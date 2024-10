前豪門新抱睇極光搭私人飛機行李裝滿兩車　曾自爆月入40萬勁富貴

賭王何鴻燊三房兒子何猷啟在2020年宣布與齊嬌(Gigi)離婚,結束短短兩年的婚姻,離婚後兩個囡囡由齊嬌獨力照顧,並移居上海生活。雖然齊嬌由豪門新抱回歸平淡,但生活依然富貴,經常周遊列國歎世界。日前齊嬌與好友結伴到芬蘭睇極光,她在IG曬出度假照,並寫道:「Chasing the Northern Lights~We are like moving the house away from motherland~(追逐北極光~我們就像從祖國搬家一樣~)」

據知齊嬌出身內地,曾從事教育及金融工作,被外界封為「金融之花」,她與何猷啟經由朋友介紹認識,兩人在2018年於海外註冊結婚,婚後育有兩女,直至2020年離婚。(IG圖片)

相中所見,齊嬌一身休閒打扮,又大曬私人飛機內部,空間極闊落,而她們的行李更足足裝滿兩車,目測至少有14個行李喼,相當誇張!據知齊嬌婚前從事教育及金融工作,被外界封為「金融之花」,她與何猷啟經由朋友介紹認識,兩人在2018年於海外註冊結婚,婚後育有兩女。離婚後齊嬌獨力照顧兩個囡囡,她曾自爆每年要花過百萬養女:「光孩子的話120萬(約130萬港元)這樣。(你一年大概收入有多少?)一個月差不多就at least(至少)三四十萬這樣。」

雖然齊嬌已為兩女之母,但保養得宜的依然充滿少女味,她曾自爆每月豪花逾7萬打保養針駐顏,對自己絕不手軟:「因為我覺得人生是過給自己的,現代21世紀了,現代女性就真的是需要你有一份自己很穩定的工作,然後你有孩子。就是我覺得生孩子就是以後老了之後有人陪伴,這個是蠻重要的。」

