SLDPK=成龍打保錡？　張敬軒講潮語「NTPKJ」又點解

要跟得上網絡潮流並不是上Facebook post相post片，IG「些牙」幾張相就可以，在「網絡潮流界」之中，歌星張敬軒可算是翹楚之一，甚至是引領潮流的人。早前threads上興起潮語「SLDPK」一詞，當有人問起背後意思時，就會有人「玩膠」表示是解作「成龍打保錡」，再認真一點的可能會答你是「少年的拼勁」。當然，「SLDPK」一詞的真正意思其實是解作「笑L到X街」。

張敬軒（軒公）跟潮語跟得好貼。（threads 截圖）

日前張敬軒（軒公）的Dancer「張生」在threads上分享，標題為「今朝俾人叫入房照肺嘅原因： 」而帖文就附上一張whatsapp截圖，張敬軒（Hins Cheung）說：「兜緊返嚟」，而這位「張生」則用一張張敬軒2002年專輯《my way》的白色薄紗透視厘士恤衫造型照的貼圖回覆，最抵死的是貼圖中還配上「baby you hurt me so bad」歌詞 ，十分之應景。

張敬軒（軒公）跟潮語跟得好貼。（threads 截圖）

隨後，張敬軒（軒公）就在帖文底下回覆：「ntpkj」這一組神秘密碼。軒公的出現引來不少網民圍觀，更有人「直線抽擊」貼出軒公的陳年「靚仔相」。有網民留言詢問「ntpkj」的意思，也有人問：「可唔可以錄音聽吓」。當中也有網民解釋：「少年的拼勁 sldpk 能突破困難 ntpkj」，讓一眾網民都啼笑皆非。

好吧，到底「NTPKJ」又點解。試試將頭兩字NT解作「你條」，最後一個J字解「仔」，相信99%香港人都會明白軒公當時的心情。

網民追問「NTPKJ」又點解。（threads 截圖）