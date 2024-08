陳志雲聽聞鄭中基太太不滿老公與何慶湘關係　質疑聲明有人代筆？

鄭中基(Ronald)前日在社交平台出聲明,指「由於發現何慶湘工作及道德操守有問題,本人與機動娛樂立即終止合作,有關工作交接問題會另作安排。」由於他與經理人何慶湘合作多年,對方亦經常與他創立的機動電視台節目上亮相,故消息令網民大為震驚,紛紛猜測當中內情。事件公布後,何慶湘至今未有回應,而機動娛樂則於昨晚(5日)發聲明指何慶湘已於8月3日正式離職,鄭中基在完成兩個演唱會後,亦將休息一段時間,聲明亦交代了「機動電視台RTV」及旗下品牌「大佬好嘢」的未來安排。

昨日陳志雲與李婉華在網台開直播時都有評論事件,雖然陳志雲不認識鄭中基、其太太余思敏以及經理人何慶湘,但亦都有料爆。首先,李婉華提出一個疑問:「我覺得唔關錢事,鄭中基話要離開呢個公司,咁間公司佢有份定冇份?佢冇份就話離開,咁如果佢有份就唔係離開啦?」陳志雲就大爆有與鄭中基關係密切的人透露:「話今次佢只係寫嘅時候文字表達唔準確,唔係終止同機動電視嘅合作,係終止同何慶湘合作,間公司仍然都係佢嘅。鄭中基本身好多錢,都唔憂,佢唔係再科錢落去,呢個機動電視仍然會繼續,只係佢唔同何慶湘合作,佢冇理由終止同自己公司嘅合作。」

李婉華以女性角度評論事件,指留意到余思敏去年已曾引用語錄放負,而在今次鄭中基出Post前,余思敏似乎已率先預告,她在Story表示:「Good morning HK. Something big are coming...want to see?(早晨香港,即將有大件事要發生了,想睇?)」並標註了鄭中基、何慶湘及機動電視台等,指她往常較少干涉老公的工作,但今次以高姿態出Story惹人遐想。李婉華又覺得何慶湘明明是經理人,卻努力參與幕前工作、自己捧自己,似乎已超越經理人界線,予人跟鄭中基非常親密的感覺。

陳志雲就說,自己不是說何慶湘,但員工或助手仰慕老闆、多了情感投射都是十分常見,他之後又分享自己聽過的兩個版本,一是有人覺得何慶湘唔妥,二是希望為她平反。陳志雲透露:「鄭中基做幕前,佢搞呢個台,對營運唔係好大參與,佢抌咗錢出嚟亦都冇再注資,而家簽咗啲藝人,開支都大,聽聞坊間話何慶湘係好勤力,好賣力,周圍『𢯎』數,但係就有啲八卦嘢,佢做經理人淨係同Ronald接工作,太太嘅工作佢唔接,有啲拗撬出咗嚟,太太出咗啲Post,可能對佢兩個啲關係唔高興,後來攞晒啲數嚟睇,覺得啲數唔係好對,搞到而家咁樣。但係何慶湘嘅朋友相信佢唔係穿櫃桶底嘅人,鄭中基最後出呢個Post,話要中止工作關係,覺得佢做嘢有問題,有熟鄭中基嘅朋友就話唔係好似佢,佢唔會寫到咁撇脫,咁絕,咁勁,話人哋幫佢代筆都唔定。呢個真係唔知,但係有啲暗湧喺入面,而家應該係佢太太掌管返個營運。」

陳志雲以食花生語氣表示,鄭中基後來再出Post稱有情緒困擾,說不定就是因為夾在兩個女人中間,「一個係工作關係,一個係自己另一半,唔困擾都好難,哈哈!」李婉華直言是鄭中基Fans,知道他過往有不少花邊新聞,但覺得娛樂圈男士能否輕易浪子回頭也存疑,何況人非草木,又說:「佢(何慶湘)一日對鄭中基唔止八個鐘,佢用個Channel自己捧自己,一個素人,唔係Artist,但係永遠可以喺側邊有演出機會。」又認為很多人會得一想二,大膽假設若何慶湘為人有機心,可能想用圈套套著老闆,並指:「佢郁都郁唔到,要出動到正印大婆要出聲、做嘢,講到道德操守,作為一個咁腍善、冇所謂、咁錫人嘅鄭先生,又點會咁樣寫呢個何小姐,話你有操守問題?佢唔會寫得出,在公在私都有感情。」

陳志雲亦大讚鄭中基友善、風趣、唱歌冧死人,若有人暗戀他也絕不稀奇,即使他口講冇過界,另一半也未必相信冇過界。他又建議工作和感情分開點較好,建議搵助手一定要搵同性,或者好醜樣的異性。李婉華稱入行多年,見過娛樂圈有很多女助手乘虛而入,當一出埠工作,助手、經理人即如入無人之境,會有機心,知道對方有另一半仍想試試自己能力。

有觀眾留言指其實現時冇事實指向事件是否牽涉感情瓜葛,問兩位主持為何言之鑿鑿,李婉華就叫對方勿認真,表示:「依件事學志雲話齋,你做乜自己講出嚟啫?你講咗出嚟我哋就可以討論㗎嘛,依樣嘢唔係我哋特登去搲人啲嘢,係佢自己講,咁我就可以討論呢件事究竟發生咩事,因為係對我哋公眾有利益㗎,因為我哋個個都好喜歡鄭中基呀,就係唔想佢有事,我哋會估係咪錢呢?定因為感情呢?哎呀,如果佢家庭受到破壞,我哋係好傷心㗎!所以我哋要搵出個原因喇,從而喺呢件事去警剔我哋自己呀,警剔身邊人。所以我哋係討論,完全唔係判官呀吓!」