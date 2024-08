韓美聲歌手白藝潾唱紅《愛的迫降》　下月率樂隊登陸香港開唱

說起韓國美聲歌手白藝潾(Yerin Baek)你會想起甚麼?韓劇《愛的迫降》的OST〈Here I Am Again〉,還是曾經以10歲之齡參加韓國SBS電視台綜藝節目《Star King》,並獲得「抒情天才少女」的稱號?可能更重要的是,她在2018年組成了由自己擔任主音的樂隊THE VOLUNTEERS,開創了個人的音樂事業。而繼去年以solo名義在台北舉行演唱會後,今年她更會帶領整個樂隊舉行第一次亞洲巡迴演唱會THE VOLUNTEERS ASIA TOUR 2024。

白藝潾多才多藝。

作為他們成團後第一個巡迴演唱會,THE VOLUNTEERS將會由首爾開始,途經曼谷、馬尼拉、福岡、大阪、名古屋、東京、雅加達等多個城市演出。而香港站亦在名單之內,將在9月28日於於胡李明靜體育館(東蒲)舉行。

THE VOLUNTEERS即將在香港舉行演唱會。

THE VOLUNTEERS由白藝潾擔任主音,Jonny負責結他,再加上鼓手Chiheon Kim正式成軍。成團後他們雖然經歷疫情影響,但憑着獨特的音樂風格,他們在2019推出的作品〈Maybe It's Not Our Fault〉,以及2020年的〈Square (2017)〉均奪得KBS的《Music Bank》、MBC的《Show!音樂中心》、SBS的《人氣歌謠》韓國三大電視台音樂節目的亞軍位置。而而他們更成為2020年韓國Melon Music Awards的TOP 10,又同時以〈Square (2017)〉取得最佳R&B/Soul的榮譽,成績驕人!