IG@solene.butruille）

Solène Butruille雖然是法國人，但她的工作證寫著「Hong Kong, China」，指甲上更塗上了香港區徽圖案，她寫道：「The best day of my career but no as a fencer（我職業上最好的一天，但並非以劍手身份）」而工作證後，更擺放著一件寫住「CHEUNG HKG」的比賽服和面罩，正是張家朗為港披甲上陣的戰衣！

Solene工作證顯示，她以教練、支援人員身份陪張家朗參加奧運，不但代表香港，就連區徽上都塗了香港區徽，出心出力撐！（IG@solene.butruille）

張家朗奪金後都有表示這個獎牌對自己意義重大，法國對自己而言是半個主場，因為教練Greg是法國人，但原來他的女友都是法國劍手，曾參加過多個劍擊大賽，如「上塞納國際挑戰賽（Challenge International des Hauts de Seine 2022）」、都靈大獎賽等，認真登對！

張家朗女友Solène Butruille是法國劍手。（IG@solene.butruille）

好靚女！（IG@solene.butruille）

打劍有姿勢有實際。（IG@solene.butruille）

經常代表法國出戰各項劍擊比賽。（IG@solene.butruille）

亦曾取得不少佳績。（IG@solene.butruille）

今次女友低調放閃，但其實二人的戀情都算半公開，張家朗過往亦曾與她合照過。二人同年出世，翻查女方社交平台，她本身讀醫學，IG除了打劍相、比賽相外，亦有一些泳衣相和生活照，身材很好。而身為男友的張家朗，更是逢Post必Like，網民都認為二人很匹配，祝福他們。

Solene更是一位醫科生，之前去醫院做實習。（IG@solene.butruille）

曾影過模特兒硬照。（IG@solene.butruille）

生活照。（IG@solene.butruille）

泳衣相好靚女。（IG@solene.butruille）

樣靚身材好，而且仲有劍擊實力。（IG@solene.butruille）