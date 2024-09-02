《愛回家》女星做單親媽媽6年　兒子暴風長高開盛大生日派對

做人媽媽甚艱難，做個在職單親媽媽更是不容易。06年港姐季軍，9月3日即42歲的長腳蟹呂慧儀，2018年離婚後獨力照顧兒子蟹籽Anton，轉眼囝囝已經十歲，暴風長高至阿蟹下巴位置﹗



呂慧儀現年40歲，但身型依舊索爆。（IG@konniecrab）

呂慧儀當年的這張泳衣相震撼網絡，現在仍經常被「回帶」。（微博@呂慧儀）

19年，呂慧儀曾經為《愛回家》而泳裝上陣，但就比較密實。（IG@konniecrab）

呂慧儀9月3日42歲生日，保養得相當好。（IG@konniecrab）

2011年尾呂慧儀與2008年香港先生黃文迪結婚，2014年誕下囝囝Anton，2019年宣布已在2018年離婚。成為單親媽媽6年間，呂慧儀公私兩忙，除長駐處境劇《愛·回家之開心速遞》相當入屋，又開設教育中心做老闆，百足多爪賺錢養蟹籽。

呂慧儀教育中心開幕。（葉志明攝）

呂慧儀最厲害科目是科學。（葉志明攝）

呂慧儀教育中心開幕。（葉志明攝）

8月是Anton十歲生日，長腳蟹為愛子連開兩場生日派對，除了到主題樂園又包下playhouse暢玩：「My busy August. Serving my lovely boss. ❤️After Ocean Park Party, Movie gathering, it’s time to jump!!Happy gathering with friends and family. Happy 10 my boy!」見到壽星剪了冬菇頭，發育時期身形變得圓潤，加上似足父母高眺身型，已高至媽媽下巴相當高大。

呂慧儀已經做單親媽媽6年，母兼父職湊大囝囝蟹籽。（IG：@konniecrab）

呂慧儀已經做單親媽媽6年，母兼父職湊大囝囝蟹籽。（IG：@konniecrab）

呂慧儀囝囝蟹籽轉眼已經10歲。（IG：@konniecrab）

呂慧儀囝囝蟹籽轉眼已經10歲。（IG：@konniecrab）