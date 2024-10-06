56歲中佬男神身材維持37年　分享簡單凍齡秘訣　一件事絕對不能做

鄭伊健即將在11月23日於高雄巨蛋開唱，是他出道以來第一次在台灣的個人演唱會。56歲的他不論身材、外貌都保養得宜，依然帥氣十足，平常喜歡戶外運動的他雖然常曬太陽，但膚況近看也維持得相當不錯。



對此，鄭伊健說自己真的沒有什麼特殊秘訣，但通常洗臉時只用清水：

「不用太多東西，簡單用水就好。」



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笑說也覺得自己膚況應該還可以，他還驚曝，若發現臉上有長東西，會忍痛用針挑掉，令現場人聽了都驚呼連連，也顯見外型酷帥的他，私下直率的一面。

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他也透露，之前開演唱會時被團隊說有點變胖，搞笑抱怨：「他們要求很高，很麻煩的。」而自己維持身材的方法，就是早上、中午吃多點，晚餐就少吃：「這是最簡單的方法，澱粉盡量晚上不要吃，下午五點之前吃多點可以，盡量肚子餓睡覺。」笑說之前在香港有時會吃飽宵夜就睡覺：

「這樣是最糟糕的！」



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雖然他身材保持得好，但鄭伊健其實對吃也頗講究，他大讚台灣的麻辣鍋店家寬敞，用餐環境很舒適，與香港傳統打邊爐風格頗不同，透露甚至還有人會在他到台灣時，拜託他幫忙帶鍋底回香港直呼台灣真的有非常多美食。

鄭伊健私下相當隨興直率。（ETtoday授權使用／記者周宸亘攝）

長居日本的他，對於日本各式肉類料理也有一番自己的見解，他說：

「現在很多人喜歡特別去找新穎的餐廳，我覺得無聊，吃到真正好吃的比較重要。」



鄭伊健更笑說，覺得訪問時聊美食是很沒有壓力又有趣的事。

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