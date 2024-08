鄭中基老婆余思敏一個貼文盡顯馭夫有術　將浪子收服成聽話愛妻號

鄭中基最近高調宣布與經理人何慶湘中止合作,自爆患抑鬱症,將與太太余思敏(Sammie)停工赴美進行戒酒療程等等,但事件總令大眾覺得疑點重重。一來在鄭中基出聲明斥責何慶湘之前,太太已率先在14小時前在IG標註了鄭中基、何慶湘及機動電視台等,預告:「Good morning HK. Something big are coming...want to see?(早晨香港,即將有大件事要發生了,想睇?)」高姿態作風令人覺得事有蹺蹊,似想宣示主權,加上陳志雲指有相關人士透露,鄭中基的聲明似由他人代筆,甚至稱鄭太因老公與經理人的關係感到不高興。

鄭中基近日高調宣布與經理人中止合作關係,指對方工作和道德操守有問題,但他今日撰長文解釋自己患情緒病時,卻對炒經理人隻字不提,反而有一半篇幅都講太太及家庭。(fb@Ronald Cheng 鄭中基)

鄭中基太太余思敏,在他出Post宣布與機動娛樂中止合作前,已率先預告「有大事發生」,第一個標註對象就是何慶湘。(IG@sammieyucm)

余思敏不止出Post,亦有出Story,極高姿態令人覺得不尋常。(IG@sammieyucm)

而去到今日(6日),鄭中基剖白自己患抑鬱,內文未有提及公眾最關心的「何慶湘道德操守」問題,卻至少有一半內容都與余思敏及家人有關,表示與太太組織家庭好幸福、但患情緒病後靠飲酒逃避現實很對不起家人等等,承諾會用時間及行動證明自己會努力做好丈夫、好爸爸。而文中更激罕重提與蔡卓妍(阿Sa)的婚姻,對比兩段婚姻,「(第一段)呢段婚姻令到我好唔開心」,但「直到我遇到我太太余思敏小姐,係佢令我覺得我要走入另一個人生階段嘅人。我哋一起組織咗一個家庭,有兩個小朋友,喺一件好幸福嘅事。」亦令網民疑惑他是否受了太太壓力而出Post。若根據此臆測去推論,鄭中基實在相當聽老婆話。

鄭中基講停工及抑鬱,卻竟然罕有地重提與蔡卓妍的婚姻,指該段婚姻令自己很不開心。(VCG)

過往鄭中基的「爛玩」、「無賴」、「浪子」形象深入民心,而婚後卻慢慢修心養性,重新建立了顧家的暖男爸爸形象,外間看來,余思敏足以令這隻「無腳嘅雀仔」定下,也確實殊不簡單。不論鄭中基是否親自出Post都好,余思敏也是馭夫有術,現在就回顧兩人相識至成家的事件。

2010年3月,有媒體踢爆阿Sa與鄭中基早於2006年1月31日在美國洛杉磯Van Nuys區註冊結婚,當日兩人共同召開記者會,正當大家以為他們要承認婚訊之際,二人竟哭著宣告正辦理離婚手續,震撼全港。事隔一年,鄭中基即被指戀上當時任職有線女主播的余思敏,最終更奉子成婚。

2010年3月,阿Sa與鄭中基開記招宣布正辦理離婚手續,兩人在記招上痛哭,震撼全港!(VCG)

余思敏2009年因採訪電影《家有囍事2009》宣傳活動時正式認識鄭中基,2011年初,女方大肚,同年誕下大女Emma。余思敏多年後在訪問中講到與老公的緣分,指自己做主播時訪問對方的機會不多,反而是在她擔任司儀的活動上碰頭,最初只覺得他很好人、很和善,她說:「在《家有囍事2009》首映中再遇,終於有機會訪問他,他還幫了我一個大忙,將無綫訪問了的特別問題向我通水,讓我補問免孭鑊,還很好人肯幫我做多次訪問。」

余思敏(中)以往是有線娛樂主播,亦因緣際會訪問鄭中基。(網上圖片)

當初兩人對戀情遮遮掩掩,但隨著女方大肚,鄭中基也愈見大方,他當年透露余思敏在「微博」有關的活動採訪他,慢慢成為了微博網友,再出去約會,又說:「她是一個幾有內涵的女孩子,斯文、大方,教育程度又高,大家聊天好舒服。」余思敏曾經講到,自己在10年底開始思考未來的方向,但意外懷孕才決定結婚生仔。她坦言:「也不是有目的去結婚生仔,未懷孕前從沒想過要在那個時候找個人結婚,不再做,真的是緣分,機緣巧合來到,就改變了生活,我是個隨遇而安的人,當刻面對什麼便盡力去做好。」自己想全情投入照顧家庭,於是放棄事業,但說不上犧牲。

余思敏曾表示,自己不是有目的去結婚生仔,未懷孕前從沒想過要在那個時候找個人結婚,但緣分令她遇上鄭中基。

當年鄭中基離婚不久後便火速撻着余思敏兼奉子成婚,翻睇當年的報道,鄭中基為了讓女友專心安胎,鄭中基還不惜賠廿萬元讓她跟有線提早解約。原本余思敏住在上水公屋,之後被揭「忽然富貴」,購入青山公路韻濤居,但原來是余思敏前男友幫手畀首期,所以鄭中基很快就出錢在鰂魚涌租樓讓她安胎。不過有指當時女方父母有微言,鄭中基也只好盡快結婚,給女友一個名份。而2011年9月,即亦BB出世前一個月,鄭中基向傳媒承認,11年7月22日已在家中舉行婚禮,在律師及雙方家長見證下註冊成為合法夫婦,過程低調。

余思敏(左)大肚時與有線還未完約,報道指鄭中基賠20萬畀有線幫她贖身,讓她專心養胎。(VCG)

鄭中基與阿Sa於2010年3月宣布離婚,2011年7月便與大肚的余思敏結婚,中間只相隔了一年四個月,而同年10月余思敏更誕下女兒Emma。(fb@Ronald Cheng 鄭中基)

報道指,當日鄭中基未有再婚打算,但因為余思敏父母對女兒未婚懷孕有微言,所以鄭中基就給她一個名份。(IG@sammieyucm)

余思敏婚後專心相夫教子,成為一位賢妻,馴服了鄭中基,更曾對外表示老公好黐家。鄭中基看來的確逐漸定性,洗脫過往吊兒郎噹的形象,慢慢建立起好老公、好爸爸形象,在訪問中也經常提起小朋友,曾在2016年的澳門演唱會上,再次感謝太太,說遇上太太和有了一對寶貝仔女後,令他改變很多:「以前我從沒有想過要生小朋友,我是浪子,浪子怎會左拉右拖?當了爸爸後,經常跟導演說要早點開工,才可收早回家陪仔女!」

鄭中基曾表示,以前冇諗過會生仔,但做爸爸後只想快點收工回家。(IG@sammieyucm)

鄭中基婚後變得極顧家,成日想早點收工回家見仔女,早前開演唱會,更讓大女Emma上台演唱,獲封「最靚聲星二代」。(資料圖片)

不過,從近日事件所見,雖然鄭中基在聲明強調與太太成家立室好幸福,又會用時間同行動去證明我會努力做好丈夫、爸爸,決心改過等等;但余思敏自去年8月起便頻頻轉發語錄和心靈雞湯文「放負」,內容如:「不被重視的每一秒,我都在默默後退」、「別說我難哄、難搞、公主病,當初追的時候,不見得你埋怨。」、「他要是愛我,就會處理好身邊的任何事。」都令人猜想夫妻之間是否有什麼暗湧,希望美國戒酒之行能修補夫妻感情。

余思敏自去年8月起便頻頻轉發語錄和心靈雞湯文「放負」,令人猜想夫妻之間是否有什麼暗湧。(IG@sammieyucm)

近日夫妻關係似乎有暗湧,鄭中基亦坦言對不起太太,希望美國戒酒之行,能讓夫妻關係有所修補。(fb@Ronald Cheng 鄭中基)

