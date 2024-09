曾奪奧運金牌的英國跳水王子Tom Daley近日來港出席慈善論壇,除了泳術,他一向以靚仔與愛編織見稱,奧運舉行期間不時見到他在觀眾席織衫。「大劉」劉鑾雄太太甘比(陳凱韻)昨日就上載了與對方的合照,同屬編織愛好者的兩人在活動上碰頭,可謂惺惺相惜。甘比在疫情期間培養出鈎織興趣,更開設了自家的手作店,不時招待天后們跟她學鈎織。

Tom Daley是奧運金牌得主。(IG@tomdaley)

Tom Daley是英國跳水王子,有400多萬Fans。(IG@tomdaley)

Tom Daley無論樣貌、身材、體壇成就都如王子般存在。(IG@tomdaley)

Tom Daley參加過五屆奧運,十幾年前一臉稚氣已經好靚仔。(IG@tomdaley)

參與巴黎奧運期間,他又默默織了件冷衫。(IG@tomdaley)

Tom Daley在巴黎奧運奪得銀牌。(IG@tomdaley)

好鍾意織嘢,而網民都好鍾意睇佢織嘢。(IG@tomdaley)

Tom Daley在香港酒店打卡。(IG@tomdaley)

甘比在活動上送了自己織的蛋撻和玫瑰花束給Tom Daley及其伴侶Dustin Lance Black,她寫下:「Hope we can make crochet and knitting become more popular around the 🌍 world! 🤗🤗 Glad you love my Hong Kong egg tart and big rose 🌹(希望我們能令鈎織和編織在世界上更流行,很高興你喜歡我的香港蛋撻和大玫瑰)」她又透露很開心與對方聊天。網民見到都說:「一齊織🙌」期待見到兩人的聯乘作品。

同樣熱愛織嘢的甘比與Tom Daley,在香港的活動上見面。(IG@kimbeechan_official)