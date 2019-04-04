【鐵探】盧宛茵探監喊戲超感動　完美演繹滿分流淚最佳時機

最近除了無綫深宵劇場《卡拉屋企》可以見到盧宛茵（Madom Lo）灰諧一面之外，在晚上黃金時段9點半的《鐵探》也找得到Madom Lo的足跡。其實Madom Lo好演技毋庸置疑，由客串《開心速遞》的刻薄Auntie，到潮文《公屋‧居屋‧私樓》的拜金外母、到去年《BB來了》的野蠻奶奶，無一不令人印象深刻。Madom Lo在《鐵探》的戲份雖然不多，主要都是與黑仔姜皓文做對手戲演出感動的母子情誼，而昨晚（3/4）第三集中，Madom Lo去監獄探黑仔的一場戲，再一次用演技震撼觀眾。

Madom Lo去探黑仔時「腦退化症」發作，短短3分鐘由忘記黑仔變到記返個仔，瞬間情感轉換到落淚一刻，真係唔睇前文後理都足夠賺人熱淚：

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完美演繹《大師哥》中，張衛建教路拿滿分的喊戲理論

要在鏡頭下演落淚戲，已經不是一件易事，更何況要將情緒控制到在適當的時間落淚？Madom Lo在《鐵探》的一場喊戲中，由最初目無表情，至中後段雙眼通紅，直至最後恍然大悟認出面前的黑仔就是自己的兒子後，在呼喊「秉高（黑仔劇中的名字）」後才流出眼淚，這個節奏，正如張衛健在無綫劇集《大帥哥》中教譚凱琪「流淚時機」的理論，見證Madom Lo 120分的演出！

全程喊住咁講，同最尾一句先喊，原來有咁大分別，重溫當日大帥哥點教天嬌做戲：