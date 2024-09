鄭丹瑞榮升外父心情複雜要食雪糕冷靜　用呢首歌向準女婿宣示主權

現年69歲的鄭丹瑞(旦哥)做外父!今日其大女鄭瑤(Zaneta)在社交平台宣布結婚,她於社交平台貼上多張與男友Jacob的合照和婚戒指,宣布即將嫁人!Zaneta說:「Days have been brighter lately 💛💍🥰 #isaidyes」Zaneta接受《01娛樂》訪問時,透露了從邂逅至求婚的浪漫過程。

鄭丹瑞大女宣布結婚!獨家公開求婚細節 才俊老公神級CV背景曝光

Zaneta今日宣布做人妻!(受訪者提供)

曬巨鑽!(Instagram:zanetacheng)

而旦哥女婿Jacob背景好猛料,靚仔高學歷又搵到錢,Zaneta透露:「⁠⁠Jacob喺劍橋大學工程系畢業之後留咗喺倫敦工作,從事金融行業;之後去咗哈佛商學院讀MBA,兩年前返香港,幫手打理佢屋企嘅家族辦公室。」條件上他與「學霸」Zaneta也相當匹配,並志趣相投,愛睇戲和睇畫。

Jacob同Zaneta好登對,亦經常放閃。(Instagram:zanetacheng)

婚禮詳情仍在籌備中,稍後才公布。(Instagram:zanetacheng)

旦哥是圈中「廿四孝老竇」,之前曾公開講過想女兒早日結婚,但又覺得會非常不捨,Zaneta就安慰她:「就算將來有男友,都會繼續攬住你。」當記者問Zaneta父親得悉婚訊後有何反應,她說:「⁠⁠haha呢啲嘢,我留返俾Daddy自己答啦。」

旦哥早年已講過,一想到兩個女兒終有一日要出嫁,就感到非常不捨。(Instagram:happyeggba)

而今日她公布喜訊後,很多人立即恭喜旦哥,旦哥在社交平台貼上一張雪糕相統一回覆,坦言要冷靜下,他為貼文配上一首歌,並表示:「這個下晝,忽然收到排山倒海的訊息,都是恭喜我終於做外父了!情緒一下子消化不來,決定食杯雪糕冷靜下自己,然後統一回覆:多謝各位的祝福🙏女婿,請留意歌詞…」至於是什麼歌?就是Amanda Faith的《I loved her first》(我愛佢先),即是幽默地向準女婿宣示主權。