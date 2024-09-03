鄭丹瑞榮升外父心情複雜要食雪糕冷靜　用呢首歌向準女婿宣示主權

現年69歲的鄭丹瑞（旦哥）做外父！今日其大女鄭瑤（Zaneta）在社交平台宣布結婚，她於社交平台貼上多張與男友Jacob的合照和婚戒指，宣布即將嫁人！Zaneta說：「Days have been brighter lately 💛💍🥰 #isaidyes」Zaneta接受《01娛樂》訪問時，透露了從邂逅至求婚的浪漫過程。

鄭丹瑞大女宣布結婚！獨家公開求婚細節 才俊老公神級CV背景曝光

Zaneta今日宣布做人妻！（受訪者提供）

曬巨鑽！（Instagram：zanetacheng）

而旦哥女婿Jacob背景好猛料，靚仔高學歷又搵到錢，Zaneta透露：「⁠⁠Jacob喺劍橋大學工程系畢業之後留咗喺倫敦工作，從事金融行業；之後去咗哈佛商學院讀MBA，兩年前返香港，幫手打理佢屋企嘅家族辦公室。」條件上他與「學霸」Zaneta也相當匹配，並志趣相投，愛睇戲和睇畫。

Jacob同Zaneta好登對，亦經常放閃。（Instagram：zanetacheng）

婚禮詳情仍在籌備中，稍後才公布。（Instagram：zanetacheng）

旦哥是圈中「廿四孝老竇」，之前曾公開講過想女兒早日結婚，但又覺得會非常不捨，Zaneta就安慰她：「就算將來有男友，都會繼續攬住你。」當記者問Zaneta父親得悉婚訊後有何反應，她說：「⁠⁠haha呢啲嘢，我留返俾Daddy自己答啦。」

旦哥早年已講過，一想到兩個女兒終有一日要出嫁，就感到非常不捨。（Instagram：happyeggba）

而今日她公布喜訊後，很多人立即恭喜旦哥，旦哥在社交平台貼上一張雪糕相統一回覆，坦言要冷靜下，他為貼文配上一首歌，並表示：「這個下晝，忽然收到排山倒海的訊息，都是恭喜我終於做外父了！情緒一下子消化不來，決定食杯雪糕冷靜下自己，然後統一回覆：多謝各位的祝福🙏女婿，請留意歌詞…」至於是什麼歌？就是Amanda Faith的《I loved her first》（我愛佢先），即是幽默地向準女婿宣示主權。