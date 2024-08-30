娛圈富婆獲Hermès安排入神秘房間慶生　盡顯VVIP地位擁過百收藏

顧紀筠（顧老闆）近年淡出幕前，主力打理珠寶生意業務，不時相約好友聚會，過着寫意的闊太生活。一向都是Hermès「擁躉」的顧老闆有過百Hermès手袋珍藏，總值估計過千萬，貴為VVIP的她日前就獲品牌安排提前慶祝生日，她在IG曬出慶生照，並寫道：「Thanks Hermes PP team for warmly celebrating my birthday in advance! #hermes #birthday」

顧老闆同發哥。（IG@kooloban）

顧老闆同關之琳、邱李茂琪聚會。（IG@dr_maret_lee）

顧老闆一向都是Hermès「擁躉」。（IG@kooloban）

有過百Hermès手袋珍藏。（IG@kooloban）

相中所見，顧老闆以一身Hermès標誌性橙色打扮現身，貴氣十足，品牌除了為她準備了鮮花同氣球之外，還有一盒禮物，而顧老闆更身處VIP房，盡顯尊貴地位，連繼子陳浚霆都忍不住留言：「好幸福，每年都有機會喺這間神秘的H房裡面慶祝。」其實顧老闆絕對是Hermès的「狂粉」，她曾透露「唔知點解好似中毒一樣，得閒見到就買。」又曾以大大小小的Hermès包裝盒來裝飾聖誕樹，不但盒的數量多到遍佈成地，樹上更掛有多個 Micro Kelly及Birkin，每個價值至少4、5萬元，整棵聖誕樹至少用上20個「包包」，總價逾100萬。

顧老闆獲品牌安排提前慶祝生日。（IG@kooloban）

品牌除了為她準備了鮮花同氣球之外，還有一盒禮物。（IG@kooloban）

對繼子陳浚霆視如己出！（IG@kooloban）

誇張！（IG@kooloban）

顧老闆在60歲生日時曬出的Himalaya Kelly 25拍賣價高達350萬元。（IG@kooloban）

顧老闆曾在60歲生日時曬出Hermès Himalaya Kelly 25，拍賣價高達350萬元！她又曾多次獲邀參加Hermès工作坊，製作專屬手袋、聖誕裝飾品、吊飾擺設等等，絕對是VVIP級數的待遇！作為圈中富婆的顧老闆，兒時亦曾經歷貧困住過徙置區，所以她年紀輕輕就立志為家人在半山置業。顧老闆淡出幕前後轉戰商界，憑着獨到眼光將生意搞得有聲有色，她在2011年與老公陳仕煒以8,000萬元購買中半山嘉慧園一個車位連實用面積3,335呎的單位，2021年再以1.6億賣出，勁賺8,000萬元！

曾多次獲邀參加Hermès工作坊。（IG@kooloban）

小手作。（IG@kooloban）

製作專屬手袋。（IG@kooloban）

製作專屬Herbag。（IG@kooloban）

聖誕裝飾品。（IG@kooloban）