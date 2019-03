【杜敬謙逝世】商台節目重溫生前訪問　堅持用廣東話與主持對答

香港泳將杜敬謙(Kenneth)早前因在美國受訓期間昏倒後送院不治離逝,終年26歲。其逝世一事轟動全香港市民,無不慨嘆Kenneth英年早逝、飛魚殞落。而昨日(23日)商台節目《大鐵人》中,亦播放了他於去年12月30日的訪問剪輯成精華版,與觀眾一同緬懷香港泳壇之光。

Kenneth於上年12月20日到商台節目《大鐵人》接受訪問,該節目於12月30日播放。(Instagram)

杜敬謙為女友Kelly棄澳投港

雖然Kenneth的父母是香港人,但2歲就到澳洲生活的他其實不擅中文,廣東話能力亦欠佳。儘管如此,Kenneth在任香港代表期間,接受過大大小小的訪問,無不盡力以廣東話去完成,即使有時詞不達意亦需英語作為輔助。但其實Kenneth之所以棄澳回港,很大程度上都因為女友Kelly,訪問上他說:「3年前就meet咗Kelly,我嘅女朋友,佢係喺香港住,我係因為佢就返咗嚟香港,開始學多啲同講多啲廣東話,我哋個plan係返嚟香港同佢一齊……一嚟到,我廣東話唔係好好,同Kelly父母溝通唔係好好,因為佢哋唔識講英文,(主持人:而家?)我慢慢聽多啲同進步咗,都講到嘢。」

杜敬謙與女友Kelly非常恩愛。(Instagram)

杜敬謙享受比賽,最怕凍水

Kenneth生前共擁有17個香港紀錄,當中15項為個人項目,包括短池「50米自由泳」、「100米自由泳」、長池「50米蛙泳」、「100米蛙泳」,訓練亦犧牲了很多娛樂時間,他曾在訪問中表示,兒時大部分時間都在練水和學業,莫說娛樂,連休息的時間亦恐不足夠。不過Kenneth始終對游泳不離不棄:「我最鍾意都係去比賽,因為每次去比賽,我鍾意呢個feeling,try to do your best 囉。所以我成個swimming career 係好鍾意去比賽,同埋都鍾意訓練,因為我明白訓練得好,先可以出去游好成績。不過我唔係好鍾意凍水,到而家都係,鍾意暖水好多。一開始都係好驚落水,因為啲水凍我就好唔鍾意。」

杜敬謙曾在《大鐵人》節目中說:「返嚟香港,嚟咗三年我好開心,同埋冇regret 返嚟香港。」(Instagram)