兩代男神相隔多年激罕同框重拾昔日兄弟情？ 當年盛傳為女反目
撰文：崔力生
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余文樂（樂仔）和周柏豪（柏豪）這兩代男神，是昔日波友也是好兄弟，當年一起效力籃球隊「橫洲工業」，吸引不少女粉絲捧場。但後來有傳柏豪搭上了球隊隊友的細妹，還要「食」完即棄，結果激嬲隊長樂仔，導致二人反目。雖然樂仔和柏豪都否認傳聞，但自此兩人甚少一同現身球隊，甚至有傳柏豪因此遭踢出球隊。
樂仔和柏豪縱使多番表示兩人沒有反目，私下也有聯絡，但不和傳言傳足多年；而兩人近年也各有發展，樂仔因工作壓力患上恐慌症，故近年都是主力打理自家品牌，甚少拍戲或公開露面。至最近，他終克服心裡障礙「復出」幕前，而柏豪近年則主攻內地市場，瘋狂吸金之餘知名度大增，兩人看上去互不交雜。
至日前，樂仔和柏豪終於相遇，一齊現身澳門出席NBA傳奇名人賽事，這對「橫洲工業」男神合體，即時勾起大家集體回憶。從網上視頻所見，樂仔和柏豪雖然多年沒一起打波，但兩人場上默契依然，有傾有講，樂仔還助攻給柏豪得分；賽後，他們還將二人攬頭攬頸的合照分享到社交平台，再現兄弟情。
樂仔寫上：「Thank you for having me tonight」，柏豪不但有回覆，還在其社交平台感觸留道：「真的打NBA了，面前是多位陪伴自己成長的球星、好朋友，一起在夢幻般的球場奔馳追逐著，觀眾席上更坐著無數貴賓，這些機會真的要好好感恩，Thank you for having me!」有網民見到二人再次在球場合作，激動留言：「Wow! That’s awesome.」、「比比鳥同漁民樂重返NBA」，非常搞笑。