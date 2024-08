韓團EPEX澳門個唱跳女團舞掀高潮　苦練《告白汽球》送粉絲

K-pop界新晉男團EPEX日前在澳門完成了EPEX 2nd FANCON <青春時節> IN MACAU巡演,8位成員WISH,﹑KEUM,﹑MU,﹑A-MIN﹑ BAEKSEUNG,﹑AYDEN,﹑YEWANG和JEFF跟全場觀眾歡度了一個難忘的晚上。而在2小時的演出中,EPEX不但送上了《Youth2Youth》、《Sunshower》等主打歌,更有意想不到的致敬女團演出,隨即引來ZENITH(EPEX粉絲名稱)們的驚喜尖叫!

EPEX日前在澳門完成演唱會。

FANCON正式開始, EPEX先以今次巡演同名專輯的主打歌《Youth2Youth》跟粉絲們見面,在輕快的旋律下和舞步下,襯托ZENITH們的整齊應援,一身街舞打扮的他們,讓整個場館彌漫著青春氣息。隨後他們帶來更強勁的《Breathe in Love》,讓觀眾們一起暖身,以迎接更精彩的環節。在勁歌熱舞之後,EPEX已經急不及待用上普通話和廣東話跟第一次見面的澳門歌迷打招呼,即時引來現場歌迷熱烈回應!而喜愛美食的他們更特別大讚今次來澳門已經吃了蛋撻,並即場向ZENITH們打聽有沒有其他澳門美食推介呢?

舞蹈出色。

之後,EPEX再為大家送上<《First Love’s Law》、<《Go Big 》等歌曲,隨着他們將輕鬆愉快的<My Darling>送給大家,他們更為現場觀眾帶來大驚喜!就是他們竟然一次過演繹了歷代K-pop女團的名作,由元祖女團Fin.K.L的《 To My Boyfriend 》開始,到少女時代的《Into The New World 》、TWICE的《 CHEER UP 》、aespa的《Armageddon 》,到最後以New Jeans的《OMG》作為完結!EPEX除表現了整齊的舞步,更掌握了每首歌曲的精髓,好像揹起書包跳<《To My Boyfriend 》,以及《 Into The New World 》的踢腿動作,成功引起全場觀眾歡呼聲,將整個FANCON推上高峰!

EPEX跳了多種女團舞。

接着EPEX換上一身運動服為粉絲送上《LOEVE Bomb》之餘,更直接走下舞台,去到觀眾席跟歌迷作近距離接觸,十分親民!緊接再送上《Love Virus》和《 Traveller》才進入Encore部份。而在這個時候EPEX先獻唱了《Do 4 Me》,之後還與全場觀眾大合照,為他們第一次的澳門FANCON留下最美好的回憶。期間他們除了談及感受外,還即興用中文清唱了周杰倫的《告白汽球》以答謝一直支持他們的粉絲,最後再送上《SKYLINE》作為今次巡演的正式完結。