企業強人第22集劇情｜謝東閔不滿朱智賢安排　拂袖而去仲話佢冇腦

《企業強人》第22集劇情：

董事們認為龔嘉欣經驗尚淺，就連龔嘉欣自己都擔心做不來，但陳豪認可龔嘉欣能力。

董事們認為龔嘉欣經驗尚淺。(節目截圖)

龔嘉欣自己都擔心做不來。(節目截圖)

朱智賢與成峰的金主達成合作協議，譚俊彥與張曦雯立即找鄭啟泰，怎料，朱智賢亦同在現場。朱智賢要張曦雯出選世代主席，張曦雯堅決拒絕，更向鄭啟泰表示要辭職。鄭啟泰指張曦雯拒選就讓譚俊彥選，譚俊彥也拒選就讓朱智賢去選，就是這一番話令張曦雯回頭答應，更要朱智賢令警方撤銷陳豪的起訴。

朱智賢與成峰的金主達成合作協議。(節目截圖)

朱智賢要張曦雯出選世代主席，張曦雯堅決拒絕。(節目截圖)

朱智賢要張曦雯出選世代主席，張曦雯堅決拒絕。(節目截圖)

張曦雯回頭答應，更要朱智賢令警方撤銷陳豪的起訴。(節目截圖)

譚俊彥原以為張曦雯不可能被動搖，怎料張曦雯竟答應，譚俊彥猜到張曦雯背後有原因。謝東閔向姜大衞訴苦，覺得自己「英雄無用武之地」，朱智賢找上了他，希望借他的口來攻擊龔嘉欣，爆出龔嘉欣就是姜大衞的私生女。

謝東閔向姜大衞訴苦，覺得自己「英雄無用武之地」。(節目截圖)

朱智賢找上了他，希望借他的口來攻擊龔嘉欣。(節目截圖)

謝東閔表面上應承，但在記者提問時卻表示自己力挺龔嘉欣，因為「愈識得耐就愈了解佢為人」。謝東閔與朱智賢的一場爭執場面，的確讓人有所期待，現實中的小情侶在劇中飾演相反立場的人。

謝東閔表面上應承，但在記者提問時卻表示自己力挺龔嘉欣。(節目截圖)

謝東閔與朱智賢的一場爭執場面，的確讓人有所期待。(節目截圖)

謝東閔與朱智賢的一場爭執場面，的確讓人有所期待。(節目截圖)

謝東閔與朱智賢的一場爭執場面，的確讓人有所期待。(節目截圖)

謝東閔與朱智賢的一場爭執場面，的確讓人有所期待。(節目截圖)

龔嘉欣有感張曦雯是風投女王，不禁打定輸數。譚俊彥猜到張曦雯出選主席原因，張曦雯默認。朱智賢向譚俊彥提供陳豪咖啡被下毒的閉路電視片段，最終警方向陳豪撤銷控訴。姜大衞在富豪飯堂設宴，想為龔嘉欣拉票，但一個董事都沒有出現。

龔嘉欣有感張曦雯是風投女王，不禁打定輸數。(節目截圖)

龔嘉欣有感張曦雯是風投女王，不禁打定輸數。(節目截圖)

朱智賢向譚俊彥提供陳豪咖啡被下毒的閉路電視片段。(節目截圖)

朱智賢向譚俊彥提供陳豪咖啡被下毒的閉路電視片段。(節目截圖)

朱智賢向譚俊彥提供陳豪咖啡被下毒的閉路電視片段。(節目截圖)

《企業強人》劇情簡介：

世代物流是一間紮根香港、總部落戶大灣區、版圖擴展至國際的物流企業。趙愷（陳豪飾）從亡父手中接任主席只是短短四年時間，便成功把這家本來只是在香港工廠大廈的小公司，發展成擁有過萬呎總部和集散中心的物流巨企！

趙愷一直認為企業是由人建構出來的，而物流快遞又是人力密集的行業，所以在人與利益之間作取捨的話，他必然會選擇前者！他一直秉持這信念，不追求科技的過度發展，一心保著員工的飯碗、保著快遞的熱度！

一天，剛回到新總部的趙愷被一輛摩托車攔下，攔下他的人正是為了成為世代物流加盟商的方芳（龔嘉欣飾），方芳承諾會做到三個零，零投訴、零延誤、零失件！成功打動了趙愷，答應讓她成為加盟商。未幾，海棠鎮發佈了「限摩令」，方芳決定擴展加盟店，她把四十多個摩托車司機收歸其下，更取代了鎮內其他違規的加盟商！此舉卻惹來加盟商們的報復…

另一邊廂，世代物流遇到躉船損壞，為了把貨物準時送到客戶手上，趙愷果斷決定包起一架飛機運送，而此事也令趙愷更認定要建立世代物流的飛機隊伍。為了建立飛機隊伍，徐道明（譚俊彥飾）加入了世代物流，趙愷指派他從奧元航空購買飛機，但奧元航空接受了成峰資本的融資，買飛機就先要得到成峰的同意，而成峰的負責人正正是趙愷的前妻宋翹（張曦雯飾）…

一邊是加盟商的報復，一邊是舉步維艱的購買飛機項目，趙愷能否一路披荊斬棘，把自己的營商理念貫徹到底？

世代物流是一間紮根香港、總部落戶大灣區、版圖擴展至國際的物流企業。(《企業強人》劇照)