內衣相太性感被網友怒轟　網店老闆娘李熙恩：我係滿足自己！

相信大家都知道盛產女團的韓國出名多靚女，因為韓妹不只有靚樣，更有長腿！最近有位韓國服裝及內衣網店的老闆娘李熙恩（譯名），就因為一張照片而火速走紅，Instagram的粉絲人數多達50萬，連外國傳媒都有報道。

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仔細看李熙恩的照片，單眼皮的她鼻子不算高，沒有整容臉，笑起上來都頗自然。雖然樣子不是太標青，但李熙恩的身材卻非常好，除了有豐滿的上圍，她更擁有女士們夢寐以求的纖腰及長腿。李熙恩一向都不吝嗇自己的美好身段，經常在Instagram私人帳戶上載穿上超貼身剪裁的連身短裙、內衣及泳衣照。

李熙恩在韓國及內地火速走紅，就連外國傳媒都有報道關於她的新聞。去年李熙恩曾經跟韓國著名攝影師Rotta合作，拍攝了一輯超性感的內衣照片（現已刪除），並上載到Instagram。可惜上載後，卻遭大批網民留言表示照片過份賣弄色情，李熙恩在照片中擺出各種意淫的姿勢，因而被網民怒轟。

對此，李熙恩就將照片刪除，並打了千字文表示拍攝照片時只是以美感為大前提，同時是為出售的內衣作宣傳：「我真的不明白，為何內衣往往都被當作為討好男性的衣物？請不要貶低女性的價值，不要以為內衣只是用來取悅或誘惑男性。我可以為了滿足自己，令自己看起上來更漂亮而穿上不同款式的內衣，如果你不喜歡，可以選擇不看！」最後她直言以後只會做自己想做的事，更不會再理會任何惡毒的留言。

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