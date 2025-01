陳冠希指女兒學校被大火燒毀　籲捐款重建卻被寸：有錢人都要人捐

美國加州洛杉磯高級社區太平洋帕利薩德(Pacific Palisades)山火,令多位荷里活明星家園盡毀,有如末世浩劫。而陳冠希日前就發文表示,自己女兒Alaia就讀的學校都在大火中付之一炬,他呼籲網民和支持者捐錢,幫助孩子們重建校園。

陳冠希一向錫到女兒Alaia燶。(IG@edisonchen)

陳冠希用英文發文表示:「請幫手重建Alaia的學校。南加州的大火帶來無法估計的破壞,當我知道Alaia位於帕利薩德的校園盡毀時亦很難過,所以我想呼籲你們每一位,我的支持者,捐款幫助Alaia和她的同學,重建更新更美好的校園,帶給他們光輝未來。」他指一分一毫都很重要,貼上QR Code叫大家捐錢,希望每個人都可以安全、正面,感謝大家的愛和正能量。

陳冠希發文呼籲支持者捐款助女兒的學校重建。(IG@edisonchen)

陳冠希曾說再沒有什麼比女兒更重要。(IG@edisonchen)

網民反應兩極,有人表示已馬上捐錢支持,願所有人平安,有人就覺得「錢就我捐 書就你個女係美國讀 XD」、「加州咁多有錢佬,問佢哋拎。」、「有錢人區都要人捐錢?」、「為什麼你需要捐款,不是每年賺很多嗎?」、「duude, you are a millionaire, you can rebuild 10 of them. (你本身都是百萬富翁,夠捐十間啦)。」陳冠希親自回覆:「i have and will be donating , this is a school initiative and also a general ask for positivity , u dont have to donate , all u need is to give love(我有,我會再捐,這是校方的動力,而且是想傳播正能量。你不需要捐,你只需要傳遞愛。」不過,對於其中一位指「You deserve this.(你活該的。)」的網民,他亦毫不客氣連貼幾個Story、公開對方容貌批評他,叫僱主不要聘用這種人。

陳冠希很有耐性回覆「挑機」網民網,與昔日火爆形象截然不同。(IG@edisonchen)

有人指Edison是活該的,他就非常生氣,貼出對方的樣貌並叫僱主不要請這種人。(IG@edisonchen)

不過也有人重提之前有人冒認陳冠希詐騙稱「微信轉賬300塊,你懂我意思嗎?」的網絡笑話,當時有人冒認他的聲線、語調,用普通話在微信錄音求借錢,錄音說:「我現在在LA,我遇到一些很壞很壞的gangster,現在我需要你的幫助,微信轉賬300塊,幫我回到香港,你懂我意思嗎?」有人就在陳冠希今次的募捐Post留言:「這次真的是微信借款300塊了。」陳冠希就回覆:「這是真的。」此外,有見網民反應不一,陳冠希在貼文再補充:「捐錢不是命令,但對於學校、家園被毀的人來說,散播正能量是必須的。」

有網民再重提冒認陳冠希詐騙稱「微信轉賬300塊,你懂我意思嗎?」的笑話。(網上圖片)

陳冠希表示今次是認真的。(IG@edisonchen)