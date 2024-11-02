娛圈父子兵十足餅印「他」從未被爸爸看好入行　出道即憑實力奪獎

21歲謝展榮出道即憑《有生之年》入圍金鐘獎最佳新人，也順利奪獎，56歲老爸謝祖武一路從「不看好他」，到慶功宴當晚也只回「我要睡了」，顯得不近人情。謝祖武首度回應獨子摘金，依舊冷靜：「能拿獎都是好事，只是要忘記它，不要老記得拿過什麼獎。」



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還原頒獎典禮當晚，謝祖武人守在電視機前，頒獎的王小棣導演講著入圍新人壓力大，拿獎可以證明你不錯，但接下來每一步都要格外重視，他覺得這段話發人深省，陷入沈思，所以當「謝展榮」3個字蹦出時，其實還有點恍神。

21歲謝展榮出道即憑《有生之年》入圍金鐘獎最佳新人獎。（《有生之年》劇照）

謝祖武人沒去慶功宴，只有老婆婷婷去了，隔天上午在家，父子各從各的房間走出來，行禮如儀，謝祖武先開口：「恭喜你得獎了。」謝展榮回：「謝謝。」由於他馬上要回學校準備舞台劇，謝祖武知道北藝大氣溫低，加上有颱風要來，就再多說一句「注意安全」。

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外界解讀謝祖武扮冷漠其實煞費苦心，目的是不讓外界覺得星二代謝展榮「靠爸」。謝祖武沒有正面回應，形容他們就是平凡的父子，就算現在兒子入行，他也認為就都是男演員：

「我在他職業佔很小一部分，就叫同行，適合我的（演法）不見得適合他，所以從來不會給任何意見，在家也不討論工作，很假！你演你的、我演我的就好。」



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20年前，謝祖武曾以《愛 謊言 配偶欄》入圍金鐘獎最佳男主角，4年前則以《初戀的情人》拿過亞洲電視大獎影帝，如今由兒子拿下金鐘獎，他說：「我對金鐘獎相當尊敬，但這個年紀不會再想這麼多，工作做好就好了。」笑說現在就是忙著在網路賣東西，打趣要交棒：

「以後可以慢慢讓他扛這個家了。」



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謝祖武看了《有生之年》每一集，分析謝展榮「比我想像中要成熟，會以為他跟高家認識很久了，沒有陌生感」，但講完不忘加一句「是前輩帶戲帶得好」；還有一場戲謝展榮在天橋上跟「阿北」吳慷仁吵架，他也覺得跟自己習慣的表演方式不同：

「要是我可能節奏會拉很慢，但他年輕嘛戲裡才17歲，一下就宣洩而出也沒錯。」



謝祖武也算是隱約含蓄的讚美了兒子一下。

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