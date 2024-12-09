兩代男神相隔多年激罕同框重拾昔日兄弟情？　當年盛傳為女反目

余文樂（樂仔）和周柏豪（柏豪）這兩代男神，是昔日波友也是好兄弟，當年一起效力籃球隊「橫洲工業」，吸引不少女粉絲捧場。但後來有傳柏豪搭上了球隊隊友的細妹，還要「食」完即棄，結果激嬲隊長樂仔，導致二人反目。雖然樂仔和柏豪都否認傳聞，但自此兩人甚少一同現身球隊，甚至有傳柏豪因此遭踢出球隊。

余文樂和周柏豪當年一起打「橫洲工業」，吸引不少女粉絲捧場。（視覺中國）

一齊在場上並肩作戰。（視覺中國）

樂仔和柏豪縱使多番表示兩人沒有反目，私下也有聯絡，但不和傳言傳足多年；而兩人近年也各有發展，樂仔因工作壓力患上恐慌症，故近年都是主力打理自家品牌，甚少拍戲或公開露面。至最近，他終克服心裡障礙「復出」幕前，而柏豪近年則主攻內地市場，瘋狂吸金之餘知名度大增，兩人看上去互不交雜。

當年余文樂還擔任周柏豪演唱會嘉賓。（視覺中國）

有傳余文樂不滿柏豪搭上了球隊隊友的細妹，兩人因此反目。（IG@lok666）

周柏豪近年主攻內地市場，與余文樂甚少交雜。（資料圖片/陳順禎攝）

至日前，樂仔和柏豪終於相遇，一齊現身澳門出席NBA傳奇名人賽事，這對「橫洲工業」男神合體，即時勾起大家集體回憶。從網上視頻所見，樂仔和柏豪雖然多年沒一起打波，但兩人場上默契依然，有傾有講，樂仔還助攻給柏豪得分；賽後，他們還將二人攬頭攬頸的合照分享到社交平台，再現兄弟情。

樂仔和柏豪同隊出賽，還有傾有講。（小紅書）

余文樂助攻周柏豪。（小紅書）

樂仔寫上：「Thank you for having me tonight」，柏豪不但有回覆，還在其社交平台感觸留道：「真的打NBA了，面前是多位陪伴自己成長的球星、好朋友，一起在夢幻般的球場奔馳追逐著，觀眾席上更坐著無數貴賓，這些機會真的要好好感恩，Thank you for having me!」有網民見到二人再次在球場合作，激動留言：「Wow! That’s awesome.」、「比比鳥同漁民樂重返NBA」，非常搞笑。

兩人相隔多年再次同框，用行動粉碎不和傳言。（IG@lok666）

兩人有傾有講。（IG@punkhippie）