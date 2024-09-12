法證先鋒6第23集劇情｜蔡潔以為冼陽係關楚耀　但原來一直都係佢

法證先鋒6第二十三集劇情：

蔡潔遇襲後出現異常狀況，工作亦受影響。蔡潔突然出現幻覺見到關楚耀出現於眼前，怎至在解剖屍體時也是。關楚耀往找蔡潔，遭蔡潔拒愛，二人發生糾纏受傷，關楚耀終讓蔡潔離去。

蔡潔遇襲後出現異常狀況，工作亦受影響。(影片截圖)

關楚耀往找蔡潔，遭蔡潔拒愛，二人發生糾纏受傷。(影片截圖)

蔡潔回家後亦「疑神疑鬼」，一邊洗澡一邊回想所發生的事。蔡潔一直覺得有人跟著自己，打開門後發現沒有人就回到屋內準備睡覺。結果睡到一半，蔡潔突然起床向門外走去，她毫無意識地離開了家。

蔡潔回家後亦「疑神疑鬼」，一邊洗澡一邊回想所發生的事。(影片截圖)

蔡潔一直覺得有人跟著自己，打開門後發現沒有人就回到屋內準備睡覺。(影片截圖)

蔡潔突然起床向門外走去，她毫無意識地離開了家。(影片截圖)

翌日，關楚耀被發現伏屍家中，蔡潔竟成為疑兇，她記不起案發時去過哪裡，面對各種不利證據，蔡潔亦只好被關押。

關楚耀被發現伏屍家中。(影片截圖)

蔡潔竟成為疑兇。(影片截圖)

面對各種不利證據，蔡潔亦只好被關押。(影片截圖)

黃宗澤要幫蔡潔洗脫嫌疑，與隊員不眠不休化驗現場蒐集回來的證物。黃宗澤更帶一班隊員重回現場再次取證，希望可以找到新線索幫助蔡潔，最後找到不尋常的物質！

黃宗澤要幫蔡潔洗脫嫌疑，與隊員不眠不休化驗現場蒐集回來的證物。(影片截圖)

黃宗澤更帶一班隊員重回現場再次取證，希望可以找到新線索幫助蔡潔。(影片截圖)

關楚耀的前妻鄺潔楹不知所蹤，袁偉豪、黃宗澤等往她經營的餐廳調查，有驚人發現。黃宗澤在雪櫃內的一個袋裡發現了疑似人頭的物體，而阮嘉敏亦在餐廳內發現一部手機。袁偉豪等在鄺潔楹的手機內找到一段影片，怎料內容卻對蔡潔不利。

關楚耀的前妻鄺潔楹不知所蹤，袁偉豪、黃宗澤等往她經營的餐廳調查。(影片截圖)

阮嘉敏亦在餐廳內發現一部手機。(影片截圖)

黃宗澤經過多次的試驗，終於發現關楚耀是被一個機關殺死，而非蔡潔，這個機關更是鄺潔楹於死前所弄。但因為鄺潔楹在弄機關後亦被關楚耀殺死，所以關楚耀的死才會指向蔡潔，蔡潔亦被釋放。

黃宗澤經過多次的試驗，終於發現關楚耀是被一個機關殺死，而非蔡潔。(影片截圖)

蔡潔亦被釋放。(影片截圖)

蔡潔回到工作崗位即要解剖「關楚耀」的屍體，她打開一看，才發現她一直以為的「冼陽」是關楚耀，但原來一直都是林景程。所以當初蔡潔指冼陽與董應偉很像，但袁偉豪及黃宗澤立即表示「不像」，原來根本就不像，關楚耀一直都是蔡潔幻想的樣貌。

蔡潔回到工作崗位即要解剖「關楚耀」的屍體。(影片截圖)

蔡潔才發現她一直以為的「冼陽」是關楚耀，但原來一直都是林景程。(影片截圖)

蔡潔才發現她一直以為的「冼陽」是關楚耀，但原來一直都是林景程。(影片截圖)

所以當初蔡潔指冼陽與董應偉很像，但袁偉豪及黃宗澤立即表示「不像」。(影片截圖)

法證先鋒6故事大鋼：

法證專家余星柏（黃宗澤飾）、重案神探井浩然（袁偉豪飾）和機智法醫范佩清（蔡潔飾），「鐵三角」志同道合，不信蒼天，也不信鬼神，只相信科學解釋到的事實與真相，然而，他們的愛情道路卻遇上科學無從解釋的際遇。星柏的太太霍寶英（王敏奕飾）在度蜜月期間人間蒸發；浩然的未婚妻譚倩雯（蔡思貝飾）不辭而別，無疾而終；佩清戀上了變態殺手董應偉（關楚耀飾），偉卻罪有應得，伏法身亡，但清始終不能把偉放下，莫失莫忘，久久沉溺在苦戀之中。

「鐵三角」志同道合，不信蒼天，也不信鬼神，只相信科學解釋到的事實與真相。(TVB官方網站)

機智法醫范佩清（蔡潔飾）。(TVB官方網站)

重案神探井浩然（袁偉豪飾）。(TVB官方網站)