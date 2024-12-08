海兒28歲生日表明恨做《中年3》評審　有機會取代伍仲衡位置？

無綫（TVB）人氣歌唱真人騷《中年好聲音3》最近大變天，做了兩屆有多的元老級評審伍仲衡，因簽了新星洪心怡疑得罪TVB，即時被「炒魷」收通知表示「唔再需要你」，大家都十分關注究竟誰能取代伍仲衡的評審位置。而90後評審海兒（Hedy）憑著完美身材、出眾氣質與強勁的唱歌技巧備受觀眾喜愛，雖然其嘉賓評審位置已被布志綸（Alan）取代，但不少粉絲都希望她回歸，昨晚（7日）海兒開直播亦放聲氣表示：「梗係想做啦」。

伍仲衡係《中年好聲音》嘅元老級評審，向來說話風趣抵死，估唔到突然被炒。（資料圖片）

海兒曾做《中年好聲音3》海選評審。（電視截圖）

海兒有冇機會取代伍仲衡位置？（電視截圖）

海兒係90後評審。（電視截圖）

今日（8日）是海兒的28歲生日，昨晚工作完畢，在接近零晨12點突發開Live，與fans一齊倒數慶祝。海兒一邊打遊戲機一邊解答Fans問題，期間有網民問會否有機會再做《中年3》評審？海兒猶豫一會說：「其實我都唔係好知，但有機會會做，隨緣啦。如果你問我想唔想，我當然想，我覺得好好玩、好enjoy ，enjoy嘅事梗係想做啦。」

海兒今日28歲生日。（ig@hedy_hoiyi）

打住遊戲機同fans開live。（ig@hedy_hoiyi）

直播中，海兒還自爆臉上一個「自己唔尷尬就係人哋尷尬」的小秘密，指鼻翼位置經常被人摸，她說：「俾人善意摸咗唔知幾多次，話我臉上有啲嘢幫我抹走，其實係癦，生得有少少獨特，因為三粒好似百慕達三角區，喺鼻邊少少嘢，係媽咪同爸爸一齊俾我嘅。」

海兒透露鼻上有三粒癦，經常被人誤會係污穢嘢。（ig@hedy_hoiyi）

海兒好想講德文粗口。（ig@hedy_hoiyi）

另外，海兒亦趁聖誕節將至，提早派福利，在聖誕樹前微微彎身影靚相，並留言：「The best season is here 💕」

提早慶祝聖誕節。（ig@hedy_hoiyi）

海兒話做《中年3》評審好好玩、好enjoy，有機會都想再做。（ig@hedy_hoiyi）

不過有啲嘢唔係自己可以決定，只能隨緣。（ig@hedy_hoiyi）

頻頻出活動。（ig@hedy_hoiyi）

女高音歌唱家。（ig@hedy_hoiyi）

女高音歌唱家。（ig@hedy_hoiyi）

身材fit爆。（ig@hedy_hoiyi）

身材fit爆。（ig@hedy_hoiyi）

身材fit爆。（ig@hedy_hoiyi）