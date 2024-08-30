娛圈富婆獲Hermès安排入神秘房間慶生 盡顯VVIP地位擁過百收藏
撰文：董欣琪
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顧紀筠（顧老闆）近年淡出幕前，主力打理珠寶生意業務，不時相約好友聚會，過着寫意的闊太生活。一向都是Hermès「擁躉」的顧老闆有過百Hermès手袋珍藏，總值估計過千萬，貴為VVIP的她日前就獲品牌安排提前慶祝生日，她在IG曬出慶生照，並寫道：「Thanks Hermes PP team for warmly celebrating my birthday in advance! #hermes #birthday」
相中所見，顧老闆以一身Hermès標誌性橙色打扮現身，貴氣十足，品牌除了為她準備了鮮花同氣球之外，還有一盒禮物，而顧老闆更身處VIP房，盡顯尊貴地位，連繼子陳浚霆都忍不住留言：「好幸福，每年都有機會喺這間神秘的H房裡面慶祝。」其實顧老闆絕對是Hermès的「狂粉」，她曾透露「唔知點解好似中毒一樣，得閒見到就買。」又曾以大大小小的Hermès包裝盒來裝飾聖誕樹，不但盒的數量多到遍佈成地，樹上更掛有多個 Micro Kelly及Birkin，每個價值至少4、5萬元，整棵聖誕樹至少用上20個「包包」，總價逾100萬。
顧老闆曾在60歲生日時曬出Hermès Himalaya Kelly 25，拍賣價高達350萬元！她又曾多次獲邀參加Hermès工作坊，製作專屬手袋、聖誕裝飾品、吊飾擺設等等，絕對是VVIP級數的待遇！作為圈中富婆的顧老闆，兒時亦曾經歷貧困住過徙置區，所以她年紀輕輕就立志為家人在半山置業。顧老闆淡出幕前後轉戰商界，憑着獨到眼光將生意搞得有聲有色，她在2011年與老公陳仕煒以8,000萬元購買中半山嘉慧園一個車位連實用面積3,335呎的單位，2021年再以1.6億賣出，勁賺8,000萬元！
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