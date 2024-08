87歲余慕蓮曾入ICU月前住安老院暴瘦叫苦　飲茶近照曝光最新清況

余慕蓮今年已經87歲,不過她數年前先後因右耳石、血液發炎及肺纖維化留醫ICU半年,她坦承經過大病後已看淡生死,但仍有不少後遺症。去年9月她現身《2023 EYT好友會聯歡晚宴》,當時扶著助行架到場,步履蹣跚,亦需由印傭姐姐攙扶。

昔日的余慕蓮。(VCG)

余慕蓮過往在TVB拍劇多年。(TVB)

余慕蓮去年9月現身《2023 EYT好友會聯歡晚宴》,當時需扶著助行架到場,但能短暫站立。(資料圖片/鄧穎琪攝)

余慕蓮當時都有受訪,氣若柔絲地透露現時健康狀況OK,每朝去公園做運動,因為醫生說行多點腳才有力,所以她會聽話去步行及去公園踩單車,防止肌肉收縮。余慕蓮又表示:「兩個月去一次(醫院),去覆診、抽血,狀況OK ,醫生話唔可能好㗎喇,係唔好俾佢惡化,用標靶藥控制佢唔好俾佢翻發。(啲標靶藥係咪好貴?)係呀!標靶藥好貴!七萬幾佢分兩次食,即係半年就三萬幾蚊。(經濟負擔到?)醫生叫我申請政府傷殘津貼,幫補到一半,畀就一定畀唔晒。」

余慕蓮一年前說話聲線柔弱,指日日做運動,但標靶藥好貴!(資料圖片/胡凱欣攝)

不過今年初,她出席演藝人協會春茗茶聚時,就透露早前鯁魚骨,在醫院等了七個半鐘才能見醫生,最後要留院一晚才把魚骨拔出。而一個月後,她更因外傭姐姐放假回鄉而短暫入住護老院,她不但暴瘦,當時更坦言極不習慣、度日如年,連脾氣都變得暴躁,很想早日回家,幸好外傭一個月後已回來,她亦得以歸家。

今年初余慕蓮出席演藝人協會春茗茶聚時,就透露早前鯁魚骨入院。

余慕蓮因外傭回鄉沒人照顧,吳麗珠安排她入住安老院一個月,林建明都曾去探望她。(fb@林建明)

不過余慕蓮極不習慣老人院生活,一度叫苦連天,曾向傳媒表示「想死」,每日都度日如年。(fb@林建明)

上月是余慕蓮87歲生日,時裝設計師鄧達智上月底相約她飲茶,曝光其最新情況,鄧達智寫道:「Yu Mo was having great spirit during our Rendezvous.(魚毛在我們的聚會上,精神很好呀!)」見她與幾位好友合照時都笑瞇瞇,身形亦比住老人院暴瘦的時期逐漸回復,希望她一切安好。

鄧達智相約余慕蓮飲茶。(IG@williamtang420)

余慕蓮比之前肥返少少。(IG@williamtang420)

鄧達智透露余慕蓮精神很好。(IG@williamtang420)

希望余慕蓮身體健康。(IG@williamtang420)

兩年前余慕蓮重遊TVB,都是由鄧達智陪伴,他非常有老人家心。(TVB)

