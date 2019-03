林二汶為遺棄動物舉行慈善音樂會　門票收入全數撥捐動物機構

林二汶在選曲上也花了點心思,她並沒有集中選自己的歌,反而是配合主題的作品,包括袁鳳瑛的《阿花的故事》、陳奕迅的《我有我愛你》、Carole King《You’ve got a friend》、Adele 的《Make you feel my love》、梅艷芳的《黑夜的豹》 等。