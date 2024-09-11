法證先鋒6第22集劇情｜林正峰到底講咗啲咩　激到林盛斌要怒吼？

法證先鋒6第二十二集劇情：

鄭衍峰被殺，黃宗澤帶袁偉豪等往蔣祖曼家中查看，發現她家門口開著，蔣祖曼似只帶走了貴重財物，不知所蹤。黃宗澤擔心蔣祖曼失蹤可能是李家所為，更擔心她的安危。

黃宗澤帶袁偉豪等往蔣祖曼家中查看，發現她家門口開著。(影片截圖)

黃宗澤擔心蔣祖曼失蹤可能是李家所為，更擔心她的安危。(影片截圖)

林正峰檢驗蔣祖曼車內搜到的證物，找到一根可疑頭髮。但頭髮不似正常頭髮，林盛斌突然走出來解釋有機會是「假髮」。林正峰問他是否有過而有經驗，即被林盛斌怒吼，林正峰嚇到不敢說話。戴祖儀打圓場向林盛斌表示自己父親是「前天文台台長」，林盛斌則表示自己父親是「前保安局局長」，完全無視林正峰。

林盛斌突然走出來解釋有機會是「假髮」。(影片截圖)

林正峰問他是否有過而有經驗，即被林盛斌怒吼。(影片截圖)

蔡潔為鄭衍峰驗屍，在屍體的手上有所發現。蔡潔往找關楚耀的前妻鄺潔楹澄清誤會，怎料發現鄺潔楹跟關楚耀口中的她有出入，鄺潔楹好像不是關楚耀口中有精神病的人。

蔡潔為鄭衍峰驗屍，在屍體的手上有所發現。(影片截圖)

蔡潔往找關楚耀的前妻鄺潔楹澄清誤會。(影片截圖)

馮皓揚擔心蔣祖曼遭人綁架，用非常手段偵查，發現案發時附近屋苑有一輛可疑車輛，黃宗澤通知袁偉豪等循線索追查，真相逐漸浮現！得知可疑車輛與李家人有關，陳庭欣知道不能再拖，著下屬快點解決事件。

馮皓揚擔心蔣祖曼遭人綁架，用非常手段偵查。(影片截圖)

陳庭欣知道不能再拖，著下屬快點解決事件。(影片截圖)

馮皓揚繼續查找蔣祖曼的下落，再發現李家有3個突然增加的貨櫃要運離香港，於是通知黃宗澤。黃宗澤馬上趕到貨櫃碼頭救回蔣祖曼，袁偉豪亦於陳庭欣潛逃之前將她拘捕，她身上更有一切殺死鄭衍峰的證據。

馮皓揚繼續查找蔣祖曼的下落，再發現李家有3個突然增加的貨櫃要運離香港，於是通知黃宗澤。(影片截圖)

黃宗澤馬上趕到貨櫃碼頭救回蔣祖曼。(影片截圖)

袁偉豪亦於陳庭欣潛逃之前將她拘捕。(影片截圖)

蔡潔決定跟關楚耀斷絕來往，更把他拉進黑名單，關楚耀十分生氣。後來蔡潔在停車場遭黑衣人襲擊受傷需要住院，但蔡潔對被襲擊一事毫無印象，更不知道自己怎樣被送進醫院。

蔡潔決定跟關楚耀斷絕來往，更把他拉進黑名單，關楚耀十分生氣。(影片截圖)

蔡潔在停車場遭黑衣人襲擊受傷需要住院。(影片截圖)

蔡潔在停車場遭黑衣人襲擊受傷需要住院。(影片截圖)

法證先鋒6故事大鋼：

法證專家余星柏（黃宗澤飾）、重案神探井浩然（袁偉豪飾）和機智法醫范佩清（蔡潔飾），「鐵三角」志同道合，不信蒼天，也不信鬼神，只相信科學解釋到的事實與真相，然而，他們的愛情道路卻遇上科學無從解釋的際遇。星柏的太太霍寶英（王敏奕飾）在度蜜月期間人間蒸發；浩然的未婚妻譚倩雯（蔡思貝飾）不辭而別，無疾而終；佩清戀上了變態殺手董應偉（關楚耀飾），偉卻罪有應得，伏法身亡，但清始終不能把偉放下，莫失莫忘，久久沉溺在苦戀之中。

「鐵三角」志同道合，不信蒼天，也不信鬼神，只相信科學解釋到的事實與真相。(TVB官方網站)

機智法醫范佩清（蔡潔飾）。(TVB官方網站)

重案神探井浩然（袁偉豪飾）。(TVB官方網站)