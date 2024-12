何超儀拉隊拍海報老公陳子聰狀態回勇搶鏡　直言：有今生無來世

何超 (即何超儀) 自從宣布在明年2月27日拖隊往英國倫敦Indigo at O2開騷後,所有參與單位黃貫中、LMF、24Herbs及Josie and the Uni Boys均興奮不已。除了LMF阿庭(梁偉庭)主動為演唱會構思名字Dragon rock及設計龍頭logo外,何超也有感如此盛事,大家難得濟濟一堂,當然要為此次演唱會拍攝官方海報。

何超儀和老公陳子聰現身尖沙咀出席品牌活動。(梁碧玲攝)

原本以為要集齊四個單位10多人,在度期上會十分困難,豈料每個單位當知道何超這看法後,立刻放下手上的工作,抽時間出來拍攝此張海報,而阿Paul黃貫中更主動提供自己Band房的天台作為拍攝場地,也讓眾人在自己Band房內更衣化妝及休息。拍攝當日,眾人均十分有默契,自動埋位,完全不需討論誰左誰右誰前誰後的企位問題,甚至不用攝影師及監製指導眾人擺pose及做表情,在鏡頭後有說有笑的眾人,一埋位大家便統一自動來張撲克臉,非常一致,也非常有趣,結果原定要3小時的拍攝時間,只用了1小時便完成。事後阿庭亦只用了一天時間便把攝影師的相片設計成海報。海報出街後,樂迷及網友一致大讚有型。大家齊心完成了一次壯舉,難怪何超說:「有今生冇來世。」指的不單是這次演唱會,還有這份友情。

大家齊到天台拍海報。

