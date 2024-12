海兒28歲生日表明恨做《中年3》評審　有機會取代伍仲衡位置？

無綫(TVB)人氣歌唱真人騷《中年好聲音3》最近大變天,做了兩屆有多的元老級評審伍仲衡,因簽了新星洪心怡疑得罪TVB,即時被「炒魷」收通知表示「唔再需要你」,大家都十分關注究竟誰能取代伍仲衡的評審位置。而90後評審海兒(Hedy)憑著完美身材、出眾氣質與強勁的唱歌技巧備受觀眾喜愛,雖然其嘉賓評審位置已被布志綸(Alan)取代,但不少粉絲都希望她回歸,昨晚(7日)海兒開直播亦放聲氣表示:「梗係想做啦」。

伍仲衡係《中年好聲音》嘅元老級評審,向來說話風趣抵死,估唔到突然被炒。(資料圖片)

海兒曾做《中年好聲音3》海選評審。(電視截圖)

海兒有冇機會取代伍仲衡位置?(電視截圖)

海兒係90後評審。(電視截圖)

今日(8日)是海兒的28歲生日,昨晚工作完畢,在接近零晨12點突發開Live,與fans一齊倒數慶祝。海兒一邊打遊戲機一邊解答Fans問題,期間有網民問會否有機會再做《中年3》評審?海兒猶豫一會說:「其實我都唔係好知,但有機會會做,隨緣啦。如果你問我想唔想,我當然想,我覺得好好玩、好enjoy ,enjoy嘅事梗係想做啦。」

海兒今日28歲生日。(ig@hedy_hoiyi)

打住遊戲機同fans開live。(ig@hedy_hoiyi)

直播中,海兒還自爆臉上一個「自己唔尷尬就係人哋尷尬」的小秘密,指鼻翼位置經常被人摸,她說:「俾人善意摸咗唔知幾多次,話我臉上有啲嘢幫我抹走,其實係癦,生得有少少獨特,因為三粒好似百慕達三角區,喺鼻邊少少嘢,係媽咪同爸爸一齊俾我嘅。」

海兒透露鼻上有三粒癦,經常被人誤會係污穢嘢。(ig@hedy_hoiyi)

海兒好想講德文粗口。(ig@hedy_hoiyi)

另外,海兒亦趁聖誕節將至,提早派福利,在聖誕樹前微微彎身影靚相,並留言:「The best season is here 💕」

提早慶祝聖誕節。(ig@hedy_hoiyi)

海兒話做《中年3》評審好好玩、好enjoy,有機會都想再做。(ig@hedy_hoiyi)

不過有啲嘢唔係自己可以決定,只能隨緣。(ig@hedy_hoiyi)

頻頻出活動。(ig@hedy_hoiyi)

女高音歌唱家。(ig@hedy_hoiyi)

身材fit爆。(ig@hedy_hoiyi)

