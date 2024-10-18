企業強人大結局劇情｜張曦雯同陳豪想法不謀而合　剃光頭再做手術

撰文：胡凱欣
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《企業強人》大結局劇情：

張曦雯到外國接受治療，譚俊彥一直都有傳訊息給她，但她全部都沒有回覆。譚俊彥覺得朱智賢一定知道張曦雯在那裡，於是請求朱智賢把信件轉交張曦雯，陳豪叫他不要抱太大希望。

張曦雯到外國接受治療，譚俊彥一直都有傳訊息給她，但她全部都沒有回覆。(影片截圖)
張曦雯到外國接受治療，譚俊彥一直都有傳訊息給她，但她全部都沒有回覆。(影片截圖)
張曦雯到外國接受治療，譚俊彥一直都有傳訊息給她，但她全部都沒有回覆。(影片截圖)
譚俊彥覺得朱智賢一定知道張曦雯在那裡，於是請求朱智賢把信件轉交張曦雯。(影片截圖)

張曦雯聯絡龔嘉欣，交上自己的計劃書，建議世代興建自家機場，還叮囑龔嘉欣不要告訴陳豪這是她的主意。龔嘉欣無奈答應，另一方面陳豪帶吳子沖及李芷晴去看自己準備投資的機場，他認為世代是該有自己的機場。

另一方面陳豪帶吳子沖及李芷晴去看自己準備投資的機場。(影片截圖)
張曦雯聯絡龔嘉欣，交上自己的計劃書，建議世代興建自家機場。(影片截圖)
張曦雯聯絡龔嘉欣，交上自己的計劃書，建議世代興建自家機場。(影片截圖)

張曦雯回到休息的地方，收到朱智賢留低的信，原來是譚俊彥托轉交的信。張曦雯打開信封之際，竟見譚俊彥在身後出現。譚俊彥非常感動，終於能見到日思夜想的張曦雯，張曦雯表示還要回瑞士做最後一次手術，譚俊彥冷靜地道別後打給陳豪。譚俊彥回到房間找張曦雯，表示要接她回家住，不讓她再離開。

譚俊彥非常感動，終於能見到日思夜想的張曦雯。(影片截圖)
張曦雯打開信封之際，竟見譚俊彥在身後出現。(影片截圖)
譚俊彥非常感動，終於能見到日思夜想的張曦雯。(影片截圖)
張曦雯打開信封之際，竟見譚俊彥在身後出現。(影片截圖)

龔嘉欣把計劃書交給陳豪，原來陳豪與張曦雯的想法不謀而合。陳豪猜到撰寫計劃書之人是張曦雯，決意要於張曦雯再離港前，將提案交上董事會。董事們擔心興建機場成本高昂而反對，陳豪、道明和龔嘉欣不卑不亢，力陳興建機場是帶領世代物流走向新一頁必走的一步。

龔嘉欣把計劃書交給陳豪，原來陳豪與張曦雯的想法不謀而合。(影片截圖)
陳豪猜到撰寫計劃書之人是張曦雯，決意要於張曦雯再離港前，將提案交上董事會。(影片截圖)
陳豪猜到撰寫計劃書之人是張曦雯，決意要於張曦雯再離港前，將提案交上董事會。(影片截圖)
陳豪猜到撰寫計劃書之人是張曦雯，決意要於張曦雯再離港前，將提案交上董事會。(影片截圖)

《企業強人》劇情簡介：

世代物流是一間紮根香港、總部落戶大灣區、版圖擴展至國際的物流企業。趙愷（陳豪飾）從亡父手中接任主席只是短短四年時間，便成功把這家本來只是在香港工廠大廈的小公司，發展成擁有過萬呎總部和集散中心的物流巨企！

趙愷一直認為企業是由人建構出來的，而物流快遞又是人力密集的行業，所以在人與利益之間作取捨的話，他必然會選擇前者！他一直秉持這信念，不追求科技的過度發展，一心保著員工的飯碗、保著快遞的熱度！

一天，剛回到新總部的趙愷被一輛摩托車攔下，攔下他的人正是為了成為世代物流加盟商的方芳（龔嘉欣飾），方芳承諾會做到三個零，零投訴、零延誤、零失件！成功打動了趙愷，答應讓她成為加盟商。未幾，海棠鎮發佈了「限摩令」，方芳決定擴展加盟店，她把四十多個摩托車司機收歸其下，更取代了鎮內其他違規的加盟商！此舉卻惹來加盟商們的報復…

另一邊廂，世代物流遇到躉船損壞，為了把貨物準時送到客戶手上，趙愷果斷決定包起一架飛機運送，而此事也令趙愷更認定要建立世代物流的飛機隊伍。為了建立飛機隊伍，徐道明（譚俊彥飾）加入了世代物流，趙愷指派他從奧元航空購買飛機，但奧元航空接受了成峰資本的融資，買飛機就先要得到成峰的同意，而成峰的負責人正正是趙愷的前妻宋翹（張曦雯飾）…

一邊是加盟商的報復，一邊是舉步維艱的購買飛機項目，趙愷能否一路披荊斬棘，把自己的營商理念貫徹到底？

世代物流是一間紮根香港、總部落戶大灣區、版圖擴展至國際的物流企業。(《企業強人》劇照)
另一邊廂，世代物流遇到躉船損壞，為了把貨物準時送到客戶手上，趙愷果斷決定包起一架飛機運送，而此事也令趙愷更認定要建立世代物流的飛機隊伍。(《企業強人》劇照)
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