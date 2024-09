《愛回家》女星做單親媽媽6年　兒子暴風長高開盛大生日派對

做人媽媽甚艱難,做個在職單親媽媽更是不容易。06年港姐季軍,9月3日即42歲的長腳蟹呂慧儀,2018年離婚後獨力照顧兒子蟹籽Anton,轉眼囝囝已經十歲,暴風長高至阿蟹下巴位置﹗



呂慧儀現年40歲,但身型依舊索爆。(IG@konniecrab)

呂慧儀當年的這張泳衣相震撼網絡,現在仍經常被「回帶」。(微博@呂慧儀)

19年,呂慧儀曾經為《愛回家》而泳裝上陣,但就比較密實。(IG@konniecrab)

呂慧儀9月3日42歲生日,保養得相當好。(IG@konniecrab)

2011年尾呂慧儀與2008年香港先生黃文迪結婚,2014年誕下囝囝Anton,2019年宣布已在2018年離婚。成為單親媽媽6年間,呂慧儀公私兩忙,除長駐處境劇《愛·回家之開心速遞》相當入屋,又開設教育中心做老闆,百足多爪賺錢養蟹籽。

呂慧儀教育中心開幕。(葉志明攝)

呂慧儀最厲害科目是科學。(葉志明攝)

呂慧儀教育中心開幕。(葉志明攝)

8月是Anton十歲生日,長腳蟹為愛子連開兩場生日派對,除了到主題樂園又包下playhouse暢玩:「My busy August. Serving my lovely boss. ❤️After Ocean Park Party, Movie gathering, it’s time to jump!!Happy gathering with friends and family. Happy 10 my boy!」見到壽星剪了冬菇頭,發育時期身形變得圓潤,加上似足父母高眺身型,已高至媽媽下巴相當高大。

呂慧儀已經做單親媽媽6年,母兼父職湊大囝囝蟹籽。(IG:@konniecrab)

呂慧儀囝囝蟹籽轉眼已經10歲。(IG:@konniecrab)

