徐淑敏40歲驚喜生日Party　TVB高層太太高貴現身不輸壽星女

前港姐徐淑敏(Suki,現名徐菁遙)在2009年與比她年長12年的飲食界商人黃浩閃婚,兩人育有三個囡囡,一家人幸福美滿。婚後徐淑敏專心相夫教女,不時相約好姊妹陳自瑤、沈卓盈等聚會,生活無憂。日前徐淑敏迎來40歲生日,一班閨密同老公為她送上生日驚喜,大搞Party慶祝!徐淑敏在IG大曬慶生照,並寫道:「謝謝各位美女同老公為我安排充滿驚喜同愛嘅birthday party 🥳make me feel so loved🥰❤️love you all」

相中所見,一身全白造型的徐淑敏披上粉紅色外套,她與黃浩到餐廳VIP房時,大門一打開就見到一班好姊妹,沈卓盈即送上大紥鮮花,眾人更齊唱生日歌,令徐淑敏大感驚喜!現場以大量氣球佈置,當中還有印有「Happy Birthday Suki」的大氣球,一班好姊妹包括陳自瑤、沈卓盈、宋熙年等輪流同壽星女合照,沈卓盈更不介意跪地揸住大氣球讓徐淑敏影靚相,相當貼心!網民紛紛留言送上生日祝福,又大讚徐淑敏Keep得極好,依然少女味十足!

而TVB主席許濤太太陳祉妤(Balia)亦有出席生日Party,以白色連身短裙上陣的她優雅高貴,保養得宜,完全不輸壽星女徐淑敏!現年50歲的陳祉妤曾獲澳門小姐選美大賽季軍, Model出身的她曾被列入香港十大名模之一,2007年客串拍攝TVB劇集《珠光寶氣》,與陳豪有不少對手戲。曾經歷婚姻失敗的陳祉妤2020年與許濤再婚,一躍成為TVB主席夫人,婚後養尊處優的她不時在社交平台分享近況,早前亦有出席《2024香港小姐競選》決賽。

