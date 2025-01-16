陳冠希指女兒學校被大火燒毀　籲捐款重建卻被寸：有錢人都要人捐

美國加州洛杉磯高級社區太平洋帕利薩德（Pacific Palisades）山火，令多位荷里活明星家園盡毀，有如末世浩劫。而陳冠希日前就發文表示，自己女兒Alaia就讀的學校都在大火中付之一炬，他呼籲網民和支持者捐錢，幫助孩子們重建校園。

陳冠希一向錫到女兒Alaia燶。（IG@edisonchen）

陳冠希用英文發文表示：「請幫手重建Alaia的學校。南加州的大火帶來無法估計的破壞，當我知道Alaia位於帕利薩德的校園盡毀時亦很難過，所以我想呼籲你們每一位，我的支持者，捐款幫助Alaia和她的同學，重建更新更美好的校園，帶給他們光輝未來。」他指一分一毫都很重要，貼上QR Code叫大家捐錢，希望每個人都可以安全、正面，感謝大家的愛和正能量。

陳冠希發文呼籲支持者捐款助女兒的學校重建。（IG@edisonchen）

陳冠希發文呼籲支持者捐款助女兒的學校重建。（IG@edisonchen）

陳冠希曾說再沒有什麼比女兒更重要。（IG@edisonchen）

網民反應兩極，有人表示已馬上捐錢支持，願所有人平安，有人就覺得「錢就我捐 書就你個女係美國讀 XD」、「加州咁多有錢佬，問佢哋拎。」、「有錢人區都要人捐錢？」、「為什麼你需要捐款，不是每年賺很多嗎？」、「duude, you are a millionaire, you can rebuild 10 of them. （你本身都是百萬富翁，夠捐十間啦）。」陳冠希親自回覆：「i have and will be donating , this is a school initiative and also a general ask for positivity , u dont have to donate , all u need is to give love（我有，我會再捐，這是校方的動力，而且是想傳播正能量。你不需要捐，你只需要傳遞愛。」不過，對於其中一位指「You deserve this.（你活該的。）」的網民，他亦毫不客氣連貼幾個Story、公開對方容貌批評他，叫僱主不要聘用這種人。

陳冠希很有耐性回覆「挑機」網民網，與昔日火爆形象截然不同。（IG@edisonchen）

有人指Edison是活該的，他就非常生氣，貼出對方的樣貌並叫僱主不要請這種人。（IG@edisonchen）

不過也有人重提之前有人冒認陳冠希詐騙稱「微信轉賬300塊，你懂我意思嗎？」的網絡笑話，當時有人冒認他的聲線、語調，用普通話在微信錄音求借錢，錄音說：「我現在在LA，我遇到一些很壞很壞的gangster，現在我需要你的幫助，微信轉賬300塊，幫我回到香港，你懂我意思嗎？」有人就在陳冠希今次的募捐Post留言：「這次真的是微信借款300塊了。」陳冠希就回覆：「這是真的。」此外，有見網民反應不一，陳冠希在貼文再補充：「捐錢不是命令，但對於學校、家園被毀的人來說，散播正能量是必須的。」

有網民再重提冒認陳冠希詐騙稱「微信轉賬300塊，你懂我意思嗎？」的笑話。（網上圖片）

陳冠希表示今次是認真的。（IG@edisonchen）