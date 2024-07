張家朗女友是26歲法籍劍手兼美女醫科生　行動撐港隊讚男方是傳奇

張家朗在巴黎奧運花劍個人賽再奪金,歷史性為香港取得兩面奧運金牌,加上本身高大俊朗,當然成為城中筍盤。他過往曾與香港單車隊前代表馬詠茹(Vivian)拍拖約3年,馬詠茹曾於2019年與李慧詩攜手在亞運取得團體競速賽銀牌,所以她與張家朗曾是體壇的一對金童玉女。

張家朗曾與前港隊單車代表馬詠茹拍拖,女方退役後任職體育主持。(IG圖片)

不過東京奧運後,張家朗曾表示目前單身,而近日他與江旻憓齊齊奪金,網民急著為二人配對,但其實張家朗早已名草有主。去年張家朗與劍友吳諾弘等被傳媒影到一班人去居酒屋用餐,當時張家朗身旁坐著一名外籍金髮美女,張家朗亦怕悶親女方,不時與她說話,又在朋友面前搭著女方背部,關係親密。

有指張家朗與女友的關係已是朋友圈公開的秘密,合照所見他輕摟女友腰部。(網上圖片)

而原來張家朗的女友,正是一位法國劍手!近日張家朗奪金後,當然很多人輪流恭喜他,他率先轉發的,正是女友Solène Butruille的限時動態,女方連出三Post恭賀男友,其中一個貼文更讚他是「The Legend Ka Long(傳奇家朗)」。原來今次奧運女方都有同行,本身是法籍運動員的她,轉發了一張奧運工作證,上面寫著她的崗位是「Personal Coach/ Support Personnel(個人教練/支援人員)」

張家朗奪金後,女友Solène Butruille連出三Post恭賀男友,其中一個貼文更讚他是「The Legend Ka Long(傳奇家朗)」。(IG@solene.butruille)

Solène Butruille雖然是法國人,但她的工作證寫著「Hong Kong, China」,指甲上更塗上了香港區徽圖案,她寫道:「The best day of my career but no as a fencer(我職業上最好的一天,但並非以劍手身份)」而工作證後,更擺放著一件寫住「CHEUNG HKG」的比賽服和面罩,正是張家朗為港披甲上陣的戰衣!

Solene工作證顯示,她以教練、支援人員身份陪張家朗參加奧運,不但代表香港,就連區徽上都塗了香港區徽,出心出力撐!(IG@solene.butruille)

張家朗奪金後都有表示這個獎牌對自己意義重大,法國對自己而言是半個主場,因為教練Greg是法國人,但原來他的女友都是法國劍手,曾參加過多個劍擊大賽,如「上塞納國際挑戰賽(Challenge International des Hauts de Seine 2022)」、都靈大獎賽等,認真登對!

張家朗女友Solène Butruille是法國劍手。(IG@solene.butruille)

好靚女!(IG@solene.butruille)

打劍有姿勢有實際。(IG@solene.butruille)

經常代表法國出戰各項劍擊比賽。(IG@solene.butruille)

亦曾取得不少佳績。(IG@solene.butruille)

今次女友低調放閃,但其實二人的戀情都算半公開,張家朗過往亦曾與她合照過。二人同年出世,翻查女方社交平台,她本身讀醫學,IG除了打劍相、比賽相外,亦有一些泳衣相和生活照,身材很好。而身為男友的張家朗,更是逢Post必Like,網民都認為二人很匹配,祝福他們。

Solene更是一位醫科生,之前去醫院做實習。(IG@solene.butruille)

曾影過模特兒硬照。(IG@solene.butruille)

生活照。(IG@solene.butruille)

泳衣相好靚女。(IG@solene.butruille)

樣靚身材好,而且仲有劍擊實力。(IG@solene.butruille)