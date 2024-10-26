43歲前港男吳雲甫再添一女　太太曬萌B靚樣：大家都話似我

恭喜恭喜！2009年香港先生吳雲甫（Owen）再添一女，他的太太林瑋如（Jackie）昨日（25日）在IG限時動態分享BB女可愛相片，並寫道：「My little angel is ready to go（我的小天使已經準備好出發了）」。

吳雲甫早前同老婆囡囡影寫真，大騷腹肌。（IG@yujackielam）

Owen同太太影孕照，不忘騷腹肌。（IG@yujackielam）

與老婆影孕照寫真。（IG@yujackielam）

其後，林瑋如再連環出Post，上載BB與自己的側面相，表示：「大家都話似我，係咪即係咁？」她更表示自己正在享受「趴喺床」的感覺，因為她十個月沒試過了，並表示：「人，經歷完大事之後，會比較知足。躺在床上，覺得家裡，好安全、好舒服，心裡很踏實，健康的身體真的很寶貴。」最後，林瑋如亦有再多上載一張BB相，樣子可愛，並再問多次網民們，到底BB跟爸爸還是媽媽相似。今日再有一段BB女眨眼仔的片段，見她有很深的雙眼皮，五官精緻，但由於露出雙臂，媽媽透露令不少長輩擔心：「佢會唔會凍呀？」

吳雲甫再做爸爸。（IG@yujackielam）

BB女同太太好似樣。（IG@yujackielam）

太太林瑋如正在享受「趴喺床」的感覺。（IG@yujackielam）

剛誕下第二胎。（IG@yujackielam）

囡囡眼大大好靚女。（IG@yujackielam）

有好深雙眼皮。（IG@yujackielam）

現年43歲的吳雲甫曾在加拿大加入陸軍當兵三年，直至2009年回流香港參選港男入行。2016年離開無綫後，又輾轉參與由無綫與王晶合拍電視劇《荷里活有個大老千》，早前參與HOYTV「健康關注組」主持，被歐倩怡形容為「大隻男士」。吳雲甫2020年與瑜伽導師女友林瑋如結婚，婚後育有一女，今年4月宣布太太再懷孕，還自爆「茹素力量」，令他一擊即中：「而Nei 小姐（大女）對於自己唔小心就嚟做家姐表示興奮～冇錯，呢個係一個唔小心嚟嘅～ 有睇過 Netflix 《the game changers》可能會記得裏邊有提到茹素會令到心臟血管通順啲勁啲，sex drive 都勁啲，咁咪試吓囉～ 結果一次中咗。 🎯我哋咁肯定係因為真係得嗰一次～ 電視節目，終於有一次係冇呃人～👍🏻」

吳雲甫早前HoyTV「健康關注組」節目，獲歐倩怡認證係「大隻男士」。（IG：@owenwanpong）

吳雲甫曾在加拿大加入陸軍當兵三年，直至2009年回流香港參選港男入行。（IG：@owenwanpong）

吳雲甫現身兼健身教練。（IG：@owenwanpong）