林二汶為遺棄動物舉行慈善音樂會　門票收入全數撥捐動物機構

林二汶昨日（3日）舉行以「人與動物之間的友誼」做主題的《『林「義」唱歌給你聽』慈善音樂會》，並將音樂會的門票收入，不扣除成本全數撥捐「動物伴我行會社孤兒院」、「阿棍屋」、「毛孩守護者」三間慈善機構，為動物盡一㸃綿力。

林二汶在選曲上也花了點心思，她並沒有集中選自己的歌，反而是配合主題的作品，包括袁鳳瑛的《阿花的故事》、陳奕迅的《我有我愛你》、Carole King《You’ve got a friend》、Adele 的《Make you feel my love》、梅艷芳的《黑夜的豹》 等。

本身養有愛犬「四四」的二汶，向來愛寵物，她希望藉今次的音樂分享一個訊息：「同動物嘅 companionship 係好可貴嘅，唔好隨便棄養同盡量領養動物。」提到「領養不棄養」這個概念，二汶請大眾在飼養動物前要三思，她說：「希望大家盡量領養，喺想買寵物之前請你諗一諗，盡量唔好助長一啲唔好嘅 breeder (狗飼養塲)，因為有啲人為咗做生意真係亂嚟，令到啲動物好慘。」

林二汶愛犬「四四」亦有到場支持。

另一方面，二汶亦呼籲大家多多關注收留被遺棄動物的機構，「有啲 shelter 都係好冇錢都喺度維繫住，真係一份愛！所以希望大家都支持吓啲shelter，去探吓啲待領養嘅動物，善待動物，同佢哋建立一個好友好、好多愛嘅關係，因為動物對人嘅愛從來都係無條件，係人去揀佢哋，而我哋係人係有得揀，所以要更加好好對待同我哋結緣嘅動物。」二汶強調養寵物前一定要三思：「動物係你揀咗佢，你就要為咗佢生命照顧一世，直至到佢離開，如果你唔知道承諾有幾大嘅話，就要三思，唔好亂話養。」

林二汶希望粉絲聽到開心之餘，可以真正將不棄養寵物、愛護動物及盡量以領養代替購買寵物這個訊息宣揚出去。