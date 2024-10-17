企業強人第24集劇情｜陳豪推綠色物流　促成五大公司放低成見合作

《企業強人》第24集劇情：

龔嘉欣接手世代即發生塌橋事故，她淡定利用無人機解決疑難，一眾董事都心服口服。張曦雯私自出院找朱智賢，勸她收手不要再對付陳豪。譚俊彥終於找到其幾年前打算送給張曦雯的戒指，原來張曦雯珍而重之，譚俊彥感動。

龔嘉欣接手世代即發生塌橋事故，她淡定利用無人機解決疑難，一眾董事都心服口服。(影片截圖)

張曦雯私自出院找朱智賢。(影片截圖)

張曦雯私自出院找朱智賢。(影片截圖)

朱智賢離開時見到張曦雯病發，於是陪她坐在一旁休息，張曦雯毅然決定離港，留下一段錄影向眾人道別。朱智賢向S.M.E.表示放棄收購世代，而她老闆不解為何突然停止。

朱智賢離開時見到張曦雯病發，於是陪她坐在一旁休息。(影片截圖)

張曦雯毅然決定離港，留下一段錄影向眾人道別。(影片截圖)

張曦雯毅然決定離港，留下一段錄影向眾人道別。(影片截圖)

張曦雯毅然決定離港，留下一段錄影向眾人道別。(影片截圖)

張曦雯離開一年後，譚俊彥沒有放棄找她，誓要找遍全世界都要找到張曦雯。2023年，天空城順利上市。陳豪計劃邀請國內物流巨頭一起推動綠色物流，陳豪聯絡朱智賢，S.M.E.都答應加入計劃。

天空城順利上市。(影片截圖)

陳豪計劃邀請國內物流巨頭一起推動綠色物流。(影片截圖)

世代集運倉的分揀機突然故障，譚俊彥、龔嘉欣動員多名職工以人手分揀貨件，解決危機。而之前玩世不恭的謝東閔亦開始改變，真的「落手落腳」一起做，最後所有貨件都成功在限時前出車。

世代集運倉的分揀機突然故障，譚俊彥、龔嘉欣動員多名職工以人手分揀貨件，解決危機。(影片截圖)

世代集運倉的分揀機突然故障，譚俊彥、龔嘉欣動員多名職工以人手分揀貨件，解決危機。(影片截圖)

之前玩世不恭的謝東閔亦開始改變，真的「落手落腳」一起做。(影片截圖)

張曦雯一直音訊全無；朱智賢似是知道張曦雯的下落，向陳豪表示跟她上酒店房就會告訴他張曦雯下落。陳豪沒有跟朱智賢到酒店房，只托人交還房卡。陳豪向譚俊彥報喜時在街上遇見一個疑似是張曦雯的人，但下車找時卻不知所蹤。

張曦雯一直音訊全無；朱智賢似是知道張曦雯的下落。(影片截圖)

陳豪向譚俊彥報喜時在街上遇見一個疑似是張曦雯的人，但下車找時卻不知所蹤。(影片截圖)

陳豪向譚俊彥報喜時在街上遇見一個疑似是張曦雯的人，但下車找時卻不知所蹤。(影片截圖)

陳豪告之譚俊彥，朱智賢有可能知道張曦雯的行蹤。在記者會後，譚俊彥找朱智賢問個明白，她竟叫譚俊彥於眾目睽睽下脫衣……

陳豪告之譚俊彥，朱智賢有可能知道張曦雯的行蹤。(影片截圖)

在記者會後，譚俊彥找朱智賢問個明白。(影片截圖)

《企業強人》劇情簡介：

世代物流是一間紮根香港、總部落戶大灣區、版圖擴展至國際的物流企業。趙愷（陳豪飾）從亡父手中接任主席只是短短四年時間，便成功把這家本來只是在香港工廠大廈的小公司，發展成擁有過萬呎總部和集散中心的物流巨企！

趙愷一直認為企業是由人建構出來的，而物流快遞又是人力密集的行業，所以在人與利益之間作取捨的話，他必然會選擇前者！他一直秉持這信念，不追求科技的過度發展，一心保著員工的飯碗、保著快遞的熱度！

一天，剛回到新總部的趙愷被一輛摩托車攔下，攔下他的人正是為了成為世代物流加盟商的方芳（龔嘉欣飾），方芳承諾會做到三個零，零投訴、零延誤、零失件！成功打動了趙愷，答應讓她成為加盟商。未幾，海棠鎮發佈了「限摩令」，方芳決定擴展加盟店，她把四十多個摩托車司機收歸其下，更取代了鎮內其他違規的加盟商！此舉卻惹來加盟商們的報復…

另一邊廂，世代物流遇到躉船損壞，為了把貨物準時送到客戶手上，趙愷果斷決定包起一架飛機運送，而此事也令趙愷更認定要建立世代物流的飛機隊伍。為了建立飛機隊伍，徐道明（譚俊彥飾）加入了世代物流，趙愷指派他從奧元航空購買飛機，但奧元航空接受了成峰資本的融資，買飛機就先要得到成峰的同意，而成峰的負責人正正是趙愷的前妻宋翹（張曦雯飾）…

一邊是加盟商的報復，一邊是舉步維艱的購買飛機項目，趙愷能否一路披荊斬棘，把自己的營商理念貫徹到底？

世代物流是一間紮根香港、總部落戶大灣區、版圖擴展至國際的物流企業。(《企業強人》劇照)