百億視帝獲邀至豪宅慶祝60歲生日　失婚後重拾友誼顏值大回春

視帝郭晉安今年5月被爆與歐倩怡離婚,一對仔女郭令山和郭以雅與郭晉安同住。郭晉安與前妻歐倩怡離婚後作風大不同,甚少提及「家醜」,反而努力拍劇搵錢,又輔助家族百億上市生意,並抽空陪兒子赴英國音樂學院開學,家庭事業兩兼顧,相當不易。日前他獲圈中好友邀請到豪宅慶祝60歲生日,顏值大回春之餘,更足見郭晉安好人緣!

娛樂圈中的「模範夫妻」郭晉安及歐倩怡證實已經分居兩年,結束18年的夫妻關係!

郭晉安歐倩怡離婚消息震驚各界。

郭晉安本月生日獲圈中好友連環搞派對慶祝,繼早前與胡定欣、楊茜堯、羅子溢、馬國明、王祖藍等人慶祝完後,連圈中富貴好友張曦雯,亦特意為郭晉安預備了一個驚喜生日派對。

歐倩怡話同郭晉安依然有保持聯絡,自己搵屋租時亦有問對方意見。

從照片可見,眾人身處在張曦雯價值3000萬的豪宅中,張曦雯家中空間闊落,邀請多人大搞生日派對絕對不成問題。張曦雯捧上水果蛋糕,安仔見到後臉露驚喜,用手撥熄蠟燭,又狂與張曦雯及朱智賢打卡。收到兩位靚女誠意十足的生日禮物,安仔容光煥發,60歲驚現外表大回春。張曦雯發文祝福安仔生日快樂,「Happy Birthday to @onjai109 🫶🏻 a bit late but still made it in time to celebrate you ❤️有YT喺度,宋翹點會有事 🤭 #白色強人 #企業強人」

