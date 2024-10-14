企業強人第21集劇情｜陳豪被呢兩個人陷害　撞車兼被告毒駕

撰文：胡凱欣
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《企業強人》第21集劇情：

三大物流公司發起減價戰，張曦雯主張減價，但被龔嘉欣拒絕，最後張曦雯忠於龔嘉欣的決定。陳豪與譚俊彥得知朱智賢打算從成峰手上買起世代的股份後，立即找鄭啟泰商討，二人希望鄭啟泰拒絕朱智賢與他們交易。

張曦雯主張減價，但被龔嘉欣拒絕。(影片截圖)
陳豪與譚俊彥希望鄭啟泰拒絕朱智賢與他們交易。(影片截圖)

張曦雯身體不適，發現腫瘤沒有變小，所以需要換化療藥，並留院接受治療，譚俊彥突然出現，陪伴在側。陳豪與龔嘉欣慶祝戰勝減價戰，但就先去找尹詩沛，獲尹詩沛告知朱智賢和成峰金主達成協議，尹詩沛為陳豪送上了一杯「有料」咖啡。

張曦雯身體不適，發現腫瘤沒有變小。(影片截圖)
譚俊彥突然出現，陪伴在側。(影片截圖)
陳豪獲尹詩沛告知朱智賢和成峰金主達成協議，尹詩沛為陳豪送上了一杯「有料」咖啡。(影片截圖)
陳豪獲尹詩沛告知朱智賢和成峰金主達成協議，尹詩沛為陳豪送上了一杯「有料」咖啡。(影片截圖)

陳豪駕車離開時感暈眩，引致交通意外。龔嘉欣等人趕往醫院，警方告知陳豪的血液檢驗中證實出事前曾服用可卡因。雖然未有正式起訴，但消息一出，世代股價立即插水，眾董事要求陳豪下台。

陳豪駕車離開時感暈眩，引致交通意外。(影片截圖)
警方告知陳豪的血液檢驗中證實出事前曾服用可卡因。(影片截圖)
警方告知陳豪的血液檢驗中證實出事前曾服用可卡因。(影片截圖)

原來朱智賢與尹詩沛一直未有鬧翻，尹詩沛一直都在幫朱智賢引陳豪入局，尹詩沛擔心會令陳豪會入獄，朱智賢表示自己也不想他入獄，只是希望他做不成主席而已。龔嘉欣和譚俊彥竭力為趙愷辯護，豈料陳豪竟然答應辭任主席，但有一個條件，就是要接納龔嘉欣接任下任主席。

原來朱智賢與尹詩沛一直未有鬧翻，尹詩沛一直都在幫朱智賢引陳豪入局。(影片截圖)
原來朱智賢與尹詩沛一直未有鬧翻，尹詩沛一直都在幫朱智賢引陳豪入局。(影片截圖)
龔嘉欣和譚俊彥竭力為趙愷辯護，豈料陳豪竟然答應辭任主席。(影片截圖)

《企業強人》劇情簡介：

世代物流是一間紮根香港、總部落戶大灣區、版圖擴展至國際的物流企業。趙愷（陳豪飾）從亡父手中接任主席只是短短四年時間，便成功把這家本來只是在香港工廠大廈的小公司，發展成擁有過萬呎總部和集散中心的物流巨企！

趙愷一直認為企業是由人建構出來的，而物流快遞又是人力密集的行業，所以在人與利益之間作取捨的話，他必然會選擇前者！他一直秉持這信念，不追求科技的過度發展，一心保著員工的飯碗、保著快遞的熱度！

一天，剛回到新總部的趙愷被一輛摩托車攔下，攔下他的人正是為了成為世代物流加盟商的方芳（龔嘉欣飾），方芳承諾會做到三個零，零投訴、零延誤、零失件！成功打動了趙愷，答應讓她成為加盟商。未幾，海棠鎮發佈了「限摩令」，方芳決定擴展加盟店，她把四十多個摩托車司機收歸其下，更取代了鎮內其他違規的加盟商！此舉卻惹來加盟商們的報復…

另一邊廂，世代物流遇到躉船損壞，為了把貨物準時送到客戶手上，趙愷果斷決定包起一架飛機運送，而此事也令趙愷更認定要建立世代物流的飛機隊伍。為了建立飛機隊伍，徐道明（譚俊彥飾）加入了世代物流，趙愷指派他從奧元航空購買飛機，但奧元航空接受了成峰資本的融資，買飛機就先要得到成峰的同意，而成峰的負責人正正是趙愷的前妻宋翹（張曦雯飾）…

一邊是加盟商的報復，一邊是舉步維艱的購買飛機項目，趙愷能否一路披荊斬棘，把自己的營商理念貫徹到底？

世代物流是一間紮根香港、總部落戶大灣區、版圖擴展至國際的物流企業。(《企業強人》劇照)
另一邊廂，世代物流遇到躉船損壞，為了把貨物準時送到客戶手上，趙愷果斷決定包起一架飛機運送，而此事也令趙愷更認定要建立世代物流的飛機隊伍。(《企業強人》劇照)
企業強人第1集劇情｜陳豪金句常掛嘴邊　譚俊彥加入幫忙買飛機企業強人第2集劇情｜龔嘉欣想壯大生意但資金不足　搵呢個男人借企業強人第3集劇情｜呢位視帝曬強勁body　仲同張曦雯一夜情企業強人第4集劇情｜姜大衛會死？ 譚俊彥同張曦雯呢情慾戲好精彩企業強人第5集劇情｜謝東閔以為龔嘉欣黎搶家產　聯同細佬妹對付企業強人第6集劇情｜陳豪親自話要解約　同龔嘉欣鬧得不歡而散企業強人第7集劇情｜姜大衛告發謝東閔偽造文件　仲要佢幫手頂罪企業強人第8集劇情｜譚俊彥堅持己見要裁員　同陳豪開始出現分歧企業強人第9集劇情｜陳豪龔嘉欣關係日進千里　雨中抱起讓她投籃企業強人第10集劇情｜譚俊彥偷偷查張曦雯　對方仲偷偷做呢個手術企業強人第11集劇情｜龔嘉欣為親近陳豪搬到附近　同邢家兄妹同住企業強人第12集劇情｜謝東閔公司吸毒被姜大衞發現　助他成決策層企業強人第13集劇情｜陳豪謝譚俊彥幫脫困　識英雄重英雄變好戰友企業強人第14集劇情｜謝東閔假意接受陳豪意見　從低做起感不忿企業強人第15集劇情｜尹詩沛原來係間諜　仲將陳豪錄音交畀呢個人企業強人第16集劇情｜朱智賢向陳豪公司埋手　原來之前係呢個關係企業強人第17集劇情｜張曦雯被綁架欲打撃陳豪　譚俊彥捨命相救企業強人第18集劇情｜朱智賢同尹詩沛陷害謝東閔　要脅姜大衞妥協企業強人第19集劇情｜兩女強人對壘　張曦雯力抗朱智賢加入董事局企業強人第20集劇情｜尹詩沛做商業間諜失敗　陳豪反叫出賣朱智賢
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