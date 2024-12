兩代男神相隔多年激罕同框重拾昔日兄弟情？　當年盛傳為女反目

余文樂(樂仔)和周柏豪(柏豪)這兩代男神,是昔日波友也是好兄弟,當年一起效力籃球隊「橫洲工業」,吸引不少女粉絲捧場。但後來有傳柏豪搭上了球隊隊友的細妹,還要「食」完即棄,結果激嬲隊長樂仔,導致二人反目。雖然樂仔和柏豪都否認傳聞,但自此兩人甚少一同現身球隊,甚至有傳柏豪因此遭踢出球隊。

余文樂和周柏豪當年一起打「橫洲工業」,吸引不少女粉絲捧場。(視覺中國)

一齊在場上並肩作戰。(視覺中國)

樂仔和柏豪縱使多番表示兩人沒有反目,私下也有聯絡,但不和傳言傳足多年;而兩人近年也各有發展,樂仔因工作壓力患上恐慌症,故近年都是主力打理自家品牌,甚少拍戲或公開露面。至最近,他終克服心裡障礙「復出」幕前,而柏豪近年則主攻內地市場,瘋狂吸金之餘知名度大增,兩人看上去互不交雜。

當年余文樂還擔任周柏豪演唱會嘉賓。(視覺中國)

有傳余文樂不滿柏豪搭上了球隊隊友的細妹,兩人因此反目。(IG@lok666)

周柏豪近年主攻內地市場,與余文樂甚少交雜。(資料圖片/陳順禎攝)

至日前,樂仔和柏豪終於相遇,一齊現身澳門出席NBA傳奇名人賽事,這對「橫洲工業」男神合體,即時勾起大家集體回憶。從網上視頻所見,樂仔和柏豪雖然多年沒一起打波,但兩人場上默契依然,有傾有講,樂仔還助攻給柏豪得分;賽後,他們還將二人攬頭攬頸的合照分享到社交平台,再現兄弟情。

樂仔和柏豪同隊出賽,還有傾有講。(小紅書)

余文樂助攻周柏豪。(小紅書)

樂仔寫上:「Thank you for having me tonight」,柏豪不但有回覆,還在其社交平台感觸留道:「真的打NBA了,面前是多位陪伴自己成長的球星、好朋友,一起在夢幻般的球場奔馳追逐著,觀眾席上更坐著無數貴賓,這些機會真的要好好感恩,Thank you for having me!」有網民見到二人再次在球場合作,激動留言:「Wow! That’s awesome.」、「比比鳥同漁民樂重返NBA」,非常搞笑。

兩人相隔多年再次同框,用行動粉碎不和傳言。(IG@lok666)

兩人有傾有講。(IG@punkhippie)