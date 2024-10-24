前豪門新抱睇極光搭私人飛機行李裝滿兩車　曾自爆月入40萬勁富貴

賭王何鴻燊三房兒子何猷啟在2020年宣布與齊嬌（Gigi）離婚，結束短短兩年的婚姻，離婚後兩個囡囡由齊嬌獨力照顧，並移居上海生活。雖然齊嬌由豪門新抱回歸平淡，但生活依然富貴，經常周遊列國歎世界。日前齊嬌與好友結伴到芬蘭睇極光，她在IG曬出度假照，並寫道：「Chasing the Northern Lights~We are like moving the house away from motherland~（追逐北極光~我們就像從祖國搬家一樣~）」

據知齊嬌出身內地，曾從事教育及金融工作，被外界封為「金融之花」，她與何猷啟經由朋友介紹認識，兩人在2018年於海外註冊結婚，婚後育有兩女，直至2020年離婚。（IG圖片）

離婚後生活依然富貴。（小紅書圖片）

經常周遊列國歎世界。（小紅書圖片）

展開追極光之旅！（IG圖片）

齊嬌與好友結伴到芬蘭睇極光。（IG圖片）

好凍。（IG圖片）

相中所見，齊嬌一身休閒打扮，又大曬私人飛機內部，空間極闊落，而她們的行李更足足裝滿兩車，目測至少有14個行李喼，相當誇張！據知齊嬌婚前從事教育及金融工作，被外界封為「金融之花」，她與何猷啟經由朋友介紹認識，兩人在2018年於海外註冊結婚，婚後育有兩女。離婚後齊嬌獨力照顧兩個囡囡，她曾自爆每年要花過百萬養女：「光孩子的話120萬（約130萬港元）這樣。（你一年大概收入有多少？）一個月差不多就at least（至少）三四十萬這樣。」

私人飛機係基本。（IG圖片）

空間闊落。（IG圖片）

行李足足裝滿兩車，目測至少有14個行李喼，相當誇張！（IG圖片）

入住玻璃屋。（IG圖片）

環境清幽。（IG圖片）

成功！（IG圖片）

自爆每年要花過百萬養女。（影片截圖）

月入三四十萬。（影片截圖）

雖然齊嬌已為兩女之母，但保養得宜的依然充滿少女味，她曾自爆每月豪花逾7萬打保養針駐顏，對自己絕不手軟：「因為我覺得人生是過給自己的，現代21世紀了，現代女性就真的是需要你有一份自己很穩定的工作，然後你有孩子。就是我覺得生孩子就是以後老了之後有人陪伴，這個是蠻重要的。」

齊嬌離婚後生活依然瀟灑。（IG圖片）

私人飛機。（小紅書圖片）

曾自爆每月豪花逾7萬打保養針駐顏。（小紅書圖片）

好瀟灑。（小紅書圖片）

完全唔似已為人母！（IG圖片）