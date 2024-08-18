元奎逝世｜40歲千禧男神出道獲親授功夫　聞死訊一度以為係假消息

台灣電影《鬼才之道》昨（17）日與台灣市集推出的超應景「中元節之陰陽路」主題市集合作，舉辦「中元節厲鬼派對」，主演群陳柏霖、王淨、百白、瘦瘦都一同現身圓山花博與粉絲見面。日前元奎驚傳已逝世的消息，在剛出道沒多久就與元奎導演合作過的男星陳柏霖在現在被問起該事，坦言當時聽到消息很震驚，自己也是透過朋友才確認消息真偽。



陳柏霖回憶起當初與元奎導演的合作，他表示那是自己首次接觸武打拍攝：「那時候算是我第一次去練功、亂武、扎馬步，想起來現在還是很謝謝他當初的指導。」陳柏霖透露，當時看到新聞元奎導演過世的消息後，透過朋友輾轉確認了消息真偽，至今還是很震驚，至於兩人最後一次見面為何時？陳柏霖想了一下直說：「好久了！大概也有10幾年了，我記得也是在片場遇到他的！」

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另外，談到日前邀請舒華進戲院看電影，陳柏霖透露，自己與舒華是之前一起在紐西蘭錄節目時認識的，而日前剛好對方在台灣就邀請她進戲院看電影，「很開心她很喜歡《鬼才之道》」。



最後，被問到是否有受邀觀賞舒華在10月份於台灣舉辦的演唱會，陳柏霖先是賣關子的笑說：「你們可以期待一下囉！」但他也補充表示，因為目前還不確定之後的工作排程，但有時間一定會到現場力挺好友。電影《鬼才之道》目前已上映中。

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