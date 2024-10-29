百億視帝獲邀至豪宅慶祝60歲生日　失婚後重拾友誼顏值大回春

視帝郭晉安今年5月被爆與歐倩怡離婚，一對仔女郭令山和郭以雅與郭晉安同住。郭晉安與前妻歐倩怡離婚後作風大不同，甚少提及「家醜」，反而努力拍劇搵錢，又輔助家族百億上市生意，並抽空陪兒子赴英國音樂學院開學，家庭事業兩兼顧，相當不易。日前他獲圈中好友邀請到豪宅慶祝60歲生日，顏值大回春之餘，更足見郭晉安好人緣！

娛樂圈中的「模範夫妻」郭晉安及歐倩怡證實已經分居兩年，結束18年的夫妻關係！（VCG）

郭晉安歐倩怡離婚消息震驚各界。（IG：@cindyauau）

郭晉安本月生日獲圈中好友連環搞派對慶祝，繼早前與胡定欣、楊茜堯、羅子溢、馬國明、王祖藍等人慶祝完後，連圈中富貴好友張曦雯，亦特意為郭晉安預備了一個驚喜生日派對。

大批圈中好友為郭晉安慶祝60歲生日。（IG：@onjai109）

郭晉安60歲生日派對。（IG：@onjai109）

歐倩怡話同郭晉安依然有保持聯絡，自己搵屋租時亦有問對方意見。（陳順禎攝）

從照片可見，眾人身處在張曦雯價值3000萬的豪宅中，張曦雯家中空間闊落，邀請多人大搞生日派對絕對不成問題。張曦雯捧上水果蛋糕，安仔見到後臉露驚喜，用手撥熄蠟燭，又狂與張曦雯及朱智賢打卡。收到兩位靚女誠意十足的生日禮物，安仔容光煥發，60歲驚現外表大回春。張曦雯發文祝福安仔生日快樂，「Happy Birthday to @onjai109 🫶🏻 a bit late but still made it in time to celebrate you ❤️有YT喺度，宋翹點會有事 🤭 #白色強人 #企業強人」

安仔獲邀到張曦雯價值3000萬的豪宅慶生。（IG@kelllycheung）

安仔獲邀到張曦雯價值3000萬的豪宅慶生。（IG@kelllycheung）

安仔獲邀到張曦雯價值3000萬的豪宅慶生。（IG@kelllycheung）

人緣好好！（IG@kelllycheung）

人緣好好！（IG@kelllycheung）

人緣好好！（IG@kelllycheung）

Kelly人緣都好好。（網上圖片）

其實張曦雯家裏也超級寬敞！她30歲生日時，還邀請了一大班朋友到住處開派對，即使有20人在客廳仍然不覺得擠迫。（Instagram圖片：kelllycheung）

女神張曦雯帶著柴犬Nala到香港瑰麗酒店享受Staycation。（Instagram圖片：kelllycheung）

張曦雯現時與男友同居。（IG@kelllycheung）

張曦雯平日愛淡妝示人。（IG：@kelllycheung）

張曦雯平日愛淡妝示人。（IG：@kelllycheung）