SLDPK=成龍打保錡？　張敬軒講潮語「NTPKJ」又點解

要跟得上網絡潮流並不是上Facebook post相post片,IG「些牙」幾張相就可以,在「網絡潮流界」之中,歌星張敬軒可算是翹楚之一,甚至是引領潮流的人。早前threads上興起潮語「SLDPK」一詞,當有人問起背後意思時,就會有人「玩膠」表示是解作「成龍打保錡」,再認真一點的可能會答你是「少年的拼勁」。當然,「SLDPK」一詞的真正意思其實是解作「笑L到X街」。

張敬軒(軒公)跟潮語跟得好貼。(threads 截圖)

日前張敬軒(軒公)的Dancer「張生」在threads上分享,標題為「今朝俾人叫入房照肺嘅原因: 」而帖文就附上一張whatsapp截圖,張敬軒(Hins Cheung)說:「兜緊返嚟」,而這位「張生」則用一張張敬軒2002年專輯《my way》的白色薄紗透視厘士恤衫造型照的貼圖回覆,最抵死的是貼圖中還配上「baby you hurt me so bad」歌詞 ,十分之應景。

隨後,張敬軒(軒公)就在帖文底下回覆:「ntpkj」這一組神秘密碼。軒公的出現引來不少網民圍觀,更有人「直線抽擊」貼出軒公的陳年「靚仔相」。有網民留言詢問「ntpkj」的意思,也有人問:「可唔可以錄音聽吓」。當中也有網民解釋:「少年的拼勁 sldpk 能突破困難 ntpkj」,讓一眾網民都啼笑皆非。

好吧,到底「NTPKJ」又點解。試試將頭兩字NT解作「你條」,最後一個J字解「仔」,相信99%香港人都會明白軒公當時的心情。

網民追問「NTPKJ」又點解。(threads 截圖)