【權力遊戲】個個為爭櫈仔埋沒人性　龍母：登上鐵王座又如何？

歷經8年錯綜復雜的角色發展與權力爭奪，《權力遊戲》（Game of Thrones） 已踏入最終季，諸多疑問也總算要在本季解開，Jon Snow和「龍母」Daenerys Targaryen發現他們有血緣關係將作何反應？擊敗異鬼（The Others）的關鍵究竟為何？預言中的轉世英雄會不會出現？最後還有重頭戲——到底誰會坐上「鐵王座」（Iron Throne）？

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「龍母」呼聲最高，演員艾美莉克拉克卻這麼說

最可能、觀眾期待也最高的人選無非就是Daenerys Targaryen，從膽小軟弱的公主進化為呼喚大軍、騎乘巨龍的女王，談到這角色過去8年來的轉變與她作為領導者的使命，「龍母」艾美莉克拉克（Emilia Clarke）分享了她個人認為最圓滿的結局，意外的是，她不認為攻下君臨（King's Landing），真的對Daenerys來說是最好的結果。

艾美莉克拉克分享對「鐵王座」以及「權力」的看法。（劇照）

這整部影集探討的就是所謂『權力』這件事，而鐵王座就象徵着這個權力對人能產生的影響。這很神奇，你為了權力做出的犧牲會導向怎樣的結果，這件事。最終當你真的坐上了鐵王座，實際上你又獲得了甚麼？ 艾美莉克拉克

諷刺的是，雖然Daenerys看似比其他角色都還要像是個適合統治的明君，她也有對於權力的迷思，艾美莉克拉克認為這是她身為Targaryen，流淌在血液中的黑暗面。

只有流淌龍族之血的後裔才能馭龍。（劇照）

她的哥哥Viserys為了奪回王權，把她賣給Dothraki交換軍隊，自幼就被灌輸鐵王座就是一切的概念的Daenerys沒有意會到，終於恢復自由的她渴望爭奪王位是在把自己放回權力的桎梏中，她或許很擅長玩這場權力遊戲，但鐵王座或許並不是最適合她的：

看看Cersei就知道了，坐在那個位置上面臨的是孤獨、痛苦、和批評。 艾美莉克拉克

Cersei為登上鐵王座可謂可惜一切。（劇照）

即便偉大草原上的Khaleesi、風暴降生、萬中選一、浴火重生的「龍母」是《權力遊戲》中最討喜的領導者角色，她時常也會犯錯，她偶爾會殘忍到失去良善的本性，艾美莉克拉克也認為Daenerys確實有如她父親那樣瘋狂不理性、控制欲的一面，形容她有非常Targaryen的一面，做出錯誤的決定、對權力着迷、不擇手段也要掌控一切，並陶醉在其中。她在上一季燒死一對父子、逼迫男人對她下跪，這些決策可能會糾纏着她，在最終季對她反撲。

「龍母」於第6季中浴火重生。（劇照）

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艾美莉克拉克認為唯有認清權力不是一切，Daenerys才能真正獲得成長，至於學習到真理的時候是否是坐在那張超級不舒服的鐵王座上，似乎也不是那麼重要了。

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【本文由「電影神搜」授權轉載。】

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