韓國新人氣男團TWS即將於8月25日登陸澳門,舉行簽名會及SHOWCASE演出。消息曝光後,掀起了粉絲對今次活動的熱烈期待。

這次的迷你二輯《SUMMER BEAT!》於6月24日在首爾龍山區BLUESQUARE舉行了新專輯發布會。專輯收錄了6首所有人都能輕鬆跟唱並產生共鳴的歌曲,包括先行單曲《hey! hey!》以及主打歌《If I'm S, Can You Be My N?(내가 S면 넌 나의 N이 되어줘)》。先行單曲〈hey! hey!〉的MV在香港取景拍攝,不僅展現了迷人的香港都市風情,也突出了TWS青春洋溢、活力四射的形象。

TWS的團名「TWS」是「TWENTY FOUR SEVEN WITH US」的縮寫,發音為「Two-Us」(大會提供)

TWS是由6名成員組成的組合,於2024年1月22日以迷你專輯《Sparkling Blue》正式出道。(大會提供)

TWS出道短短半年多,已經擄獲無數少女心,憑借清新動人的形象、快樂和清涼的音樂風格受到廣泛關注和熱烈追捧。此外,透過他們的音樂還展現了獨特的風格,被外界稱為「Boyhood Pop」,充分表達出青少年的感性及清新感。