74歲薛家燕還原食神造型做飲食真人騷評審 再遇一老友讚對方後生
撰文：聯合新聞網
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馬來西亞Astro全新廚藝競技真人騷《廚王狂想宴》近日舉行記者會，薛家燕以電影《食神》裡的「味公主」造型擔任總決賽評審，錄影現場薛家燕一眼就認出多年合作的陳鴻，驚嘆真是永遠的小鮮肉，兩位老友感嘆時間過得實在太快，雙方馬上加賴。
薛家燕表示，多年過去陳鴻外表與內心都沒有變化，仍能讓節目帶出節奏與效果，果然是亞洲美食天王最具影響力的師奶殺手。陳鴻則大讚薛家燕「永遠都是我的No.1」，兩人互戴高帽。薛家燕於婚後以TVB劇集《真情》復出，在星馬擄獲不少粉絲，工作邀約不斷，薛家燕和陳鴻時隔15年，在新加坡合作商品代言再度合作，陳鴻表示，看到74歲薛家燕如此敬業不懈，真的永遠都是他心目中的No 1。
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薛家燕以《食神》裡的「味公主」造型亮相記者會，當她得知要擔任評審時，本想穿上《食神》裡的服裝拍攝，但那套服裝已義賣出去，因此換上了鮮黃色的套裝。薛家燕表示她的出現，是為了讓參賽者緩和緊張的心情，但其中一位參賽賽者看見她後表現激動，並表示 :「家燕姐來啦 ! 我2歲的兒子會跳你的舞蹈 !」逗得薛家燕哈哈大笑。
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