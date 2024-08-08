87歲余慕蓮曾入ICU月前住安老院暴瘦叫苦　飲茶近照曝光最新清況

余慕蓮今年已經87歲，不過她數年前先後因右耳石、血液發炎及肺纖維化留醫ICU半年，她坦承經過大病後已看淡生死，但仍有不少後遺症。去年9月她現身《2023 EYT好友會聯歡晚宴》，當時扶著助行架到場，步履蹣跚，亦需由印傭姐姐攙扶。

昔日的余慕蓮。（VCG）

余慕蓮過往在TVB拍劇多年。（TVB）

余慕蓮去年9月現身《2023 EYT好友會聯歡晚宴》，當時需扶著助行架到場，但能短暫站立。（資料圖片/鄧穎琪攝）

余慕蓮當時都有受訪，氣若柔絲地透露現時健康狀況OK，每朝去公園做運動，因為醫生說行多點腳才有力，所以她會聽話去步行及去公園踩單車，防止肌肉收縮。余慕蓮又表示：「兩個月去一次（醫院），去覆診、抽血，狀況OK ，醫生話唔可能好㗎喇，係唔好俾佢惡化，用標靶藥控制佢唔好俾佢翻發。（啲標靶藥係咪好貴？）係呀！標靶藥好貴！七萬幾佢分兩次食，即係半年就三萬幾蚊。（經濟負擔到？）醫生叫我申請政府傷殘津貼，幫補到一半，畀就一定畀唔晒。」

余慕蓮一年前說話聲線柔弱，指日日做運動，但標靶藥好貴！（資料圖片/胡凱欣攝）

不過今年初，她出席演藝人協會春茗茶聚時，就透露早前鯁魚骨，在醫院等了七個半鐘才能見醫生，最後要留院一晚才把魚骨拔出。而一個月後，她更因外傭姐姐放假回鄉而短暫入住護老院，她不但暴瘦，當時更坦言極不習慣、度日如年，連脾氣都變得暴躁，很想早日回家，幸好外傭一個月後已回來，她亦得以歸家。

今年初余慕蓮出席演藝人協會春茗茶聚時，就透露早前鯁魚骨入院。

余慕蓮因外傭回鄉沒人照顧，吳麗珠安排她入住安老院一個月，林建明都曾去探望她。（fb@林建明）

不過余慕蓮極不習慣老人院生活，一度叫苦連天，曾向傳媒表示「想死」，每日都度日如年。（fb@林建明）

上月是余慕蓮87歲生日，時裝設計師鄧達智上月底相約她飲茶，曝光其最新情況，鄧達智寫道：「Yu Mo was having great spirit during our Rendezvous.（魚毛在我們的聚會上，精神很好呀！）」見她與幾位好友合照時都笑瞇瞇，身形亦比住老人院暴瘦的時期逐漸回復，希望她一切安好。

鄧達智相約余慕蓮飲茶。（IG@williamtang420）

余慕蓮比之前肥返少少。（IG@williamtang420）

鄧達智透露余慕蓮精神很好。（IG@williamtang420）

希望余慕蓮身體健康。（IG@williamtang420）

兩年前余慕蓮重遊TVB，都是由鄧達智陪伴，他非常有老人家心。（TVB）

.