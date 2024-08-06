鄭中基老婆余思敏一個貼文盡顯馭夫有術　將浪子收服成聽話愛妻號

鄭中基最近高調宣布與經理人何慶湘中止合作，自爆患抑鬱症，將與太太余思敏（Sammie）停工赴美進行戒酒療程等等，但事件總令大眾覺得疑點重重。一來在鄭中基出聲明斥責何慶湘之前，太太已率先在14小時前在IG標註了鄭中基、何慶湘及機動電視台等，預告：「Good morning HK. Something big are coming...want to see？（早晨香港，即將有大件事要發生了，想睇？）」高姿態作風令人覺得事有蹺蹊，似想宣示主權，加上陳志雲指有相關人士透露，鄭中基的聲明似由他人代筆，甚至稱鄭太因老公與經理人的關係感到不高興。

鄭中基近日高調宣布與經理人中止合作關係，指對方工作和道德操守有問題，但他今日撰長文解釋自己患情緒病時，卻對炒經理人隻字不提，反而有一半篇幅都講太太及家庭。（fb@Ronald Cheng 鄭中基）

鄭中基太太余思敏，在他出Post宣布與機動娛樂中止合作前，已率先預告「有大事發生」，第一個標註對象就是何慶湘。（IG@sammieyucm）

余思敏不止出Post，亦有出Story，極高姿態令人覺得不尋常。（IG@sammieyucm）

而去到今日（6日），鄭中基剖白自己患抑鬱，內文未有提及公眾最關心的「何慶湘道德操守」問題，卻至少有一半內容都與余思敏及家人有關，表示與太太組織家庭好幸福、但患情緒病後靠飲酒逃避現實很對不起家人等等，承諾會用時間及行動證明自己會努力做好丈夫、好爸爸。而文中更激罕重提與蔡卓妍（阿Sa）的婚姻，對比兩段婚姻，「（第一段）呢段婚姻令到我好唔開心」，但「直到我遇到我太太余思敏小姐，係佢令我覺得我要走入另一個人生階段嘅人。我哋一起組織咗一個家庭，有兩個小朋友，喺一件好幸福嘅事。」亦令網民疑惑他是否受了太太壓力而出Post。若根據此臆測去推論，鄭中基實在相當聽老婆話。

鄭中基講停工及抑鬱，卻竟然罕有地重提與蔡卓妍的婚姻，指該段婚姻令自己很不開心。（VCG）

過往鄭中基的「爛玩」、「無賴」、「浪子」形象深入民心，而婚後卻慢慢修心養性，重新建立了顧家的暖男爸爸形象，外間看來，余思敏足以令這隻「無腳嘅雀仔」定下，也確實殊不簡單。不論鄭中基是否親自出Post都好，余思敏也是馭夫有術，現在就回顧兩人相識至成家的事件。

2010年3月，有媒體踢爆阿Sa與鄭中基早於2006年1月31日在美國洛杉磯Van Nuys區註冊結婚，當日兩人共同召開記者會，正當大家以為他們要承認婚訊之際，二人竟哭著宣告正辦理離婚手續，震撼全港。事隔一年，鄭中基即被指戀上當時任職有線女主播的余思敏，最終更奉子成婚。

2010年3月，阿Sa與鄭中基開記招宣布正辦理離婚手續，兩人在記招上痛哭，震撼全港！（VCG）

余思敏2009年因採訪電影《家有囍事2009》宣傳活動時正式認識鄭中基，2011年初，女方大肚，同年誕下大女Emma。余思敏多年後在訪問中講到與老公的緣分，指自己做主播時訪問對方的機會不多，反而是在她擔任司儀的活動上碰頭，最初只覺得他很好人、很和善，她說：「在《家有囍事2009》首映中再遇，終於有機會訪問他，他還幫了我一個大忙，將無綫訪問了的特別問題向我通水，讓我補問免孭鑊，還很好人肯幫我做多次訪問。」

余思敏（中）以往是有線娛樂主播，亦因緣際會訪問鄭中基。（網上圖片）

當初兩人對戀情遮遮掩掩，但隨著女方大肚，鄭中基也愈見大方，他當年透露余思敏在「微博」有關的活動採訪他，慢慢成為了微博網友，再出去約會，又說：「她是一個幾有內涵的女孩子，斯文、大方，教育程度又高，大家聊天好舒服。」余思敏曾經講到，自己在10年底開始思考未來的方向，但意外懷孕才決定結婚生仔。她坦言：「也不是有目的去結婚生仔，未懷孕前從沒想過要在那個時候找個人結婚，不再做，真的是緣分，機緣巧合來到，就改變了生活，我是個隨遇而安的人，當刻面對什麼便盡力去做好。」自己想全情投入照顧家庭，於是放棄事業，但說不上犧牲。

余思敏曾表示，自己不是有目的去結婚生仔，未懷孕前從沒想過要在那個時候找個人結婚，但緣分令她遇上鄭中基。

當年鄭中基離婚不久後便火速撻着余思敏兼奉子成婚，翻睇當年的報道，鄭中基為了讓女友專心安胎，鄭中基還不惜賠廿萬元讓她跟有線提早解約。原本余思敏住在上水公屋，之後被揭「忽然富貴」，購入青山公路韻濤居，但原來是余思敏前男友幫手畀首期，所以鄭中基很快就出錢在鰂魚涌租樓讓她安胎。不過有指當時女方父母有微言，鄭中基也只好盡快結婚，給女友一個名份。而2011年9月，即亦BB出世前一個月，鄭中基向傳媒承認，11年7月22日已在家中舉行婚禮，在律師及雙方家長見證下註冊成為合法夫婦，過程低調。

余思敏（左）大肚時與有線還未完約，報道指鄭中基賠20萬畀有線幫她贖身，讓她專心養胎。（VCG）

鄭中基與阿Sa於2010年3月宣布離婚，2011年7月便與大肚的余思敏結婚，中間只相隔了一年四個月，而同年10月余思敏更誕下女兒Emma。（fb@Ronald Cheng 鄭中基）

報道指，當日鄭中基未有再婚打算，但因為余思敏父母對女兒未婚懷孕有微言，所以鄭中基就給她一個名份。（IG@sammieyucm）

余思敏婚後專心相夫教子，成為一位賢妻，馴服了鄭中基，更曾對外表示老公好黐家。鄭中基看來的確逐漸定性，洗脫過往吊兒郎噹的形象，慢慢建立起好老公、好爸爸形象，在訪問中也經常提起小朋友，曾在2016年的澳門演唱會上，再次感謝太太，說遇上太太和有了一對寶貝仔女後，令他改變很多：「以前我從沒有想過要生小朋友，我是浪子，浪子怎會左拉右拖？當了爸爸後，經常跟導演說要早點開工，才可收早回家陪仔女！」

鄭中基曾表示，以前冇諗過會生仔，但做爸爸後只想快點收工回家。（IG@sammieyucm）

鄭中基婚後變得極顧家，成日想早點收工回家見仔女，早前開演唱會，更讓大女Emma上台演唱，獲封「最靚聲星二代」。（資料圖片）

不過，從近日事件所見，雖然鄭中基在聲明強調與太太成家立室好幸福，又會用時間同行動去證明我會努力做好丈夫、爸爸，決心改過等等；但余思敏自去年8月起便頻頻轉發語錄和心靈雞湯文「放負」，內容如：「不被重視的每一秒，我都在默默後退」、「別說我難哄、難搞、公主病，當初追的時候，不見得你埋怨。」、「他要是愛我，就會處理好身邊的任何事。」都令人猜想夫妻之間是否有什麼暗湧，希望美國戒酒之行能修補夫妻感情。

余思敏自去年8月起便頻頻轉發語錄和心靈雞湯文「放負」，令人猜想夫妻之間是否有什麼暗湧。（IG@sammieyucm）

近日夫妻關係似乎有暗湧，鄭中基亦坦言對不起太太，希望美國戒酒之行，能讓夫妻關係有所修補。（fb@Ronald Cheng 鄭中基）

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