法證先鋒6大結局劇情｜一程式加疑似曾出現嘅佢　為下輯埋伏線？

法證先鋒6大結局劇情：

日本警員服部研一郎通知黃宗澤，指報案中心曾收到王敏奕的求救電話。根據種種線索，日本警方終於找到王敏奕所在的地點。日本警方向黃宗澤展示寫有中文字的有關繪馬，問他知不知道誰認識王敏奕，他腦海中只出現一個人。

日本警員服部研一郎通知黃宗澤，指報案中心曾收到王敏奕的求救電話。(影片截圖)

日本警方向黃宗澤展示寫有中文字的有關繪馬，問他知不知道誰認識王敏奕。(影片截圖)

睇吓坤哥個眼神幾狠。(影片截圖)

原來係坤哥捉咗王敏奕。(影片截圖)

黃宗澤與研一郎等進入地下室，找到一個大鐵籠，卻不見王敏奕！黃宗澤、研一郎及後找到線索，循著線索找至一座森林，黃宗澤急於追尋王敏奕的下落，不顧危險闖進森林，研一郎追至欲阻止，此時有人向二人迎面走來，那人手持一把染了血的利刀。

黃宗澤與研一郎等進入地下室，找到一個大鐵籠，卻不見王敏奕。(影片截圖)

此時有人向二人迎面走來，那人手持一把染了血的利刀。(影片截圖)

原來這個人是蔣家旻，她發現王敏奕逃出地下室，但她也明白吳業坤最愛的人是王敏奕。於是，蔣家旻打暈王敏奕運到森林想殺掉她，但最後卻想自殺時被王敏奕用手護著刀刃，最終王敏奕被她推了下山。

蔣家旻打暈王敏奕運到森林想殺掉她，但最後卻想自殺時被王敏奕用手護著刀刃。(影片截圖)

原來這個人是蔣家旻。(影片截圖)

蔣家旻最終被捕，黃宗澤繼續在森林裡尋找王敏奕，最後在山腳找到滾下了山的王敏奕。另一方面，袁偉豪致電傅嘉莉，傅嘉莉提到她對赴巴黎工作之事已有決定。

蔣家旻最終被捕。(影片截圖)

黃宗澤繼續在森林裡尋找王敏奕，最後在山腳找到滾下了山的王敏奕。(影片截圖)

王敏奕被找回後，黃宗澤請了一個月的長假陪她到處去玩，可以說是大團圓結局。

王敏奕被找回後，黃宗澤請了一個月的長假陪她到處去玩，可以說是大團圓結局。(影片截圖)

王敏奕被找回後，黃宗澤請了一個月的長假陪她到處去玩，可以說是大團圓結局。(影片截圖)

另外，重案組繼續處理案件，這一宗是廁所內殺人事件，原來與一個手機程式「你唔好去死2.0」有關。而在遠處有一名全身黑色衣著的女生坐椅子上，看著程式上許願殺人的留言，到底這一位女生又是誰，她的回覆像是在劇中已經出現過的人，難道為下一輯《法證先鋒》埋下伏線？

重案組繼續處理案件，這一宗是廁所內殺人事件，原來與一個手機程式「你唔好去死2.0」有關。(影片截圖)

呢個女仔似曾相識。(影片截圖)

遠處有一名全身黑色衣著的女生坐椅子上，看著程式上許願殺人的留言。(影片截圖)

法證先鋒6故事大鋼：

法證專家余星柏（黃宗澤飾）、重案神探井浩然（袁偉豪飾）和機智法醫范佩清（蔡潔飾），「鐵三角」志同道合，不信蒼天，也不信鬼神，只相信科學解釋到的事實與真相，然而，他們的愛情道路卻遇上科學無從解釋的際遇。星柏的太太霍寶英（王敏奕飾）在度蜜月期間人間蒸發；浩然的未婚妻譚倩雯（蔡思貝飾）不辭而別，無疾而終；佩清戀上了變態殺手董應偉（關楚耀飾），偉卻罪有應得，伏法身亡，但清始終不能把偉放下，莫失莫忘，久久沉溺在苦戀之中。

「鐵三角」志同道合，不信蒼天，也不信鬼神，只相信科學解釋到的事實與真相。(TVB官方網站)

機智法醫范佩清（蔡潔飾）。(TVB官方網站)

重案神探井浩然（袁偉豪飾）。(TVB官方網站)