一代女神與已婚富商同遊敦煌搭大髀　曾兩度離婚單身生活依然精彩

現年62歲的關之琳年輕時靚絕影圈，更有「香江第一美人」之稱，即使她已淡出幕前多年，但風采依然，凍齡美貌更令人稱羨。近年關之琳養尊處優，家住價值1.5億的半山豪宅，不時拍片分享富貴生活，又相約好友聚會，近日她就去了敦煌旅行，更分享了不少風景照，但就未有出鏡，不過原來她今次是與一位富商好友同行！

關之琳有「香江第一美人」之稱。（影片截圖）

邱李茂琪與關之琳及顧紀筠開心相聚。（IG@dr_maret_lee）

關之琳為好友溥儀眼鏡老闆娘邱李茂琪慶生。（IG@dr_maret_lee）

沙漠。（IG@rosamundkwan）

日落。（IG@rosamundkwan）

正！（IG@jameslouey）

好有氣氛。（IG@jameslouey）

關之琳分享了不少靚相，包括沙漠、日落、煙花等等，景色壯闊，但就未有曬出個人照，不過原來她是與九巴後人雷兆光及一班好友一起同行。相中所見，戴住黑超的關之琳同雷兆光在沙漠大嘆美食，關之琳更將手搭在雷兆光大髀，難得的是雷兆光太太雷林靜怡不但沒有嬲，更寫道：「Thank you @rosamundkwan ❤️❤️我超羨慕 😜@jameslouey had so much fun. 」而雷林靜怡就因爸爸入院，所以未有同行。

戴住黑超的關之琳同雷兆光在沙漠大嘆美食。（IG@janelouey）

為關之琳慶生。（IG@janelouey）

為關之琳慶生。（IG@janelouey）

為關之琳慶生。（IG@janelouey）

私交甚篤。（IG@janelouey）

恩愛。（IG@janelouey）

恩愛。（IG@janelouey）

恩愛。（IG@janelouey）

其實關之琳與雷兆光夫婦一向私交甚篤，上個月雷兆光夫婦就與周汶錡、丁子高等一起為關之琳慶祝生日，平時亦經常相約聚會，今年4月雷兆光大搞59歲「生日周」派對，關之琳、甄子丹、汪詩詩、劉倩婷等都有出席。關之琳曾結婚兩次，當年年僅19歲的關之琳與比她年長16年的富商王國旌閃婚，但未夠半年就離婚。2009年關之琳與台灣富商陳泰銘被爆拍拖，但至2015年突然傳出分手，不過關之琳就強調不是分手，而是離婚，震驚娛樂圈！

慶生。（IG@janelouey）

人緣甚廣。（IG截圖）