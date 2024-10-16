企業強人第23集劇情｜龔嘉欣打敗風投女王　一上任CEO超淡定解難

《企業強人》第23集劇情：

張曦雯找彭懷安使計要令朱智賢趕不及出席股東大會，龔嘉欣勝算就會高一點。而龔嘉欣的演講打動不少股東，張曦雯原本放棄發言，打算在朱智賢現身前把投票都完成，惟朱智賢及時趕抵，張曦雯只好拉票發言。

張曦雯找彭懷安使計要令朱智賢趕不及出席股東大會。(影片截圖)

朱智賢及時趕抵，張曦雯只好拉票發言。(影片截圖)

張曦雯在發言時，先是向所有股東透露自己病況，直認腦內有腫瘤，並表示有可能完成不了期。最終，龔嘉欣獲選成為世代主席。朱智賢被張曦雯反將一軍，決定大手賣出世代股票，要龔嘉欣當主席首天便股價重挫。

張曦雯在發言時，先是向所有股東透露自己病況，直認腦內有腫瘤。(影片截圖)

張曦雯在發言時，先是向所有股東透露自己病況，直認腦內有腫瘤。(影片截圖)

朱智賢被張曦雯反將一軍，決定大手賣出世代股票。(影片截圖)

朱智賢被張曦雯反將一軍，決定大手賣出世代股票。(影片截圖)

豈料姜大衞愛女心切，命人大手買入朱智賢拋出的股票，令股價不跌反升。龔嘉欣履任新主席，眾董事質疑龔嘉欣的能力，再加上陳豪和譚俊彥都在醫院陪張曦雯接受治療，眾董事都希望把會延後。

姜大衞愛女心切，命人大手買入朱智賢拋出的股票，令股價不跌反升。(影片截圖)

姜大衞愛女心切，命人大手買入朱智賢拋出的股票，令股價不跌反升。(影片截圖)

姜大衞愛女心切，命人大手買入朱智賢拋出的股票，令股價不跌反升。(影片截圖)

眾董事質疑龔嘉欣的能力，再加上陳豪和譚俊彥都在醫院陪張曦雯接受治療。(影片截圖)

眾董事質疑龔嘉欣的能力，再加上陳豪和譚俊彥都在醫院陪張曦雯接受治療。(影片截圖)

眾董事質疑龔嘉欣的能力，再加上陳豪和譚俊彥都在醫院陪張曦雯接受治療。(影片截圖)

經過多件事後，謝東閔終於重回正軌，聽到龔嘉欣開董事會亦叫上他，他開始感到被尊重。在會上雖然董事都質疑龔嘉欣，但謝東閔落力「護妹」。

謝東閔終於重回正軌，聽到龔嘉欣開董事會亦叫上他，他開始感到被尊重。(影片截圖)

會上雖然董事都質疑龔嘉欣，但謝東閔落力「護妹」。(影片截圖)

剛巧西鄉發生塌橋事故，龔嘉欣指揮若定，讓眾董事心服。陳豪和譚俊彥趕回前海總部之際，無人機隊從他們頭上掠過。

龔嘉欣指揮若定，讓眾董事心服(影片截圖)

《企業強人》劇情簡介：

世代物流是一間紮根香港、總部落戶大灣區、版圖擴展至國際的物流企業。趙愷（陳豪飾）從亡父手中接任主席只是短短四年時間，便成功把這家本來只是在香港工廠大廈的小公司，發展成擁有過萬呎總部和集散中心的物流巨企！

趙愷一直認為企業是由人建構出來的，而物流快遞又是人力密集的行業，所以在人與利益之間作取捨的話，他必然會選擇前者！他一直秉持這信念，不追求科技的過度發展，一心保著員工的飯碗、保著快遞的熱度！

一天，剛回到新總部的趙愷被一輛摩托車攔下，攔下他的人正是為了成為世代物流加盟商的方芳（龔嘉欣飾），方芳承諾會做到三個零，零投訴、零延誤、零失件！成功打動了趙愷，答應讓她成為加盟商。未幾，海棠鎮發佈了「限摩令」，方芳決定擴展加盟店，她把四十多個摩托車司機收歸其下，更取代了鎮內其他違規的加盟商！此舉卻惹來加盟商們的報復…

另一邊廂，世代物流遇到躉船損壞，為了把貨物準時送到客戶手上，趙愷果斷決定包起一架飛機運送，而此事也令趙愷更認定要建立世代物流的飛機隊伍。為了建立飛機隊伍，徐道明（譚俊彥飾）加入了世代物流，趙愷指派他從奧元航空購買飛機，但奧元航空接受了成峰資本的融資，買飛機就先要得到成峰的同意，而成峰的負責人正正是趙愷的前妻宋翹（張曦雯飾）…

一邊是加盟商的報復，一邊是舉步維艱的購買飛機項目，趙愷能否一路披荊斬棘，把自己的營商理念貫徹到底？

世代物流是一間紮根香港、總部落戶大灣區、版圖擴展至國際的物流企業。(《企業強人》劇照)