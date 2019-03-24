【杜敬謙逝世】商台節目重溫生前訪問　堅持用廣東話與主持對答

香港泳將杜敬謙（Kenneth）早前因在美國受訓期間昏倒後送院不治離逝，終年26歲。其逝世一事轟動全香港市民，無不慨嘆Kenneth英年早逝、飛魚殞落。而昨日（23日）商台節目《大鐵人》中，亦播放了他於去年12月30日的訪問剪輯成精華版，與觀眾一同緬懷香港泳壇之光。

Kenneth於上年12月20日到商台節目《大鐵人》接受訪問，該節目於12月30日播放。（Instagram）

杜敬謙為女友Kelly棄澳投港

雖然Kenneth的父母是香港人，但2歲就到澳洲生活的他其實不擅中文，廣東話能力亦欠佳。儘管如此，Kenneth在任香港代表期間，接受過大大小小的訪問，無不盡力以廣東話去完成，即使有時詞不達意亦需英語作為輔助。但其實Kenneth之所以棄澳回港，很大程度上都因為女友Kelly，訪問上他說：「3年前就meet咗Kelly，我嘅女朋友，佢係喺香港住，我係因為佢就返咗嚟香港，開始學多啲同講多啲廣東話，我哋個plan係返嚟香港同佢一齊……一嚟到，我廣東話唔係好好，同Kelly父母溝通唔係好好，因為佢哋唔識講英文，（主持人：而家？）我慢慢聽多啲同進步咗，都講到嘢。」

杜敬謙與女友Kelly非常恩愛。（Instagram）

杜敬謙享受比賽，最怕凍水

Kenneth生前共擁有17個香港紀錄，當中15項為個人項目，包括短池「50米自由泳」、「100米自由泳」、長池「50米蛙泳」、「100米蛙泳」，訓練亦犧牲了很多娛樂時間，他曾在訪問中表示，兒時大部分時間都在練水和學業，莫說娛樂，連休息的時間亦恐不足夠。不過Kenneth始終對游泳不離不棄：「我最鍾意都係去比賽，因為每次去比賽，我鍾意呢個feeling，try to do your best 囉。所以我成個swimming career 係好鍾意去比賽，同埋都鍾意訓練，因為我明白訓練得好，先可以出去游好成績。不過我唔係好鍾意凍水，到而家都係，鍾意暖水好多。一開始都係好驚落水，因為啲水凍我就好唔鍾意。」

杜敬謙曾在《大鐵人》節目中說：「返嚟香港，嚟咗三年我好開心，同埋冇regret 返嚟香港。」（Instagram）