陳志雲聽聞鄭中基太太不滿老公與何慶湘關係　質疑聲明有人代筆？

撰文：金秀玲
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鄭中基（Ronald）前日在社交平台出聲明，指「由於發現何慶湘工作及道德操守有問題，本人與機動娛樂立即終止合作，有關工作交接問題會另作安排。」由於他與經理人何慶湘合作多年，對方亦經常與他創立的機動電視台節目上亮相，故消息令網民大為震驚，紛紛猜測當中內情。事件公布後，何慶湘至今未有回應，而機動娛樂則於昨晚（5日）發聲明指何慶湘已於8月3日正式離職，鄭中基在完成兩個演唱會後，亦將休息一段時間，聲明亦交代了「機動電視台RTV」及旗下品牌「大佬好嘢」的未來安排。

鄭中基突宣布與經理人終止合作　今公司發聲明指何慶湘已正式離職

鄭中基前日在社交平台出聲明，指「由於發現何慶湘工作及道德操守有問題，本人與機動娛樂立即終止合作」，更最新消息指何慶湘當日是即時離任經理人崗位。（IG@tinyeyes）

昨日陳志雲與李婉華在網台開直播時都有評論事件，雖然陳志雲不認識鄭中基、其太太余思敏以及經理人何慶湘，但亦都有料爆。首先，李婉華提出一個疑問：「我覺得唔關錢事，鄭中基話要離開呢個公司，咁間公司佢有份定冇份？佢冇份就話離開，咁如果佢有份就唔係離開啦？」陳志雲就大爆有與鄭中基關係密切的人透露：「話今次佢只係寫嘅時候文字表達唔準確，唔係終止同機動電視嘅合作，係終止同何慶湘合作，間公司仍然都係佢嘅。鄭中基本身好多錢，都唔憂，佢唔係再科錢落去，呢個機動電視仍然會繼續，只係佢唔同何慶湘合作，佢冇理由終止同自己公司嘅合作。」

李婉華與陳志雲開台時，都有熱烈討論鄭中基事件，陳志雲更講到由知情人士透露的內情。（YouTube@志雲頻道 stephenchannel）

李婉華以女性角度評論事件，指留意到余思敏去年已曾引用語錄放負，而在今次鄭中基出Post前，余思敏似乎已率先預告，她在Story表示：「Good morning HK. Something big are coming...want to see？（早晨香港，即將有大件事要發生了，想睇？）」並標註了鄭中基、何慶湘及機動電視台等，指她往常較少干涉老公的工作，但今次以高姿態出Story惹人遐想。李婉華又覺得何慶湘明明是經理人，卻努力參與幕前工作、自己捧自己，似乎已超越經理人界線，予人跟鄭中基非常親密的感覺。

鄭太余思敏日前高姿態出Story，令李婉華覺得不尋常。（IG@sammieyucm）
余思敏在鄭中基發聲明前，率先預告有大事發生。（IG@sammieyucm）
李婉華指何慶湘自己捧自己，似乎超越了經理人角色的界線。（YouTube@機動電視台RTV）

陳志雲就說，自己不是說何慶湘，但員工或助手仰慕老闆、多了情感投射都是十分常見，他之後又分享自己聽過的兩個版本，一是有人覺得何慶湘唔妥，二是希望為她平反。陳志雲透露：「鄭中基做幕前，佢搞呢個台，對營運唔係好大參與，佢抌咗錢出嚟亦都冇再注資，而家簽咗啲藝人，開支都大，聽聞坊間話何慶湘係好勤力，好賣力，周圍『𢯎』數，但係就有啲八卦嘢，佢做經理人淨係同Ronald接工作，太太嘅工作佢唔接，有啲拗撬出咗嚟，太太出咗啲Post，可能對佢兩個啲關係唔高興，後來攞晒啲數嚟睇，覺得啲數唔係好對，搞到而家咁樣。但係何慶湘嘅朋友相信佢唔係穿櫃桶底嘅人，鄭中基最後出呢個Post，話要中止工作關係，覺得佢做嘢有問題，有熟鄭中基嘅朋友就話唔係好似佢，佢唔會寫到咁撇脫，咁絕，咁勁，話人哋幫佢代筆都唔定。呢個真係唔知，但係有啲暗湧喺入面，而家應該係佢太太掌管返個營運。」

陳志雲指收到消息，指余思敏因鄭中基與何慶湘的關係不高興，但亦有人為何慶湘平反。另外，陳志雲透露有熟悉鄭中基的朋友指聲明不似其手筆，質疑有人代筆。（YouTube@志雲頻道 stephenchannel）
陳志雲相信之後會由余思敏管理機動電視台營運。（資料圖片）

陳志雲以食花生語氣表示，鄭中基後來再出Post稱有情緒困擾，說不定就是因為夾在兩個女人中間，「一個係工作關係，一個係自己另一半，唔困擾都好難，哈哈！」李婉華直言是鄭中基Fans，知道他過往有不少花邊新聞，但覺得娛樂圈男士能否輕易浪子回頭也存疑，何況人非草木，又說：「佢（何慶湘）一日對鄭中基唔止八個鐘，佢用個Channel自己捧自己，一個素人，唔係Artist，但係永遠可以喺側邊有演出機會。」又認為很多人會得一想二，大膽假設若何慶湘為人有機心，可能想用圈套套著老闆，並指：「佢郁都郁唔到，要出動到正印大婆要出聲、做嘢，講到道德操守，作為一個咁腍善、冇所謂、咁錫人嘅鄭先生，又點會咁樣寫呢個何小姐，話你有操守問題？佢唔會寫得出，在公在私都有感情。」

李婉華認為，以鄭中基人設，跟何慶湘相處多年，不會用這麼嚴重的字眼去形容對方「有道德操守問題」。（IG@tinyeyes39）
鄭中基與何慶湘合作多年。（IG@tinyeyes39）

陳志雲亦大讚鄭中基友善、風趣、唱歌冧死人，若有人暗戀他也絕不稀奇，即使他口講冇過界，另一半也未必相信冇過界。他又建議工作和感情分開點較好，建議搵助手一定要搵同性，或者好醜樣的異性。李婉華稱入行多年，見過娛樂圈有很多女助手乘虛而入，當一出埠工作，助手、經理人即如入無人之境，會有機心，知道對方有另一半仍想試試自己能力。

陳志雲認為，鄭中基為人友善風趣，唱歌又好聽，有人暗戀他亦絕不稀奇。（IG@sheung_sheung_sheung）

有觀眾留言指其實現時冇事實指向事件是否牽涉感情瓜葛，問兩位主持為何言之鑿鑿，李婉華就叫對方勿認真，表示：「依件事學志雲話齋，你做乜自己講出嚟啫？你講咗出嚟我哋就可以討論㗎嘛，依樣嘢唔係我哋特登去搲人啲嘢，係佢自己講，咁我就可以討論呢件事究竟發生咩事，因為係對我哋公眾有利益㗎，因為我哋個個都好喜歡鄭中基呀，就係唔想佢有事，我哋會估係咪錢呢？定因為感情呢？哎呀，如果佢家庭受到破壞，我哋係好傷心㗎！所以我哋要搵出個原因喇，從而喺呢件事去警剔我哋自己呀，警剔身邊人。所以我哋係討論，完全唔係判官呀吓！」

被觀眾問到為何兩位未有質質證據時已有這麼多假設，李婉華就叫大家勿認真，更謂：「我哋係討論，完全唔係判官呀吓！」（YouTube@志雲頻道 stephenchannel）
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