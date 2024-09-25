徐淑敏40歲驚喜生日Party　TVB高層太太高貴現身不輸壽星女

前港姐徐淑敏（Suki，現名徐菁遙）在2009年與比她年長12年的飲食界商人黃浩閃婚，兩人育有三個囡囡，一家人幸福美滿。婚後徐淑敏專心相夫教女，不時相約好姊妹陳自瑤、沈卓盈等聚會，生活無憂。日前徐淑敏迎來40歲生日，一班閨密同老公為她送上生日驚喜，大搞Party慶祝！徐淑敏在IG大曬慶生照，並寫道：「謝謝各位美女同老公為我安排充滿驚喜同愛嘅birthday party 🥳make me feel so loved🥰❤️love you all」

40歲生日。（IG@sukichui_wee）

生日快樂！（IG@sukichui_wee）

一班閨密同老公為她送上生日驚喜！（IG@sukichui_wee）

陳自瑤。（IG@sukichui_wee）

沈卓盈。（IG@sukichui_wee）

好姊妹！（IG@sukichui_wee）

宋熙年。（IG@sukichui_wee）

相中所見，一身全白造型的徐淑敏披上粉紅色外套，她與黃浩到餐廳VIP房時，大門一打開就見到一班好姊妹，沈卓盈即送上大紥鮮花，眾人更齊唱生日歌，令徐淑敏大感驚喜！現場以大量氣球佈置，當中還有印有「Happy Birthday Suki」的大氣球，一班好姊妹包括陳自瑤、沈卓盈、宋熙年等輪流同壽星女合照，沈卓盈更不介意跪地揸住大氣球讓徐淑敏影靚相，相當貼心！網民紛紛留言送上生日祝福，又大讚徐淑敏Keep得極好，依然少女味十足！

徐淑敏同老公黃浩。（IG@sukichui_wee）

大門一打開就見到一班好姊妹。（IG@sukichui_wee）

好驚喜！（IG@sukichui_wee）

現場以大量氣球佈置。（IG@sukichui_wee）

開心！（IG@sukichui_wee）

沈卓盈更不介意跪地揸住大氣球讓徐淑敏影靚相，相當貼心！（IG截圖）

而TVB主席許濤太太陳祉妤（Balia）亦有出席生日Party，以白色連身短裙上陣的她優雅高貴，保養得宜，完全不輸壽星女徐淑敏！現年50歲的陳祉妤曾獲澳門小姐選美大賽季軍， Model出身的她曾被列入香港十大名模之一，2007年客串拍攝TVB劇集《珠光寶氣》，與陳豪有不少對手戲。曾經歷婚姻失敗的陳祉妤2020年與許濤再婚，一躍成為TVB主席夫人，婚後養尊處優的她不時在社交平台分享近況，早前亦有出席《2024香港小姐競選》決賽。

TVB主席許濤太太陳祉妤（Balia）亦有出席生日Party。（IG@sukichui_wee）

優雅高貴。（IG@sukichui_wee）

送上生日祝福。（IG截圖）

早前出席《2024香港小姐競選》決賽。（資料圖片）

香港十大名模之一。（微博@陳祉妤BaliaChan）

兩公婆同框。（IG@sweetcil）

陳祉妤同汪詩詩是閨密。（微博@陳祉妤BaliaChan）

許濤夫婦同甄子丹夫婦。（IG@sweetcil）