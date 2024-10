43歲前港男吳雲甫再添一女　太太曬萌B靚樣：大家都話似我

恭喜恭喜!2009年香港先生吳雲甫(Owen)再添一女,他的太太林瑋如(Jackie)昨日(25日)在IG限時動態分享BB女可愛相片,並寫道:「My little angel is ready to go(我的小天使已經準備好出發了)」。

其後,林瑋如再連環出Post,上載BB與自己的側面相,表示:「大家都話似我,係咪即係咁?」她更表示自己正在享受「趴喺床」的感覺,因為她十個月沒試過了,並表示:「人,經歷完大事之後,會比較知足。躺在床上,覺得家裡,好安全、好舒服,心裡很踏實,健康的身體真的很寶貴。」最後,林瑋如亦有再多上載一張BB相,樣子可愛,並再問多次網民們,到底BB跟爸爸還是媽媽相似。今日再有一段BB女眨眼仔的片段,見她有很深的雙眼皮,五官精緻,但由於露出雙臂,媽媽透露令不少長輩擔心:「佢會唔會凍呀?」

現年43歲的吳雲甫曾在加拿大加入陸軍當兵三年,直至2009年回流香港參選港男入行。2016年離開無綫後,又輾轉參與由無綫與王晶合拍電視劇《荷里活有個大老千》,早前參與HOYTV「健康關注組」主持,被歐倩怡形容為「大隻男士」。吳雲甫2020年與瑜伽導師女友林瑋如結婚,婚後育有一女,今年4月宣布太太再懷孕,還自爆「茹素力量」,令他一擊即中:「而Nei 小姐(大女)對於自己唔小心就嚟做家姐表示興奮~冇錯,呢個係一個唔小心嚟嘅~ 有睇過 Netflix 《the game changers》可能會記得裏邊有提到茹素會令到心臟血管通順啲勁啲,sex drive 都勁啲,咁咪試吓囉~ 結果一次中咗。 🎯我哋咁肯定係因為真係得嗰一次~ 電視節目,終於有一次係冇呃人~👍🏻」

