娛圈富婆獲Hermès安排入神秘房間慶生　盡顯VVIP地位擁過百收藏

顧紀筠(顧老闆)近年淡出幕前,主力打理珠寶生意業務,不時相約好友聚會,過着寫意的闊太生活。一向都是Hermès「擁躉」的顧老闆有過百Hermès手袋珍藏,總值估計過千萬,貴為VVIP的她日前就獲品牌安排提前慶祝生日,她在IG曬出慶生照,並寫道:「Thanks Hermes PP team for warmly celebrating my birthday in advance! #hermes #birthday」

顧老闆同發哥。(IG@kooloban)

顧老闆同關之琳、邱李茂琪聚會。(IG@dr_maret_lee)

顧老闆一向都是Hermès「擁躉」。(IG@kooloban)

有過百Hermès手袋珍藏。(IG@kooloban)

相中所見,顧老闆以一身Hermès標誌性橙色打扮現身,貴氣十足,品牌除了為她準備了鮮花同氣球之外,還有一盒禮物,而顧老闆更身處VIP房,盡顯尊貴地位,連繼子陳浚霆都忍不住留言:「好幸福,每年都有機會喺這間神秘的H房裡面慶祝。」其實顧老闆絕對是Hermès的「狂粉」,她曾透露「唔知點解好似中毒一樣,得閒見到就買。」又曾以大大小小的Hermès包裝盒來裝飾聖誕樹,不但盒的數量多到遍佈成地,樹上更掛有多個 Micro Kelly及Birkin,每個價值至少4、5萬元,整棵聖誕樹至少用上20個「包包」,總價逾100萬。

顧老闆獲品牌安排提前慶祝生日。(IG@kooloban)

品牌除了為她準備了鮮花同氣球之外,還有一盒禮物。(IG@kooloban)

對繼子陳浚霆視如己出!(IG@kooloban)

誇張!(IG@kooloban)

顧老闆在60歲生日時曬出的Himalaya Kelly 25拍賣價高達350萬元。(IG@kooloban)

顧老闆曾在60歲生日時曬出Hermès Himalaya Kelly 25,拍賣價高達350萬元!她又曾多次獲邀參加Hermès工作坊,製作專屬手袋、聖誕裝飾品、吊飾擺設等等,絕對是VVIP級數的待遇!作為圈中富婆的顧老闆,兒時亦曾經歷貧困住過徙置區,所以她年紀輕輕就立志為家人在半山置業。顧老闆淡出幕前後轉戰商界,憑着獨到眼光將生意搞得有聲有色,她在2011年與老公陳仕煒以8,000萬元購買中半山嘉慧園一個車位連實用面積3,335呎的單位,2021年再以1.6億賣出,勁賺8,000萬元!

曾多次獲邀參加Hermès工作坊。(IG@kooloban)

小手作。(IG@kooloban)

製作專屬手袋。(IG@kooloban)

製作專屬Herbag。(IG@kooloban)

聖誕裝飾品。(IG@kooloban)