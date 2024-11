一代女神與已婚富商同遊敦煌搭大髀　曾兩度離婚單身生活依然精彩

現年62歲的關之琳年輕時靚絕影圈,更有「香江第一美人」之稱,即使她已淡出幕前多年,但風采依然,凍齡美貌更令人稱羨。近年關之琳養尊處優,家住價值1.5億的半山豪宅,不時拍片分享富貴生活,又相約好友聚會,近日她就去了敦煌旅行,更分享了不少風景照,但就未有出鏡,不過原來她今次是與一位富商好友同行!

關之琳有「香江第一美人」之稱。(影片截圖)

邱李茂琪與關之琳及顧紀筠開心相聚。(IG@dr_maret_lee)

關之琳為好友溥儀眼鏡老闆娘邱李茂琪慶生。(IG@dr_maret_lee)

沙漠。(IG@rosamundkwan)

日落。(IG@rosamundkwan)

正!(IG@jameslouey)

好有氣氛。(IG@jameslouey)

關之琳分享了不少靚相,包括沙漠、日落、煙花等等,景色壯闊,但就未有曬出個人照,不過原來她是與九巴後人雷兆光及一班好友一起同行。相中所見,戴住黑超的關之琳同雷兆光在沙漠大嘆美食,關之琳更將手搭在雷兆光大髀,難得的是雷兆光太太雷林靜怡不但沒有嬲,更寫道:「Thank you @rosamundkwan ❤️❤️我超羨慕 😜@jameslouey had so much fun. 」而雷林靜怡就因爸爸入院,所以未有同行。

戴住黑超的關之琳同雷兆光在沙漠大嘆美食。(IG@janelouey)

為關之琳慶生。(IG@janelouey)

為關之琳慶生。(IG@janelouey)

為關之琳慶生。(IG@janelouey)

私交甚篤。(IG@janelouey)

恩愛。(IG@janelouey)

恩愛。(IG@janelouey)

恩愛。(IG@janelouey)

其實關之琳與雷兆光夫婦一向私交甚篤,上個月雷兆光夫婦就與周汶錡、丁子高等一起為關之琳慶祝生日,平時亦經常相約聚會,今年4月雷兆光大搞59歲「生日周」派對,關之琳、甄子丹、汪詩詩、劉倩婷等都有出席。關之琳曾結婚兩次,當年年僅19歲的關之琳與比她年長16年的富商王國旌閃婚,但未夠半年就離婚。2009年關之琳與台灣富商陳泰銘被爆拍拖,但至2015年突然傳出分手,不過關之琳就強調不是分手,而是離婚,震驚娛樂圈!

慶生。(IG@janelouey)

人緣甚廣。(IG截圖)