53歲昔日男神自認「身體一部位不行了」：除此之外沒弱點
撰文：TVBS新聞網
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現年53歲的男星吳奇隆，從1988年和蘇有朋、陳志朋組成「小虎隊」爆紅後，至今仍是不少人心中的男神代表。
吳奇隆雖已將事業重心轉往大陸，但仍舊活耀螢光幕前，演出陸劇《步步驚心》中的四爺，也讓他人氣再度飆升。但即使如此，近期他還是不得不服老，認了身體一部位不行了。
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吳奇隆近期在大陸綜藝節目《十天後回到現實》中，與其他男來賓一起打羽球，不料在對手回擊球後，他竟罕見的揮空漏接，讓男星張鑫棟見狀問：「是不是看不見？」而吳奇隆也大方承認自己確實因為老花看不清楚：
我除了老花沒什麼弱點。
而在節目播出後，瞬間於網路上掀起熱議，不少人看完後紛紛留言直說：
「他有老花眼，也是讓我沒有想到的」
「沒想到我隆哥最後還是敗給了老花」
「吳奇隆也是暴露了自己的缺點」。
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